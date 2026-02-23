Cnews.cz  »  Internet  »  Český generátor a editor obrázků Zoner AI umí hromadu nových funkcí. A stále je zdarma všem

Český generátor a editor obrázků Zoner AI umí hromadu nových funkcí. A stále je zdarma všem

Nové funkce výrazně rozšiřují možnosti generátoru, přesto jej Zoner nechává zdarma bez jakýchkoliv omezení.

Brněnská společnost Zoner výrazně aktualizovala svůj zdarma dostupný online nástroj Zoner AI. Pomocí něj je možné bez registrace generovat obrázky a následně je upravovat. Jde o kombinaci funkcí AI Image Creator a AI Editor. Česká firma se tím snaží konkurovat zahraničním službám, stejně jako se Zoner Studiem dlouhodobě konkuruje Photoshopu.

Zoner AI má šest nových funkcí: úprava obrázku pomocí přirozeného textu, změna dne na noc nebo změna počasí, změna outfitu postavy, změna vizuálního stylu obrazu, zvětšení obrazu a vylepšení detailů, obnovení a vybarvení starých fotografií. Využívají se generativní modely.

Zoner AI funkce

Stávající AI funkce rozšířilo hned 6 nových

“Jednou z nejzásadnějších změn v nové verzi Zoner AI je kompletní přepracování funkce Generativní rozšíření obrazu. Nejde jen o drobný update, změnily se modely, logika generování i samotné uživatelské rozhraní. Původní verze trpěla občasnou nekonzistencí výsledků. Rozdíly ve světle, perspektivě nebo texturách znamenaly nutnost častého přegenerování. Nové modely ale lépe chápou kontext scény a dokážou plynule navázat na kompozici, zachovat stíny i barevnost,” shrnul podle serveru Lupa.cz Zoner.

“Další výraznou novinkou v Zoner AI je přepracovaná funkce Odstranění objektu. Ta nyní využívá nové modely a sadu chytrých presetů, které umožňují zásah provést skutečně jedním kliknutím. Zásadní rozdíl oproti běžným nástrojům spočívá v tom, že uživatel nemusí objekt ručně obtahovat ani složitě maskovat. Editor sám rozpozná, co má být odstraněno, analyzuje okolní plochy a inteligentně dopočítá pozadí tak, aby výsledek působil přirozeně – se zachováním textur, světla i perspektivy,” uvedla dále firma.

“Nejzajímavější novinkou celé aktualizace Zoner AI je funkce Upravit textem, která zásadně mění způsob práce s fotografií. Namísto složitého vybírání, maskování a ručních úprav stačí jednoduše napsat, co má editor změnit. Nástroj rozumí přirozenému jazyku a požadovanou úpravu provede automaticky.”

AIT26

Nové modely rovněž umí lepší detekci objektů a hran, realističtější textury, věrnější světlo a stíny a stabilnější výsledky při opakovaném generování. Zoner si pro tyto služby provozuje vlastní serverový cluster obsahující výkonné grafické karty. Provozuje i chatbota AirGPT.

zdroj: Lupa.cz, Zoner

