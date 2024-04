Grafiky Radeon RX 8000 můžou překvapit: Parametry a výkony čipů RDNA 4 poodhalené

V předchozích cyklech nové generace GPU měly dvouletý cyklus, což by vycházelo na letošní podzim. Nvidia před časem v roadmapě kladla GeForce RTX 5000 na rok 2025 a u AMD není stále jasné, kdy by mohly Radeony RX 8000 přijít, určitá šance, že to bude letos, ale asi zůstává. Nyní se na internetu objevily poměrně specifikace těchto GPU s architekturou RDNA 4. Pokud jsou pravé, možná by to i mohlo ukazovat na vydání relativně brzo.

Informace o údajných specifikacích grafik generace RDNA 4 přinesl účet na Twitteru s ironickým jménem All The Watts!!. Od toho jsme to dříve měli údajné specifikace Radeonu RX 7500, který se na trhu neobjevil (pokud někde tiše neexistuje v zapomenutých OEM sestavách…). Berte tedy v úvahu, že se tyto informace nemusí potvrdit (také je zatím nepřevzal web VideoCardz, podle nějž se občas dá trochu orientovat). Nicméně je zajímavé, že tyto specifikace uvádějí poměrně konkrétní věci, které by později měly být ověřitelné, což dodává trochu víc důvěry.

Navi 48: Mainstreamová náhrada RX 7800 XT i 7900 XT?

GPU architektury RDNA 4 by měly být dvě – výkonnější Navi 48 a levnější a poměrně malé Navi 44. Obě by měla být vyráběná na 4nm procesu TSMC jako monolitické čipy. Podle All The Watts!! je Navi 48 tvořeno 4096 shadery v 32 Workgroup Processorech (WGP) čili 64 CU. Dále je uvedeno číslo 64, které by asi mohlo znamenat kapacitu Infinity Cache 64 MB, a číslo 256. To pravděpodobně bude šířka paměťové sběrnice, tedy 256 bitů.

Dále je pak uvedeno číslo 693 (tyto údaje jsou bez legendy, což je trošku k vzteku), které by možná mohlo uvádět propustnost pamětí v GB/s – takovéto propustnosti by odpovídala efektivní frekvence pamětí 21,65 GHz, což asi znamená, že bude použitá paměť GDDR6 (nikoli nová GDDR7), nejspíš v kapacitě 16 GB. Na stejném GPU může být založený osekaný model se 192bitovou sběrnicí a 12GB pamětí, pochopitelně.





Větší neznámou je číslo 2770 uvedené jako poslední. Nejvíc se jako vysvětlení nabízí, že je to frekvence (asi boostu), kterou bude grafika založená na čipu Navi 48 dosahovat. Ovšem finální tatkt finální karty není něco, co by bylo známo tak dlouho dopředu. A zejména: podle některých výkladů, které pak účet retweetoval, jako by s nimi souhlasil, jde o tzv. „efektivní propustnost“ pamětí po započítání vlivu Infinity Cache. Bohužel se z ní nedá odvodit frekvence čipu. Je to pravděpodobně opravdu tak, protože tomu odpovídá poměr mezi čísly pro Navi 48 a 44.

GPU AMD Navi 32 s architekturou RDNA 3. Nové Navi 48 s architekturou RDNA 4 nebude čipletové, ale monolitické Autor: PowerColor

GPU Navi 48 by prý mělo mít plochu okolo 240 mm², což je někde mezi plochou čipu Navi 23 na 7nm a Navi 33 na 6nm procesu (ovšem jak už bylo řečeno, zde je použitý dražší 4nm proces).

Stále podle All The Watts!! by prý výkon mohl být někde mezi osekanou verzí grafik s čipem Navi 31 a mezi plnotučnou verzí. Tedy někde mezi Radeonem RX 7900 GRE nebo XT (to je dost důležitá otázka, bohužel nevíme, která ořezaná verze byla míněná) a Radeonem RX 7900 XTX, který zůstane nepřekonán.

Později All The Watts!! dodal, že grafika (asi plnotučný model) s Navi 48 má být s to dosahovat až 50 TFLOPS teoretického výkonu při asi 215 W spotřebě – toto ale berte s rezervou, asi by mohla být řeč i o 215W spotřebě pouze samotného GPU, k čemuž by se ještě musela připočítat spotřeba pamětí a VRM, takže výsledek by pak mohlo být TDP třeba 260–280 W. Není jasné, který z těchto výkladů je správný.

50 TFLOPS by kartu asi mohlo dostat na výkon vyšší, než má reálně ve hrách Radeon RX 7900 XT, pokud je architektura vylepšená a dosahuje větší praktický herní výkon na 1 MHz a na jednu jednotku (což ale nemusí být pravda, uvidíme). Těmto 50 TFLOPS by jinak u GPU s 4096 shadery měla odpovídat frekvence boostu 3052 MHz.

Navi 44: Mainstream podobný Navi 33, ale rychlejší

Druhý menší čip Navi 44 vypadá jako v podstatě polovina Navi 48. Zatímco ten vypadá jako určitý nástupce Navi 32 (256bitová sběrnice, 3840 shaderů), u Navi 44 to vypadá na nástupce Navi 33. Čip bude obsahovat 16 WGP, tedy 32 CU a 2048 shaderů. K tomu má 32 MB Infinity Cache.

Sběrnice je u Navi 128bitová a tedy by mělo být osazováno 8 nebo 16 GB paměti. U té je uváděná propustnost 288 GB/s, což sedí s GDDR6 na frekvenci 18,0 GHz efektivně. Vedle toho je uvedeno číslo 515, což by asi mohla opět být ona efektivní paměťová propustnost. V tomto parametru není Navi 44 přesnou polovinou Navi 48, ale v podstatě to odpovídá poměrům mezi efektivními propustnostmi Navi 32 a 33 (Radeon 7800 XT: 2708 GB/s; Radeon 7600 XT: 477 GB/s), díky tomuto asi také vůbec lidé na fórech a Twitteru přišli na to, že tato čísla efektivní paměťovou propustnost udávají. Mimochodem, jde o dost konkrétní hodnoty, které by tedy asi mohly pocházet z nějakých materiálů, které AMD předalo výrobcům karet či jiným partnerům.

Podle All The Watts!! by výkon tohoto GPU měl být vyšší než výkon Navi 33 (což je asi ale jasné od začátku), ale nižší, než výkon Navi 32. Toto bylo naznačeno v poměrně kryptickém tweetu používajícím pro tato GPU jejich linuxová kódová jména (Hotpink Bonefish, Wheat Nas). Jako se vším v této zprávě berte tyto predikované výkony s rezervou.

Referenční AMD Radeon RX 7600 XT Autor: AMD

Plocha Navi 44 má být ale jen okolo 130 mm², ani ne dvoutřetinová proti 204mm² Navi 33. Je zde tedy určitý prostor pro to, aby tyto grafiky mohly mít relativně příznivou cenu (relativně na dnešní poměry). Ovšem je třeba pamatovat, že při stejné ploše bude čip z 4nm procesu mnohem dražší než z 6nm. Na druhou stranu by snad spotřeba mohla být maximálně stejná jako u Radeonu RX 7600 a ještě spíše nižší.

Kdy už tam budeme?

Kdy tyto grafiky vyjdou (nebo jak se budou jmenovat – nabízela by se označení Radeon RX 8800 XT / 8700 XT a Radeon RX 8600 / 8600 XT), zatím stále nevíme. Computex 2024 je za dva měsíce a během úvodní prezentace AMD by možná něco mohlo být prozrazeno. Tím, jak se blíží léto, aniž by se někde objevily třeba úniky PCB nebo fotky prototypů, se asi ale začíná jako pravděpodobnější rýsovat vydání nejdříve na podzim (září až listopad) než třeba již v červenci.

Zdroje: All The Watts!! (1, 2, 3)