Chcete iPhone 15 Pro Max a další elektroniku za zlomek ceny? Celníci chystají velkou aukci zabavené elektroniky

V současnosti se stále častěji setkáváme s tím, že zabavené zboží z trestné činnosti nachází cestu zpět na trh prostřednictvím offline i online aukcí, často za výrazně nižší ceny. Jedna taková dražba se chystá na červenec příštího roku, kdy bude nabídnuta elektronika v celkové hodnotě přes 5 milionů korun.

Zabavené nezdaněné zboží půjde znovu do světa

Všechno zboží pochází z kontrolních činností Celní správy z května letošního roku s krycím názvem „Čeněk a Macek“. Při těchto kontrolách došlo k odhalení nezdaněných dovozů zboží na území členských států Evropské unie v hodnotě přes 5 milionů. V obdobné akci s krycím názvem „Rajče“ zabavily úřady spotřební elektroniku a finanční prostředky v hodnotě 34 milionů korun.

Pokud dlužníci zabaveného zboží neuhradí všechny poplatky, půjde elektronika do elektronické APED dražby provozované Finanční správou. V první vlně se bude dražit elektronika, zejména pak mobilní telefony, notebooky, chytré hodinky, konzole, sluchátka nebo drony. Například iPhone 15 Pro Max 256 GB začne s vyvolávací cenou 11 167 Kč nebo Apple MacBook Air 13,3" 256 GB s cenou 7834 Kč.

Ukázka zboží, které půjde do aukce Autor: Týdeník Policie Ukázka zboží, které půjde do aukce Autor: Týdeník Policie Ukázka zboží, které půjde do aukce Autor: Týdeník Policie Ukázka zboží, které půjde do aukce Autor: Týdeník Policie

První vlna online aukce proběhne 9. července pro každého prostřednictvím systému APED (aplikace elektronických dražeb). Do něj se může dostat úplně každý po online registraci a následným ověřením identity datovou schránkou, uznávaným elektronickým podpisem, NIA ID nebo bankovní identitou. Ověřit se je možné také osobně na finančním úřadu.

„Opakovaně se potvrzuje význam spolupráce finanční a celní správy při potírání daňových úniků. Typicky se jedná o dovozy zboží z třetích zemí do států Evropské unie, ze kterých není odváděna DPH. V červenci půjde první část zabavené elektroniky, zejména mobilní telefony, notebooky a chytré hodinky značky Apple, do online aukcí, často i za třetinové vyvolávací ceny. Peníze z daňového úniku se tím vrátí do státního rozpočtu,“ říká ředitel Sekce výkonu daní Generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka.

zdroj: Týdeník Policie