Český Zoner přišel s bezplatným AI editorem. Vygeneruje obsah, odstraní pozadí a mnoho dalšího.

Redakce
Dnes
1 nový názor

Zoner AI Editor Autor: Zoner
Zoner AI Editor
Bezplatný AI editor od brněnského Zoneru nabízí chytré úpravy obrázků a staví se do role české alternativy Canvy nebo Adobe Express.

Brněnská společnost Zoner rozšířila svoji letos spuštěnou službu Zoner AI Image Creator určenou pro generování obrázků pomocí umělé inteligence. Nově je k dispozici také AI Editor, v němž je možné obrázky upravovat. Nástroj běží ve webovém prohlížeči a pro editaci v HD rozlišení ho lze používat zdarma i bez přihlášení.

AI Editor od Zoneru umí automaticky odstranit pozadí, generovat výplň, odstranit objekty, rozšířit obrázek, zvětšit obrázky skrze upscale (až čtyřikrát bez ztráty kvality) a vylepšit oblohu a portréty. Má také standardní funkce pro úpravu scény, světla, barev a detailů, oříznutí a otáčení nebo přidávání textů. Obrázky lze do editoru nahrát samostatně, případně je rovnou přenést vygenerované z Image Creatoru.

Jak říká server Lupa.cz, Zoner tuto nabídku prezentuje jako alternativu služeb Canva, Adobe Express či Pixlr, a to s českým původem. Oblíbeným online grafickým editorem je i v Praze vyvíjená Photopea. Zoner také postupně přidává AI funkce do svého tradičního produktu Zoner Studio, který letos dostal nový název.

CIF25

Zoner kromě toho provozuje chatovací AI s názvem AirGPT. Firma si pro tyto služby postavila vlastní serverové cluster s GPU od Nvidie.

Už i Česko má svoji umělou inteligenci. Je zdarma a stojí za ní brněnský Zoner Přečtěte si také:

Už i Česko má svoji umělou inteligenci. Je zdarma a stojí za ní brněnský Zoner

zdroj: Lupa.cz, Zoner

