Další zdražení kvůli AI: Nvidia zvedne ceny všech grafických karet GeForce, nových i starších

Bohužel se zdá, že nás čeká další zdražení hardwaru způsobené tzv. „RAMagedonem“, extrémním růstem cen pamětí živeným zlatou horečkou probíhající v sektoru umělé inteligence. Před nějakou dobou jsme tu měli zprávu, že kvůli cenám pamětí zřejmě stoupnou ceny grafik Radeon, protože AMD zvedá nákupní ceny komponent pro výrobce karet. Teď přichází zpráva, že totéž provádí Nvidia, takže obdobné zdražení postihne i konkurenční grafiky GeForce.
Grafiky GeForce budou stát víc, nové i staré
Podle webu Benchmark, jenž mívá poměrně spolehlivé informace od výrobců karet na Tchaj-wanu a v Číně, teď Nvidia oznámila svým partnerům zvýšení cen komponentů, které jim dodává. Nvidia i AMD dodávají partnerům nejen GPU, ale obvykle sadu komponent potřebnou pro výrobu karty, která obsahuje jak GPU, tak paměti pro ně. To v současné době začíná být nevyhnutelné, protože menší firmy by mohly samy o sobě mít problém paměti v době nedostatku vůbec sehnat, nemluvě o potenciálně horší vyjednané ceně.
Podle Benchlife Nvidia už v květnu zdražila komponenty pro karty GeForce RTX 5090 a GeForce RTX 5090D v2 (speciální model pro Čínu kvůli sankcím) – čip GB102 a 32 GB, respektive 24 GB paměti GDDR7. Nyní ale firma oznámila partnerům další zdražení, v rámci kterého se zvýší cena komponent pro možná všechny vyráběné karty. BenchLife uvádí, že cena bude zvýšena nejen u nejnovější generace grafik s architekturou Blackwell, používajících paměti GDDR7, ale také u zbývajících starších nebo levnějších karet používajících paměti GDDR6.
Hlavním faktorem pravděpodobně je zdražení pamětí, byť Benchlife přímo nepotvrzuje, že se u samotného GPU účtované částky nezměnily. Benchlife přímo viděl dokument, v kterém Nvidia toto zdražení oznamuje, nejde tedy pouze o drb či budoucí záměr.
Navýšení nákladů na komponenty pro výrobu povede pravděpodobně ke zdražení grafických karet v obchodech. Výrobci karet mohou sice teoreticky zdražení (nebo jeho část) absorbovat ze svých marží, ale zejména u levnějších modelů grafik to nejspíš dělat nebudou, protože prostor na to je omezený. Nejspíše se proto zvýšení výrobních nákladů přenese na nás zákazníky a v obchodech uvidíme nárůst cen grafických karet.
Podle Benchlife nejsou výrobci karet pod tlakem zdražit jen kvůli cenám účtovaným Nvidií za čip GPU a paměť, roste cena i ostatních komponent: PCB, chladičů a dokonce i náklady na balení a podobně. U těchto položek není situace tak špatná jako v cenách pamětí, ale tyto faktory omezují výrobcům manévrovací prostor a přispívají tak k tomu, o kolik nakonec ceny stoupnou pro koncového zákazníka.
Zdroje: VideoCardz, Benchlife