Další spálená GeForce RTX 5090: Uživatel použil speciální kabel s teplotní ochranou, přesto mu konektory shořely

Od doby, co grafické karty Nvidia začaly používat nové napájecí konektory 12VHPWR, později přejmenované na 12V-2×6 a jak se brzy ukázalo, dosti nespolehlivé, trvají problémy s jejich náhodným přehříváním a tavením a či dokonce i hořením. Všechny možné firmy – dlužno říct kromě Nvidie samé – se od té doby snaží problém nějak obejít. Vypadá to ale, že poruchovost konektoru je tak spolehlivá, že ji ani teplotní ochrany nezastaví.
Kabel s ochranou proti shoření také shořel
Před časem jsme psali o jednom z řešení, které by mělo být relativně slibné – a sice integrování teplotního čidla do kabelu, které by mělo zachytit, když se kvůli selhání konektoru začne jeho teplota zvyšovat. Toto řešení nasadil na své zdroje už před rokem ASRock coby technologii pojmenovanou TempGuard, přičemž čidlo by mělo být propojené do zdroje, takže ten v případě detekování zvýšené teploty může GPU odpojit od napájení (nebo se úplně vypnout) a tím předejít poškození.
Ironicky právě zdroj ASRock s ochranou TempGuard se teď stal jednou z posledních obětí tavení 12+4pinových konektorů, která byla zveřejněna na internetu. Uživatel s přezdívkou Riptide používal grafickou kartu MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC se zdrojem ASRock PG1000-PSF (zdroj standardu 80 Plus Platinum, mimochodem), který je vybavený přímými kabely 12V-2×6 s technologií TempGuard. Ta jednak používá dvoubarevné konektory, s nimiž je vidět, že konektor není plně zasunutý (a podle uživatele byly určitě zasunuté naplno, navíc bez větších ohybů kabelu), zejména ale má onu aktivní ochranu, kdy je v kabelu teplotní čidlo zapojené přes přídavný dvoupinový konektor do zdroje.
Toto čidlo by teoreticky mělo zabránit nejhoršímu, pokud se konektory rozhodnou roztavit. Nicméně v tomto případě nezabralo. Počítač po několika týdnech provozu začal být nestabilní a vykazoval pády programů. To uživatele vedlo k tomu, že zkontroloval konektory a zjistil, že na straně zdroje už byla část plastu totálně roztavená a zbytek patrně také poškozený vysokou teplotou. Zatímco na straně GPU nebyly plastové části konektoru viditelně roztavené, konektor kabelu a piny v grafické kartě nesou stopy ožehnutí a funkce konektoru určitě byla narušena (vzhledem k jeho choulostivosti mohou i pouze ožehnuté piny nejspíš přinášet riziko selhání i s novým kabelem), takže karta bude nejspíš muset jít do opravy.
Fotografie kabelu, zdroje a karty můžete vidět na webu VideoCardz.
Zdá se, že grafiku už měl v rukou Roman Hartung (známý na YouTube pod přezdívkou Der8auer), takže je možné, že od něj vyjde nějaký rozbor tohoto incidentu.
Nedostatečná citlivost, nebo čidlo jen na jednom konci?
Bohužel je vidět, že ani ochrana s teplotním čidlem nemusí být spolehlivá, třebaže by mělo jít o nejspolehlivější způsob prevence – detekování abnormálních proudů nebo pasivní opatření jsou slepá ke skutečnému stavu kabelu co do teplot. Měření teploty konektorů by mělo skutečně nástup problému zachytit. Proč řešení TempGuard od ASRocku nezafungovalo, není zatím jasné. Na vině mohlo být to, že možná má práh teploty nastavený příliš vysoko, nebo je čidlo příliš daleko od konektorů.
Je možné, že kabel má čidlo jen jedno, v konektoru na straně grafiky, kde v tomto případě došlo jen k menšímu opálení, kdežto na straně zdroje už není. Ventilace vzduchu skříní okolo GPU kabel možná natolik ochlazovala, že čidlo pár centimetrů od konektoru už měřilo výrazně nižší teplotu (pořád to ale znamená, že ochrana selhala, protože uvnitř konektoru ke spálení došlo i na straně GPU). Naproti tomu konektor u zdroje je v místech, kde je airflow velmi špatný a teplo se naopak akumuluje, proto došlo ke katastrofickému roztavení.
Z tohoto asi vyplývá, že není bezpečné osadit čidlo jen na jeden konec kabelu a spoléhat se, že kvůli tomu, že po celé délce žíly kabelu je stejný proud, takže v případě selhání pravděpodobně stoupne teplota konektoru a obou stranách. Tento případ ukazuje, že tomu tak nemusí být a na jedné straně kabelu může být teplota drasticky vyšší. Podle všeho tak výrobci kabelů budou muset teplotní čidlo osadit na oba konce, pokud jsou nabízet příslib nějaké bezpečnosti. Je-li to se zřejmě celkově závadným designem těchto konektorů možné.
Vzhledem k neustále pokračujícím problémům se zdá pořád víc jasné, že tento typ napájení by měl být co nejdříve opuštěn. Nabízí se i otázka, zda by již prodané karty neměly být kvůli nebezpečnosti stažené z trhu. To Nvidia nejspíš nebude chtít připustit vzhledem k velkém množství (a finanční hodnotě) postiženého hardwaru. Nicméně to, že si čtyři roky takový problém nechávala růst do takového rozměru, byl její vlastní vědomý hazard.
Zdroje: VideoCardz