Česko udělilo Temu milionovou pokutu za hračky s borem a ftaláty. Inspekce kontroluje i Aliexpress, Shein či Allegro

Česká obchodní inspekce rozšířila kontroly velkých on-line tržišť, čímz navazuje na evropský tlak vůči Temu. Evropská komise platformě minulý týden uložila pokutu 200 milionů eur podle aktu o digitálních službách. Podle Bruselu Temu dostatečně neposoudilo riziko nelegálních výrobků na své platformě ani možnou újmu pro spotřebitele v EU. Na rizikové tržiště se zaměřuje i ČOI (Česká Obchodní Inspekce), kde rovněž padla pokuta za nebezpečné produkty.
Milion od ČOI
Česká obchodní inspekce uvedla, že Temu v Česku dostalo souhrnnou pokutu 1 milion korun. Sankce souvisí s porušením zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. ČOI zároveň s provozovatelem tržiště vede další správní řízení, které zatím není pravomocně ukončeno. Vzhledem k předchozím postihům se ale dají předpokládat i další pokuty.
ČOI se na Temu zaměřuje od roku 2024, kdy se Temu stalo velmi populárním i v Česku. Vedle něj provádí kontroly i dalších obdobných platforem jako jsou AliExpress, Amazon, Joom, Kaufland, Lunzo, Shein či Allegro.
Inspekce v loňském a letošním roce provedla celkem 84 kontrol on-line tržišť a subjektů, které na nich působí. Součástí kontrol jsou především odběry výrobků k testování, kdy se ČOI zaměřuje především na rizikové kategorie jako jsou hračky. U slizových hraček nevyhovělo 6 z 11 vzorků – problémem byla hlavně výrazně nadlimitní přítomnost boru a nedostatky ve značení.
Z 13 vzorků ochranných pomůcek nevyhovělo 5 modelů pracovních rukavic, protože nesplnily deklarované mechanické vlastnosti. Dvě tlakové lahve nevyhověly základním požadavkům kategorie. V současné době ČOI analyzuje například USB nabíječky, které představují kvůli možnosti požáru výrazné riziko. Časté rozborky levných adaptérů (často falešně označované jako GaN) to dokazují – nejenže většinou neobsahují GaN polovodiče, většinou ale nemají ani čipy pro protokoly rychlého nabíjení. A slabinou bývají i ochranné komponenty.
Zdroj: ČOI