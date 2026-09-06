DLSS 5 nakonec nebude exkluzivně jen pro GeForce RTX 5000, Nvidia obrací

Nvidia v pátek konečně po několikaměsíčním čekání vydala technologii DLSS 5, o které jste si mohli přečíst v tomto článku (a o jejích dopadech na výkon a spotřebu zde). V tom jsme také měli nepříjemnou zprávu: Nvidia při předběžném oznámení páteční premiéry (spojené s vydáním hry NBA2K27) sdělila, že podporu DLSS 5 budou mít pouze grafické karty GeForce RTX 5000 s architekturou RTX 5000, ne starší generace. Teď však došlo k obratu.
Ada Lovelace dostane DLSS 5 také
Když Nvidia oznámila toto úterý (1. 9.), že DLSS 5 vyjde ve hře NBA2K27, uváděla přitom ještě, že tato technologie bude podporována pouze grafickými kartami GeForce RTX 5000, o žádných jiných řeč nebyla. Nicméně již při pátečním skutečném vydání (spolu se startem distribuce NBA2K27) se situace změnila. Nvidia předala médiím informaci, že ve skutečnosti chystá příchod DLSS 5 i na grafické karty GeForce RTX 4000 s architekturou Ada Lovelace – tedy modely z let 2022 a 2023 (či 2024 v případě modelů Super).
Tato podpora ale nepřijde okamžitě. Nvidia říká, že prozatím se soustředí jen na podporu GeForce RTX 5000 a na to, aby se zlepšil výkon DLSS 5 na těchto grafikách. Až po tom (až bude výkon „víc plně vyladěný“) údajně přijde řada na zprovoznění technologie také na grafikách GeForce RTX 4000. Nvidia zatím neuvádí žádné orientační datum nebo časový horizont, ve kterém by mohla oficiální podpora majitelům grafik GeForce RTX 4000 přijít.
Jde o poměrně rychlou změnu „messagingu“, takže je možné, že za ní stojí čerstvá změna v plánech. Už předchozí sdělení sice ponechávalo prostor pro rozšíření kompatibility, protože neříkalo natvrdo, že technologie navždy zůstane exkluzivní pro grafiky generace Blackwell. To, že si Nvidia nechává prostor pro pozdější změnu postoje, se dalo čekat, ovšem podobná změna postoje bývá skutečně oznámena až po delším čase (viz třeba déle než roční čekání na to, až AMD potvrdí příchod FSR 4.1 pro Radeony RX 7000 a 6000). Toto by mohlo naznačovat, že v úterý Nvidia pro tento krok ještě rozhodnuta nebyla.
Důvodem pro změnu postoje by mohlo být to, že krátce poté, co knihovny DLSS 5 unikly, komunita modderů docela rychle zjistila, jak je ho přidat do her neoficiálně, a povedlo se jim přidat i kompatibilitu právě s grafikami GeForce RTX 4000. Podle všeho použitý AI model fungoval hned beze změn a stačilo pouze přenést obslužný kód fungující na GeForce RTX 4000 z jiných verzí DLSS. Zdá se, že adaptace byla velmi snadná, což Nvidii nenechává moc možností argumentovat technologickými rozdíly mezi GPU a tvrdit, že zprovoznit DLSS 5 na grafikách GeForce RTX 4000 není triviální úkol. V tomto kontextu by to vypadalo, že Nvidia funkci starším kartám nechce dopřát čistě z obchodních choutek a není pro to technický důvod.
RTX 3000 a RTX 2000 budou mít problémy
Jiná situace je ale s grafikami GeForce RTX 3000 a RTX 2000. U těch totiž takto jednoduše stávající podporu DLSS 5 zprovoznit nepůjde. Technologie používá AI model založený na parametrech ve formátu FP8, s kterým starší GPU architektury než Ada Lovelace a Blackwell (RTX 4000 a 5000) neumí provádět výpočty.
I v tomto případě sice moddeři DLSS 5 zprovoznili, ale vyžadovalo to už větší úpravy – výpočty FP8 se na těchto starších GPU musí emulovat pomocí instrukcí dvakrát přesnějšími (a tudíž pomalejšími) operacemi FP16. A znamená to značné zhoršení výkonnostních nároků DLSS 5, které jsou hodně vysoké i na novějších GPU s podporou FP8. Je proto možné, že na grafiky GeForce RTX 3000 a GeForce RTX 2000 už Nvidia DLSS 5 portovat nebude, minimálně pokud se nepodaří výkonnostní nároky DLSS 5 výrazně snížit.
Zdroj: VideoCardz