Dřevěný design už je i v základních deskách: X870E od Gigabyte používá dřevo i kůži

Na počítačovém trhu se tu a tam objevují stylové skříně s dřevěnými prvky. Známá je tím firma Fractal Design, ale není jediná. Na Computexu představil skříň i grafiku s dřevěnými prvky také Asus (v řadě ProArt). Hardware využívající dekorativních kvalit dřeva teď bude mít i Gigabyte, která uvádí desku zdobenou nejen dřevem, ale dokonce i koženými prvky. Zatímco v minulosti podobné speciality bývaly dělané pro Intel, tady jde o AM5 desku.
Deska s názvem Gigabyte X870E Aero X3D Wood bude asi drahou záležitostí, v tiskové zprávě se píše o náročných „fajnšmekrech“ a dělání „statementu“ (škareději řečeno, ukazování, že na to máte). Založení na čipsetu X870E znamená, že by měla poskytovat tu nejlepší konektivitu na platformě AM5 pro procesory Ryzen 7000 a 9000, ovšem za cenu o něco vyšší spotřeby.
Deska samozřejmě není dřevěná z nějaké velké části, na rozdíl od skříní není na této součástce mnoho příležitostí, jak dřevo přirozeně použít. Většina povrchu desky je tak tvořená spíše hliníkem (chladiči a kryty slotů). Dřevěný povrch ale zdobí kryt zadních slotů (kde by normálně byl plast) a také zakrytovává část plošného spoje nalevo od slotů PCI Express, jsou pod ním tedy schované komponenty jako adaptéry Ethernet a audio část.
Je už na staviteli sestavy, aby tyto prvky nějak nechal v sestavě vyniknout. Ideální asi bude využití skříně, která má také dřevěné části, ideálně v podobném světlém odstínu. Gigabyte zdá se zatím počítá jen s touto barevnou variantou (i když pěkná by určitě byla i černá se dřevem hnědo-červených odstínů.
Možná aby omezené použití dřeva trochu vynahradila, firma Gigabyte zároveň na desku použila další „statement“ z kůže. Odnímatelné kryty (chladiče) SSD ve slotech M.2 totiž mají kožená poutka pro příjemnější manipulaci, ale jde určitě hlavně o reprezentativní funkci.
Elektronická výbava
Deska má pro napájení procesoru digitální VRM s 16+2+2 fázemi opatřené chladiči, v kterých mají být heatpipe s přímým kontaktem, osmivrstvé PCB (s technologií back-drilling pro lepší kvalitu signálu), rovnou 8 regulovatelných konektorů pro ventilátory. Zatímco to, že přední část je z větší části pokrytá kryty/chladiči čipsetu a modulů M.2, už je dnes dost běžné, tato deska má také backplate pokrývající většinu PCB z druhé strany. To by ji mělo vyztužovat proti prohýbání a snad pomáhat s chlazením. Pro nadšence má výbavu jako debug displej, tlačítka pro flashování BIOSu, smazání CMOS, ale také zapnutí a reset na zadním panelu mezi porty.
Integrované audio je Realtek ALC1220, tedy čip s nejvyšší úrovní kvality signálu, a nadstandardní je také síťová konektivita. Deska má integrovaný třípásmový (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) modul WiFi 7 a Bluetooth 5.4, jde o adaptér AMD RZ738 (což by měl být rebrandovaný MediaTek MT7927). A drátové sítě poskytují dva 5,0Gb Ethernetové adaptéry Realtek (patrně Realtek RTL8126).
Ačkoliv se asi nepředpokládá, že by uživatelé takovouto desku používali jen s integrovanou grafikou, umožňuje k ní připojit rovnou tři monitory – přes HDMI 2.1 (ovšem s propustností jen HDMI 2.0, maximální rozlišení je 4K při 60 Hz) a přes dvojici portů USB-C s 40Gb/s konektivitou USB4 , které podporují připojení monitorů přes alternativní režim DisplayPort. Ty umí rozlišení až 4K při 240 Hz (což je s kompresí, jde o DisplayPort 1.4, ne DisplayPort 2.1). Pro nadšence ale bude zajímavé, že deska má ještě čtvrtý výstup, a to interní HDMI 1.4. To je určené k připojení LCD nebo OLED panelů ve skříni, ale s omezeným rozlišením (1920 × 1080 bodů při 30 Hz).
Deska má tři sloty PCI Express ×16, z nichž mezi první dva lze rozdělit linky z procesoru na PCIe 5.0 ×8/×8 nebo přidělit ×16 jenom prvnímu slotu. Třetí poskytuje konektivitu PCIe 4.0 ×4 z čipsetu. K tomu pak poskytuje čtyři sloty M.2 pro NVMe SSD, z nichž dva poskytují rychlost PCI Express 4.0 ×4 a jsou připojené k čipsetu X870E. Dva sloty mají konektivitu PCI Express 5.0 a jsou připojené k procesoru (tedy s nižší latencí). Komplikace je, že druhý z nich sdílí linky s řadičem USB4, takže při osazení modulu do tohoto slotu dostane SSD jenom PCIe 5.0 ×2 a řadič USB také jen dvě linky (PCIe 4.0 ×2) místo čtyř, které využívá, je-li daný slot M.2 prázdný.
Všechny sloty by měly mít beznástrojovou instalaci a sloty PCIe ×16 lze odemknout tlačítkem na straně desky, aby se usnadnilo vyjímání rozměrných grafik. Trošku zamrzí, že jsou vyvedené jenom čtyři porty SATA, zatímco dotyčný čipset by mohl umožňovat až osm. Většina dnešních skříní ale dnes s velkým množstvím disků nepočítá.
Kdy se deska začne prodávat, zatím nevíme, firma nesdělila cenu, která bude někde v pásmu nejvyšších modelů platformy AM5, stojících třeba 15 tisíc korun (ovšem například deska MSI MEG X870E Godlike coby extrém je téměř za třicet).
Zdroje: techPowerUp, Gigabyte