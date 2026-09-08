DLSS 5 běží i na grafikách AMD: Moddeři ho už rozchodili na Radeonech RX 9000 i 7000

Technologie AI vylepšení herní grafiky DLSS 5, kterou minulý týden vydala Nvidia, původně měla být pouze pro aktuální generaci jejích karet (GeForce RTX 5000). V pátek se to změnilo – nejprve vyšly neoficiální mody fungující na starších GPU a Nvidia pak oficiálně slíbila, že později podporu dostanou i GeForce RTX 4000. Zdá se ale, že modderům se povedl ještě pozoruhodnější kousek: Zprovoznit DLSS 5 i na GPU jiných značek než od Nvidie.
DLSS 5 na Radeonech?
Na internetu se již minulý týden objevil nástroj nazvaný DLSS-NR on AMD (viz GitHub), který umí injektovat DLSS 5 do her běžících na grafice od AMD. Nejde o nějakou úplně nezávislou alternativu nebo pokus o reimplementaci, jsou k tomu přímo použité knihovny od Nvidie – nebo alespoň v nich obsažený AI model.
Ověřit funkčnost tohoto nástroje se už povedlo youtuberovi Ancient Gameplays ve hře Cyberpunk 2077 nebo v Crimson Desert. Mod by měl fungovat například i v GTA V Enhanced. A zdá se, že AI filtr, který DLSS 5 na herní grafiku aplikuje, skutečně funguje. Nemusí ale asi fungovat úplně identicky – autor píše, že kvalita je „velmi podobná“ DLSS 5 na hardwaru od Nvidie, ale některé z efektů možná ještě nemusí fungovat 100 % správně.
Tento software není open source a zdá se, že na GPU spouští kód přes framework HIP, tedy jako nativní kód pro GPU od AMD místo CUDA kódu pro GPU Nvidia. Je možné, že je použitá nějaká forma automatického překladu, autor zmiňuje, že projekt používá AI programovací asistenty. To, že nejde o open-source, může teoreticky být bezpečnostní riziko, nicméně zatím se podle odvážných uživatelů zdá, že žádný malware neukrývá. Jako vždy se softwarem z neznámých zdrojů je třeba opatrnost a používáte ho na vlastní riziko.
Nástroj je poměrně jednoduchý – je třeba stáhnout binární soubor do složky s hlavním spustitelným souborem hry, spustit ho a postupovat podle pokynů. Předtím do stejné složky musíte nahrát originální knihovny DLSS 5 od Nvidie – soubor nvngx_dlssnr.dll. Ten je nutné získat z nějaké hry či dema, která DLSS 5 oficiálně obsahuje, kvůli autorským právům ho autor modifikace logicky nemůže distribuovat. Aby mod dokázal DLSS 5 do hry přidat, musí v ní být přítomná podpora FSR 3 nebo FSR 4 a FSR musí být zapnuto v jakémkoli z režimů kvality (pokud nechcete upscaling, lze zvolit i anti-aliasing FSRAA bez škálování).
Vedle toho, že hra musí podporovat FSR, musí běžet ve Windows a nad API DirectX 12. Podpora her běžících nad API Vulkan je plánovaná do budoucna. Autor uvádí, že mod funguje s grafikami Radeon RX 9000 a Radeon RX 7000 (tedy na architekturách RDNA 4 a RDNA 3), ovšem výkon je zatím relativně nízký – byť zde asi ještě postupem času přijdou zlepšení.
Podle testování je zatím s ranou verzí možné dosáhnout výkonu okolo 30 FPS ve hře Cyberpunk 2077 v rozlišení 1920×1080 bodů. Uživatel testující s Radeonem RX 7900 XTX ve hře Crimson Desert dostal pouze zcela nehratelných 5–10 FPS, nicméně to bylo v rozlišení 4K. Jak moc se výkon podaří časem vylepšit, to je otázka, současná verze je asi více „proof of concept“ než praktická implementace.
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Uvidíme ale teprve, zda vedle obtíží s optimalizací kódu tak, aby dosahoval hratelné snímkové frekvence, nebudou problémy i s Nvidií. Knihovny DLSS sice nejsou s nástrojem distribuovány, ale firma by mohla poslat DMCA výzvy k jeho smazání například pro podezření z toho, že kopíruje její kód či technologii. Těžko tedy předvídat, zda tento pokus dospěje v něco praktického. Na druhou stranu, coby důkaz, že něco podobného je možné, minimálně v budoucnu může inspirovat další vývojáře. Podobně jako se třeba stále objevují nové emulátory konzolí Switch, třebaže proti nim Nintendo docela agresivně bojuje u soudů.
Zdroje: VideoCardz, Ancient Gameplays, GitHub, Reddit