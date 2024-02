Čína pokračuje s vlastními GPU bez ohledu na sankce. Moore Threads vydává další grafiku

USA loni uvalily sankce na firmy vyvíjející v Číně vlastní GPU, které by bylo schopné konkurovat Nvidii, AMD a nyní i Intelu. Důvodem je oficiálně obava, že umožní výkonnou akceleraci umělé inteligence (pro vojenské účely), s čímž se bohužel svezly i relativně neškodné grafické karty pro PC. Firmu Moore Threads ale sankce zatím nepoložily a pokračuje vydáním další grafiky, byť tato asi bude soutěžit o titul nejpomalejší karty na trhu.

Moore Threads MTT S30

Firma Moore Threads teď formálně vypustila na trh levnou grafiku MTT S30, což je malá karta s nízkoprofilovým PCB a jednoslotovým chladičem a mírnou jen 40W spotřebou. Její GPU nemá na papíře úplně zlé parametry – obsahuje 1024 shaderů architektury „Musa“ (která by ale měla být založena na licencovaném IP od Imagination, třebaže to firma oficiálně nikde nepíše) a má 128bitovou paměťovou sběrnici.

Na té jsou osazené 4 GB paměti GDDR6, což by mohlo podle frekvence dávat propustnost 192–256 GB/, pokud jsou takty někde mezi 12,0 a 16,0 GHz efektivně – přesný takt pamětí neznáme.

GPU samotné má mít frekvenci 1,3 GHz, což je o dost méně než frekvence u 1,8 GHz u nejvýkonnějšího modelu Moore Threads MTT S80. Nízká frekvence bude asi zvolená proto, aby se spotřeba vešla do poměrně malého limitu. Výsledný teoretický výkon je 2,6 TFLOPS, kousek nad Radeonem RX 560 (což je však 75W karta).





Karta používá rozhraní PCI Express 4.0 ×8 a dvojici výstupů – analogový D-Sub pro legacy monitory a projektory a jedno HDMI 2.0 podporující rozlišení 4K při 60 Hz. Součástí GPU je hardwarový dekodér a enkodér videa, který umí H.264, HEVC a zřejmě i AV1 – mediální blok by měl být sdílený s highendovou verzí GPU, kde se výrobce podporou AV1 chlubil.

Čína má GPU, ale ne ovladače pro ně

GPU od Moore Threads jsou zatím to nejzajímavější, či možná by se dalo říct „nejhotovější“, co Čína zatím v oboru GPU upekla: jde o 12nm čip podporující PCIe 5.0 ×16 s 4096 shaderovými jednotkami a doplněný vysokou propustností paměti, což už by mělo být schopno konkurovat moderním GPU (byť třeba jen těm mainstreamovým).

Nicméně softwarová stránka, čili ovladače, se ukázala být fatální slabinou. Ovladače pro architekturu založenou na technologii Imagination PowerVR mají velké problémy s hrami v DirectX, Vulkanu a OpenGL a teoretický výkon 14,4 TFLOPS, který by highendová verze MTT S80 měla mít, tak zůstal na papíře (přesněji řečeno nevyužitý). V praxi si grafika není schopná poradit s dnes už tvrdě zastaralými kartami a v horších případech dostává zabrat od slaboučké GeForce GT 1030. Firma Moore Threads sice ovladače vylepšuje a výkon zlepšuje, ale protože prvotní herní výkon byl tak mizerný, ani zlepšení o desítky procent stále nejsou dost.

Moore Threads MTT S10, což by měla být níže taktovaná 64bitová verze karty MTT S30 Autor: Taobao, via: PC Watch

U karty MTT S30, která bude mít s 2,6 TFLOPS méně než 20 % hrubého teoretického výkonu highendového modelu MTT S80, tak bude možná „zajímavé“ hlavně to, jaké nové mety pomalosti po přispění ovladačů pokoří.

Takový „achievement“ by asi mohl být horší výkon než GeForce GT 710, což je teď asi nejstarší grafika na trhu s 12 let starou architekturou Kepler. Moore Threads MTT S30 by tak mohla být nejpomalejší grafikou na trhu – i když vlastně úplně ne, protože firma by měla mít v nabídce ještě pomalejší model S10, který má stejný čip jen s 64bitovou pamětí o kapacitě 2 GB. Ovšem při použití v roli náhrady integrované grafiky pro prostředí OS a 2D aplikace to nemusí moc vadit.

Zobrazovadlo pro Loongsony a Phytia

Ač by teoreticky GPU s 1024 shadery a 128bitovou pamětí nemělo být úplně marné pro nějaké to hraní, reálně asi MTT S30 skončí jako základní grafika sloužící hlavně asi jako náhrada integrované grafiky v počítačích, které vlastní iGPU nemají.

To je v Číně užitečné, protože se v zemi vyvíjí několik alternativních CPU (například Loongsony nebo ARM procesory Phytium), ke kterým potřebujete nějaké GPU už jen pro běžné připojení monitoru. A pokud jde o grafiku domácí provenience, je asi snazší pro takovou exotickou platformu zprovoznit linuxové ovladače. Na druhou stranu takovéto základní grafiky prakticky bez 3D výkonu vyvíjí v Číně množství firem, takže by bylo v zájmu Moore Threads snažit se dokázat víc.

Zdroj: VideoCardz, techPowerUp