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Datové schránky mění adresu. Uživatelé si musí pohlídat novou doménu i e-mailové notifikace

Dominik Dobrozenský
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datová schránka Autor: Mojedatovaschranka.cz
Vylepšení datové schránky zpříjemní život všem uživatelům
Datové schránky čeká další změna. Stát je přesune na novou adresu v rámci sjednocování digitálních služeb. Uživatelé musí počítat s drobnými úpravami, například u e-mailových upozornění.
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Datové schránky opět prochází proměnou. Od 26. června 2026 se přesunou ze staré adresy na datovka.gov.cz. Důvodem je větší přehlednost a přechod v rámci sjednocení státních digitálních služeb pod jednotnou doménu gov.cz, vyplývající z usnesení vlády z roku 2023.

Stará adresa jen do srpna

Pro uživatele se tak nic zásadního nemění. Veškeré funkce datových schránek zůstanou zachovány a vše poběží stejně jako předtím, pouze na nové doméně. Dosavadní adresa mojedatovaschranka.cz zůstane funkční do 27. srpna 2026. Po tomto datu budou uživatelé automaticky přesměrování na novou.

Změna se dotkne e-mailové adresy, ze které jsou zasílány notifikace. Místo původní adresy notifikace@mojedatovaschranka.cz budou nově chodit zprávy z adresy notifikace@datovka.gov.cz. Pokud tak máte ve své e-mailové schránce nastavené filtry pro třídění pošty, je dobré je zavčas upravit.

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Zároveň bude nutné se znovu přihlásit, pokud máte heslo uložené v prohlížeči. Datové schránky prošly loni na podzim značným vylepšení, které zpříjemnilo jejich používání. Jednalo se tehdy o zobrazení náhledu přílohu přímo v portále, přihlášení jedním kliknutím a větší přehlednost notifikací, které uživatelům chodí do osobních e-mailů.

Datové schránky prošly značným vylepšením. Toto jsou tři novinky, které vám ušetří čas a hlavně nervy Přečtěte si také:

Datové schránky prošly značným vylepšením. Toto jsou tři novinky, které vám ušetří čas a hlavně nervy

zdroj: Datová schránka

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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Kéž by aspoň fungovalo přesměrování ze starých adres, to řeší taky neplatným certifikátem na původním webu. Šílené jak nekompetentní osoby to spravují.
vlcekmlcek