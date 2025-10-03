Duolingo zahodilo srdíčka. Nový systém energií uživatele pořádně štve. A mají k tomu důvod

Jeden z nejznámějších nástrojů pro výuku jazyků Duolingo je aktuálně pod vlnou kritiky. Důvodem je přechod z léty používaného systému srdíček na nový model využívající energii, která ubývá i tehdy, když neděláte chyby.
Společnost změnu oznámila už v červenci, ale protože ji zaváděla postupně, dostává se k části uživatelů až nyní. Nově už nepracujete s pěti srdíčky, ale s energií, kdy každý den začínáte s plně nabitou baterií (25 energiemi). Do našich končin tato novinka zatím nepřišla, je ale jen otázkou času, kdy se to stane.
Rozdíl je zásadní
Zatímco srdíčka jste ztráceli jen při chybách, energie se vyčerpává průběžně během celého cvičení. Něco sice dokážete dobít správnými odpověďmi za sebou, ale ani při bezchybných lekcích se úplnému vyčerpání nevyhnete. Podle magazínu Android Authority vystačí energie zhruba na tři lekce, zatímco se srdíčky jste teoreticky mohli trénovat donekonečna.
Co říkáte na nový energetický systém Duolinga?
Abyste ztracenou energii doplnili, musíte buď počkat, kouknout na reklamu nebo si ji koupit za drahokamy, které už stojí reálné peníze. Jinými slovy vás Duolingo nepřímo nutí koukat na reklamy nebo si rovnou zaplatit předplatné. Na Redditu se proto objevuje čím dál více nespokojených reakcí ze strany uživatelů.
Pro tzv. „udržovače denní řady“, kteří si dělají jen jednu lekci denně, se nový systém nejspíše osvědčí. Pokud ale chcete studovat více a nemáte předplatné Super, čekají vás omezení. Pro mnohé tak může být řešením poohlédnout se po jiné alternativě, například samotném procvičování jazyků přímo v Překladači Google.
zdroj: Duolingo, Android Authority