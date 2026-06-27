Extrémní počet jader, rekordní spotřeba: Nová generace procesorů Intel bude konzumovat 474 W

Blíží se nová generace procesorů od Intelu, Core Ultra 400 „Nova Lake“, která by měla vyjít koncem letoška nebo začátkem roku 2027, a v desktopu s ní přijdou velké změny. Nový socket LGA 1954 bude podporovat procesory s dvěma CPU čiplety podobné modelům AMD jako je Ryzen 9 9950X, ale až s 52 jádry. Očekává se proto, že tyto procesory budou mít bezprecedentně vysokou spotřebu. Teď se zřejmě konečně dozvídáme, jak velké toto číslo bude.
Spotřeba 52jader od Intelu odhalena
Tento měsíc jsme zde měli informace o tom, že čipset Z990 bude mít kvůli poměrně rozsáhlé výbavě linkami PCI Express (třikrát PCIe 5.0 ×4) také vyšší spotřebu, dosahující až 14 W. Stejný zdroj Laurent’s Choice, který zřejmě má různé informace o deskách platformy LGA 1954 chystaných pro procesory Nova Lake, teď zveřejnil také údaje o spotřebě nejvýkonnějších modelů procesorů Nova Lake s 52 jádry.
Už z dřívějška vím,e že jejich TDP neboli základní spotřeba má být 175 W, teď se ale dozvídáme důležitější údaj. Tzv. PL2 neboli maximální turbo spotřeba je Intelem stanovena na 474 W. Zatímco TDP dnes není podstatné, PL2 je směrodatné číslo – ukazuje, kolik procesor bude spotřebovávat v maximální zátěži mnohovláknovými aplikacemi. Příkon ve hrách je typicky výrazně nižší a spotřeba v jednovláknové aplikaci také.
Těchto 474 W by mělo být nastavení pro procesory v tzv. Performance profilu, který by měl být výchozí pro většinu základních desek. Drahé highendové desky mohou asi poskytovat ještě nějaký Extreme profil, který bude odemykat vyšší spotřebu, ale ten pravděpodobně nebude výchozí. Naproti tomu levnější základní desky, jejichž napájecí kaskáda nebude stavěná na tak vysoké proudy, nejspíš budou implementovat jenom profil Baseline, který sníží maximální spotřebu na mírnější úroveň. Při instalaci 52jádrového procesoru do takové desky se spotřeba zastropuje na tento nižší limit a CPU pojede na nižších taktech a s nižším výkonem, aby se do limitu vešlo.
Podle leakera s přezdívkou Jaykihn Intel dříve předběžně zvažoval nižší PL2, jen okolo 400 W. Na druhou stranu se ale nepotvrdily zvěsti o 700W spotřebě – u těch ostatně bylo známo, že nejde o regulérní limit spotřeby PL2 chystaný Intelem, ale o odhady toho, kolik by 52jádrové CPU mohlo konzumovat, pokud by se mu limity odemknuly. Je však možné, že pokud bude existovat onen separátní profil Extreme, mohl by jeho limit být někde v rozmezí 600–700 W. Podobně vysoké spotřeby by přirozeně mohly vzniknout, pokud uživatel limity odemkne ručně a začne přetaktovávat nebo zvyšovat napájecí napětí. Otázka ale je, jaké „wattáže“ procesoru budou vůbec uchladitelné.
Desky pro Nova Lake mohou mít až tři napájecí konektory pro CPU
Některé dražší základní desky (obvykle s čipsetem Z990) budou mít tři napájecí konektory pro procesor, což ukázaly i vzorky, které se objevily za zavřenými dveřmi na Computexu. Kombinace konektorů je u nich dva konektory EPS, tedy době známé 8pinové konektory pro napájení CPU, a tomu jeden konektor PCIe normálně používaný pro grafické karty. To zřejmě proto, že zdroje většinou mají jen dva kabely EPS. Nicméně Intel prý později upravil specifikace a doporučuje na desky osazovat tři konektory EPS, možná i pro konzistenci a pro snazší montáž.
Nicméně tři konektory nebudou pro provoz dvoučipletových 52jádrových procesorů nutné a ani nemají automaticky znamenat vyšší výkon. Podle směrnic Intelu stačí konektory dva a není to tak, že by deska s pouze dvěma konektory automaticky musela mít nižší limit spotřeby.
Tři konektory mají být „dobrovolná“ věc, podobně jako když má highendová deska víc fází ve VRM, než je reálně nutné. Podobné je to ostatně i u GPU, kdy některé modely grafických karet mají tři osmipinové konektory, ačkoliv daný model vyžaduje jen dva. Konektor navíc může být chápan jako rezerva pro přetaktování, záruka větší spolehlivosti (protože se proud rozloží mezi více kabelů) a podobně.