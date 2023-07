Extrémní výkon mobilně. Ryzen 9 7945HX přináší 3D V-Cache do herních notebooků

Už před pár dny prosáklo, že se AMD chystá vydat procesory s 3D V-Cache, které by díky ní měly podávat velmi dobré výsledky ve hrách, také pro hráčské notebooky. Oficiální vydání na sebe nenechalo dlouho čekat a dnes firma první model této řady oznámila. Je to Ryzen 9 7945HX3D s 16 jádry a 128 MB L3 cache, který do notebooků přináší stejnou konfiguraci, jakou má výkonný desktopový Ryzen 9 7950X3D, pochopitelně ale s nižším TDP.

Ryzen 9 7945HX3D je odvozený od procesorů řady 7045HX „Dragon Range“, což jsou v podstatě desktopové 5nm/6nm čipletové modely Raphael, ale s mobilním BGA pouzdrem FL1 připájeným na desku a 55W TDP. V tomto případě ale AMD na jeden z CPU čipletů osadilo ještě 3D V-Cache, jako je tomu u Ryzenu 9 7950X3D. Takto upravené procesory by se asi měly dát jen s malými modifikacemi osazovat do všech notebooků, které již používají procesory Ryzen 7045HX. Měla by stačit aktualizace firmwaru a ověření, že chladič osazený na procesor si s trošku jiným čipletem rozumí.

Mobilní procesory s 3D V-Cache zatím budou existovat jen jako tento jeden model – bohužel tedy není v nabídce levnější dvanáctijádro a osmijádro. Ryzen 9 7945HX3D má 16 jader Zen 4 s 32 vlákny při 55W TDP (to ale notebooky mohou zvýšit až na 75 W). Základní frekvence procesoru je 2,3 GHz a maximální boost pro jednovláknové aplikace je 5,4 GHz.

Prezentace AMD k uvedení Ryzenu 9 7945HX3D: Parametry CPU Autor: AMD

Stejně jako u desktopového procesoru 7950X3D má tento mobilní model dva CPU čiplety obsahující po osmi jádrech. Jeden by měl být obyčejný s 32MB L3 cache a na něm bude dosahováno onoho maximálního turba 5,4 GHz pro potřeby jednovláknových aplikací. Na druhém čipletu je pak osazená 3D V-Cache, takže jeho osm jader má celkem 96 MB L3 cache (celkem se proto pro CPU uvádí 128 MB L3 cache). Jádra tohoto čipletu budou mít asi nižší maximální boost okolo 5,0 GHz, nebo i méně, ale díky vlivu velké cache na nich bude většina her fungovat lépe.

Kvůli této hybridní povaze bude potřeba, aby operační systém a ovladače měly patřičnou podporu pro tento procesor, protože je nutné zajistit, aby hry běžely na jádrech čipletu s 3D V-Cache a aplikační software přednostně na tom druhém. Jak je to ve Windows řešeno, jsme probírali zde.

Ryzen 9 7945HX3D má zachovány ostatní obvyklé propriety: v procesoru je integrované GPU Radeon 610M (se 128 shadery a taktem až 2200 MHz), takže procesor může používat přepínání grafik a samostatné GPU zapnout jen při hraní her. Podporuje paměti DDR5–5200 a poskytuje 28 linek PCIe 5.0 pro připojení samostatného GPU a SSD. Přímo k samotnému SoC tedy může být zapojena dvojice rychlých SSD.

Čím nižší spotřeba, tím lépe pro V-Cache?

Podle AMD tento procesor může být ve hrách o 4–53 % výkonnější než model Ryzen 9 7945HX3D bez 3D V-Cache (podle konkrétního titulu), byť ukazuje, že v menšině případů může dojít i k regresi (−4 % ve Strange Brigade). Jde samozřejmě jen o oficiální benchmarky, které je nutné brát s rezervou, ale vzhledem k tomu, že jde o srovnání s modelem AMD stejné generace (Zen 4 proti Zenu 4, stejný počet jader a TDP), to vypadá dost slibně.

Prezentace AMD k uvedení Ryzenu 9 7945HX3D: Oficiální benchmarky proti Ryzenu 9 7945HX bez 3D V-Cache Autor: AMD

AMD také uvádí, že výhoda procesoru s 3D V-Cache je tím větší, čím níže je limit spotřeby. Při testování v Shadow of the Tomb Raider mělo vyjít, že při 70 W je o 11 % lepší, při 40 W ale již o 23 %. Pro (herní) použití v notebooku je tedy zřejmě 3D V-Cache dost výhodná.

Prezentace AMD k uvedení Ryzenu 9 7945HX3D: Rozdíl ve výkonu podle nastaveného limitu spotřeby Autor: AMD

První notebook, který se s tímto procesorem začne prodávat, je Asus ROG Scar 17, tedy ten model, o kterém hovořil již první únik. Má být vybaven grafikou GeForce RTX 4090, takže v kombinaci s 16jádrovým highendovým procesorem bude asi hodně „prémiový“ (drahý). Asus jej začne prodávat 22. srpna (čili za necelé čtyři týdny). O dalších noteboocích zatím zprávy nejsou.

První notebook s Ryzenem 9 7945HX3D – Asus ROG Scar 17 Autor: AMD

Zdroje: AMD (1, 2), AnandTech