Chyba snižovala výkon grafik GeForce RTX 5000: Nvidia vydala opravený ovladač

Předevčírem jsme tu měli zprávu o problémech s ovladači grafických karet GeForce RTX 5000. Nvidia v poslední verzi ovladačů 595.71 měla chybu či změnu v řízení napětí GPU, která ho snižovala proti tomu, co měli uživatelé nastavené předtím – v hlášeních se často objevovala hodnota 0.95 V. To zároveň snižovalo boost, u přetaktovaných grafik i výrazně. Bylo to přitom krátce po vydání další chybové verze, kdy grafikám nefungovaly ventilátory.
Oprava je ve vydání 959.76
Dobrá zpráva je, že Nvidia už mezitím vydala další (v posledních dnech třetí, mezitím vyšel ještě ovladač opravující výkon Resident Evil: Requiem) opravu jako hotfix verzi 595.76. Ta by měla opravovat obě předchozí chyby, takže je doporučeno na ni aktualizovat – pokud se tedy nedržíte na ovladači starším než je verze 595.59, která aktuální problémy započala.
Ovladač 595.76 je přímo zaměřený na řešení problému hlášeného v řízení napětí, i když se do něj dostaly ještě některé další opravy (řešící Resident Evil: Requiem, ale i třeba pády aplikací, například hry Star Ctizen).
Podle hlášení, která se od té doby objevila (ovladač vyšel večer ve středu 4. 3.), by snad problémy se sníženým napětím a tím i propadem frekvencí ve hrách, kdy takty typicky klesly pod 3000 MHz, tímto měly být opravené. Naštěstí tedy netrvaly moc dlouho. Ovladač 595.71, po němž se o zhoršení výkonu začalo široce psát, vyšel 2.3., nicméně to vypadá, že reálně chyba začala už s ovladačem 595.59 vydaným 26. 2. V tom ovšem hrozilo riziko, že se karta přestane chladit, protože se nezapnou ventilátory, proti čemuž je pouze dočasně snížený výkon celkem neškodná chyba.
Zdá se tedy, že snížené napětí a s ním takty nebyl žádný pokus o snížení spotřeby a předejití problémům s napájecími konektory, jak se občas spekulovalo. Nicméně to bylo evidentně přitažené za vlasy, bylo velmi nepravděpodobné, že by toto mohlo být důvodem.
Tato chyba by se měla týkat jen grafik GeForce RTX 5000, takže máte-li starší generaci, nemusíte zřejmě aktualizaci řešit. Není moc jasné, zda problém postihoval jen uživatele, kteří měli nastaveno nějaké přetaktování, nebo i grafiky běžící s výchozím nastaveními. Ovšem velká část modelů se už s přetaktováním nastaveným rovnou z továrny prodává, což rozdíly trochu stírá.
Opravný ovladač najdete zde, k mání je pro Windows 11 a stále ještě i pro Windows 10, které Nvidia plánuje podporovat 12 měsíců po konci jejich standardní podpory, do letošního října.
Zdroj: Nvidia