Česko udělilo Temu milionovou pokutu za hračky s borem a ftaláty. Inspekce kontroluje i Aliexpress, Shein či Allegro

Matěj Vlk
Dnes
Temu je z čínských tržišť v Česku nejoblíbenější, v závěsu se drží Shein.
Enormní popularita čínských tržišť s sebou přináší také velká rizika. Zatímco Evropská komise si minulý týden došlápla na principy těchto platforem, ČOI pokutovala konkrétní závadné produkty. Bohužel například jedovaté hračky.

Česká obchodní inspekce rozšířila kontroly velkých on-line tržišť, čímz navazuje na evropský tlak vůči Temu. Evropská komise platformě minulý týden uložila pokutu 200 milionů eur podle aktu o digitálních službách. Podle Bruselu Temu dostatečně neposoudilo riziko nelegálních výrobků na své platformě ani možnou újmu pro spotřebitele v EU. Na rizikové tržiště se zaměřuje i ČOI (Česká Obchodní Inspekce), kde rovněž padla pokuta za nebezpečné produkty.

Milion od ČOI

Česká obchodní inspekce uvedla, že Temu v Česku dostalo souhrnnou pokutu 1 milion korun. Sankce souvisí s porušením zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. ČOI zároveň s provozovatelem tržiště vede další správní řízení, které zatím není pravomocně ukončeno. Vzhledem k předchozím postihům se ale dají předpokládat i další pokuty.

Je libo sliz pro děti s příměsí boru? Na Temu může stát jen desetikoruny.

ČOI se na Temu zaměřuje od roku 2024, kdy se Temu stalo velmi populárním i v Česku. Vedle něj provádí kontroly i dalších obdobných platforem jako jsou AliExpress, Amazon, Joom, Kaufland, Lunzo, Shein či Allegro.

Inspekce v loňském a letošním roce provedla celkem 84 kontrol on-line tržišť a subjektů, které na nich působí. Součástí kontrol jsou především odběry výrobků k testování, kdy se ČOI zaměřuje především na rizikové kategorie jako jsou hračky. U slizových hraček nevyhovělo 6 z 11 vzorků – problémem byla hlavně výrazně nadlimitní přítomnost boru a nedostatky ve značení.

Z 13 vzorků ochranných pomůcek nevyhovělo 5 modelů pracovních rukavic, protože nesplnily deklarované mechanické vlastnosti. Dvě tlakové lahve nevyhověly základním požadavkům kategorie. V současné době ČOI analyzuje například USB nabíječky, které představují kvůli možnosti požáru výrazné riziko. Časté rozborky levných adaptérů (často falešně označované jako GaN) to dokazují – nejenže většinou neobsahují GaN polovodiče, většinou ale nemají ani čipy pro protokoly rychlého nabíjení. A slabinou bývají i ochranné komponenty.

Temu je zlo. Říká Evropská komise a napařila čínskému tržišti miliardovou pokutu

Zdroj: ČOI

Matěj Vlk

