Čipset AMD na desce pro Intel? Karty s čipem B650 přidají sloty M.2 a porty SATA a USB do jakéhokoli PC

Ačkoliv čipové sady jsou považované za speciální komponentu, která má svoje místo na základní desce, v desktopových platformách AM4 a AM5 pro procesory AMD ve skutečnosti čipset není až tak kritický a je možné vyrábět desky bez něj. Čipsety jako B650 jsou jen můstky rozšiřující konektivitu PCIe 4.0 (a SATA). A jak se ukázalo, můžou to dělat i jako samostatná karta. Dokonce si s ní můžete přidat rozhraní M.2 nebo SATA i k procesoru Intel.
Čipsety jako AMD B650 jako univerzální rozšíření konektivity?
Čipsety AMD pro platformu AM5 založené na čipu Promontory21 od ASMedia se připojují k procesoru přes zcela standardní rozhraní PCI Express 4.0 ×4, což dovoluje je osadit také na kartu do slotu PCI Express ×4 a provozovat je jako samostatné rozšiřující zařízení. Z něj pak lze vytáhnout všechnu konektivitu, kterou normálně tento čipset poskytuje – linky PCI Express 4.0 a 3.0, porty SATA a USB. Čipset přitom plně zajišťuje rozdělení linek (přesněji funguje jako přepínač), takže to nemusí nijak řešit základní deska, která ani nemusí podporovat bifurkaci. Zajímavé řešení by to mohlo být například pro zařízení NAS.
V červnu se na internetu objevila karta pojmenovaná PCIE TO 4 od Minisforum, která má jít do ostrého prodeje v tomto čtvrtletí a nese čtyři sloty M.2 a na záslepce USB-C s rychlostí 20 Gb/s (USB 3.2 Gen 2×2), plus ještě port OcuLink, kterým by se například dala připojit externí grafická karta, byť v desktopu by bylo mnohem praktičtější (a výkonnější) použít přímo slot PCI Express.
Teď se objevila další taková karta od čínské firmy LeKuo, označená SouthBridge Max či také PB65MX3. Ta rovněž nese čtyři sloty M.2 pro SSD, přičemž dva mají konektivitu PCI Express 4.0 ×4, dva jen PCI Express 4.0 ×2 (v případě osazení všech čtyř ale všechny běží jen s dvěma linkami). K tomu jsou osazené čtyři porty SATA využitelné současně s porty M.2 a čtyři USB na záslepce (dvakrát USB-A 10 Gb/s) a k tomu dvě USB-C (jednou 10 Gb/s, jednou 20 Gb/s).
Karta má fungovat ve Windows 10/11, Linuxu a dokonce i MacOS a cena v Číně je 599 jüanů, což by mělo odpovídat zhruba 90 dolarům či eurům. Není zmíněno, že by byly třeba ovladače, ale zůstává nejasné, zda by karta fungovala s procesorem Arm nebo jiným ne-x86 CPU.
V Číně už čipsetových karet vzniklo víc
Tyto karty nejsou nový koncept. Možnost, že by čipová sada AMD mohla být osazena na samostatné kartě, sondoval už před časem ASRock (coby možnost v podstatě upgradovat B650 desku na čipset X670), firma ale kartu nakonec neprodávala. Potenciální trh pro takové zařízení asi není až tak velký z pohledu výrobce desek (který má jako alternativu vlastní desky s rozšířenou konektivitou), ale patrně dost velký pro malé výrobce v Číně.
Koncem roku se na OSHWHubu objevil open source návrh takové karty a letos už zdá se vzniklo několik reálných modelů, které jsou k dostání na čínských obchodních platformách, dokonce patrně existují i modely s dvěma čipy (takže s ekvivalentem čipsetu X670/X870E). Karty diskutované nyní jako ta od LeKuo jsou spíš jen špička ledovce, která vykoukla nad hladinu do pozornosti mezinárodních médií.
Dokonce se ale zřejmě objevila i karta čipsetem X570 z platformy AM4, který je založený na odlišném základu (jde o jinak nakonfigurovaný derivát IO čipletu z procesorů Ryzen 3000X a 5000X, navržený přímo v AMD a ne firmou ASMedia). Bude tedy vyžadovat jiný firmware, ale zdá se, že jako rozšiřující karta funguje také. Tento čipset přitom už také uměl PCI Express 4.0, takže až na vyšší spotřebu je pro roli můstku PCIe na kartě se sloty M.2 také aktuální. Může tak vzniknout docela bizarní konfigurace, kdy máte v počítači mix čipsetů pro dvě různé platformy (a to se podle zjištění uživatelů minimálně některé z těchto karet dají zřetězit pomocí adaptérů z M.2 na slot PCIe ×4, takže teoreticky byste mohli v PC s X870 deskou (nebo dokonce na desce pro procesor Intel) mít X570 kartu a v ní B650 kartu a podobně).
Bude zajímavé pozorovat, zda bude o tyto karty dostatečný zájem na to, aby případně svoji verzi začali vyrábět zavedenější výrobci jako například firmy vyrábějící základní desky a nebylo je nutné kupovat na čínských tržištích. Přeci jenom, u takovéhoto zařízení, ke kterému budete připojovat disky, chcete mít záruku stability a spolehlivého fungování.
Zdroje: VideoCardz (1, 2), Tom’s Hardware, Lekuo (1, 2)