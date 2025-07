Konec podpory GeForce GTX 1000 oficiálně potvrzen. Ovladače pro grafiky Pascal skončí v říjnu

Grafické karty jako GeForce GTX 1080, GTX 1070 a GTX 1060 byly zřejmě jedny z nejúspěšnějších (až by se dalo teatrálně říct „legendární“) v dějinách Nvidie a řadě uživatelům pořád slouží. Nad érou hraní na těchto GPU se ale stahuje opona, protože Nvidia ukončuje jejich podporu. Přestanou pro ně vycházet herní ovladače – současně s koncem podpory předchozí generace GeForce GTX 900, takže už skoro všech „ne-RTX“ grafik Nvidia.

Nad grafikami generace GeForce GTX 900 (což je architektura „Maxwell“) a GTX 1000 (architektura „Pascal“) se už supi slétali nějakou dobu, konec podpory signalizovaly nepřímé doklady. Firma už plánovala konec podpory v Cuda Toolkitu a poté v ovladačích pro Linux (a BSD). Zejména druhá věc už velmi pravděpodobně znamenala konec podpory i ve Windows, protože Nvidia staví ovladače pro tyto platformy na stejném základu, byť výjimka by se asi stát mohla. Teď už ale víme, že nové ovladače odeberou podporu Pascalu a Maxwellu opravdu i pro platformu s Windows.

Poslední herní ovladače v říjnu, poté už jen opravy bezpečnostních děr

Firma samotná konec podpory definitivně potvrdila. Nevysloužilo si to sice nikde samostatné oznámení nebo tiskovou zprávu, ale tato informace byla poprvé oficiálně sdělena v článku oznamujícím dnešní vydání ovladačů GeForce Game Ready 580.88, jejichž hlavní novinkou je podpora hry Mafia: The Old Country.

V textu je přidána poznámka, že karty GeForce GTX 900 a GeForce GTX 1000 vstupují do fáze končící podpory, u GeForce GTX 1000 to bude po zhruba devíti a půl letech od vydání prvních modelů (GTX 1080 na jaře 2016). Končí také podpora pro grafiky s architekturou Volta, což je asi pouze Titan V, který se týká málokoho vzhledem k ceně, za níž se prodával. U něj to bude konec podpory po necelých osmi letech.





Grafiky Titan Xp odvozené od GPU generace Pascal vyšly i v této speciální Star Wars edici Autor: Nvidia

Poslední Game Ready ovladač pro tyto grafiky bude vydán v říjnu letošního roku, uživatelé tedy zůstanou na této verzi a přestanou dostávat aktualizace pro nové hry. Není to ale úplně kompletní zaříznutí podpory, pouze konec přidávání nových funkcí a optimalizací. Ačkoliv zůstanete na staré verzi, Nvidia slibuje, že tato stará větev ovladačů bude ještě tři roky udržovaná po stránce kritických bezpečnostních oprav. Tyto aktualizace budou vydávány vždy jednou za tři měsíce (tedy čtyři aktualizace ovladače za rok).

Půjde tedy něco jako je rozšířená podpora Windows, kdy už systém sice nedostává nové funkce, ale Microsoft opravuje nalezené bezpečnostní problémy (tam ovšem není frekvence jen čtvrtletní). Tyto bezpečnostní opravy pro ovladače Maxwellu, Pascalu a Volty skončí v říjnu 2028.

After a final Game Ready Driver release in October 2025, GeForce GPUs based on Maxwell, Pascal, and Volta architectures will transition to receiving quarterly security updates for the next three years (through October 2028). Our support lifetime for these GPUs reaches up to 11 years, well beyond industry norms.

Tímto ořezáním podpory starých grafik Nvidia docílí toho, že se ekosystém jejích GPU sjednotí na grafikách s novějšími architekturami Turing, Ampere, Ada Lovelace (často psáno jen jako „Ada“) a nejnovější architekturou Blackwell. Prakticky všechny tyto grafiky už mají podporu pro akceleraci raytracingových efektů a jednotky tensor core pro akceleraci umělé inteligence.





Ne ale všechny, protože v generaci Turing existovaly levnějších modely bez obou funkcí, prodávané jako řada GTX 1600 Turing. I po konci Pascalu a Maxwellu tak Nvidia technicky vzato podporuje několik málo starších grafik GeForce GTX, nejen modely „RTX“.

Konec podpory neznamená nutně nepoužitelnost

Jak už jsme zdůrazňovali minule, tento konec podpory neznamená, že se grafiky už nebudou dát používat. Operační systém Windows je naštěstí navržený tak, že jádro i zbytek operačního systému lze aktualizovat samostatně a bez problémů používat se starým ovladačem. Pro běžné použití typu kancelář, internet a multimediální obsah tedy postižené karty GeForce budou pracovat dál. Zejména vzhledem k pokračujícím bezpečnostním opravám.

I ve hraní starších her by neměl být problém, ale problémy se mohou objevit u nově vydaných titulů, nebo u starých her, které procházejí kontinuálním vývojem jako různé eSports a free to play online hry. Pro ty totiž často vychází různé opravy a změny v ovladačích, které ale už GeForce GTX 1000 a GTX 900 nebudou mít, takže může dojít k chybám v zobrazení, nestabilitě a podobně. Někdy se stává, že nové hry kontrolují verzi ovladače a nespustí se, pokud není nainstalovaná nějaká konkrétní nová verze neb vyšší, což bude na Maxwellech a Pascalech konečná.

Větší problém nastane pro uživatele Linuxu, kde design jádra nemá tuto výhodu Windows. Pro Linux ovladač musí být kontinuálně aktualizován a udržován spolu s operačním systémem – mezi jádrem a ovladačem neexistuje stabilní API a ABI jako ve Windows (což je mimochodem i hlavní důvod, proč jsou takový problém aktualizace Androidu pro starší zařízení). Uživatelé těchto platforem tedy časem budou muset opustit oficiální ovladač Nvidie a přejít na komunitní otevřený ovladač v jádru Linuxu, který ale má omezenou funkcionalitu.

Jak to bude s podporou Windows 10?

Tento podzim také bude ze strany Microsoftu končit podpora Windows 10, což je operační systém, který počítače s kartami generace GeForce GTX 1000 nejspíš většinu času (a někdy možná doteď) používaly. Nvidia také oznámila, jak to bude s jeho podporou v ovladačích pro grafiky GeForce. Firma bude uživatelům tohoto OS poskytovat podporu ve formě nových ovladačů o něco déle – až do října 2026. Toto se ale netýká oněch karet Pascal a Maxwell, je přímo řečeno, že jde o podporu pro „GeForce RTX“. Půjde ale o plnohodnotné nové ovladače včetně herních optimalizací.

Tato prodloužená podpora není míněna tak, že by Nvidia nějak chtěla uživatele motivovat v dalším používání operačního systému, který ve většině případů nemá bezpečnostní aktualizace, má jít asi hlavně o to, aby bylo více času na přechod na vyšší verzi. Také se to ale bude hodit těm, kdo si u Windows 10 zaplatí nebo jinak získají prodloužení podpory. Jsou cesty, jak ho získat dokonce i zadarmo – například pokud používáte účet Microsoft pro přihlášení a online úložiště OneDrive. Více jsme psali zde:

Zdroj: Nvidia