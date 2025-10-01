Facebook bude mít svou vlastní Nuvii. Kupuje firmu inženýrů z Applu vyvíjející procesory a GPU

Qualcomm teď po letech ukazuje, k čemu byla dobrá jeho akvizice firmy Nuvia založené inženýry, dříve navrhujícími úspěšná CPU jádra v Applu. Architektura, kterou vyvinuli, teď ukazuje prvotřídní výkon v procesorech Snapdragon X2 Elite. Exodem talentů z Applu ale vznikla i další firma – startup Rivos, který chtěl recept zopakovat pro změnu v procesorech RISC-V. A také tato firma teď bude koupena jedním z velkých IT hráčů.
Rivos vznikl velmi podobně Nuvii – založili ho inženýři, kteří předtím v Applu pracovali na jeho architekturách jader Arm, ale už předtím měli zkušenosti z firem jako P.A. Semi, což byl výrobce PowerPC procesorů, kterého Apple koupil. Hlavní architekt Rivosu Ken Dockser působil před Applem v už v DEC a stál za procesory AMD K6 – pracoval totiž v NexGenu, tedy firmě, která v devadesátých letech přišla s vlastními out-of-order x86 procesory. Koupilo ji tehdy AMD a z jejich architektury se právě staly známé K6, K6–2 a K6-III. Pracoval ale i na serverových procesorech Centriq od Qualcommu. I další z hlavních zakladatelů prošli před Applem firmami jako P.A. Semi, ale také Motorolou, TI nebo Qualcommem a Sunem.
Bloomberg tento týden přišel se zprávou, že Rivos je nyní v procesu koupě nikým jiným než internetovým gigantem Meta, stojícím za sociální sítí Facebook (a také po akvizicích za Instagramem a Whatsappem). Prozradila mu to údajně osoba, která je s tímto obchodem obeznámená.
Rivos není akciová společnost, takže o jeho činnosti jsou omezené informace. Není zatím známo, kolik Meta za Rivos hodlá zaplatit či nyní nabízí. V tomto případě se už ale asi jedná spíše o hotovou věc, než jen o nějaké oťukávání nebo jednostranný zájem, o jakých se často v médiích objeví informace, aniž by pak skutečně ke koupi firem došlo.
RISC-V, nebo GPU pro umělou inteligenci?
Rivos se původně stal známým jako firma plánující vyvinout vysoce výkonné procesory RISC-V analogicky k tomu, jak Nuvia usilovala o procesory Arm. Mezitím ale nastal masivní boom AI a Rivos zdá se změnil zaměření – nebo si přibral další – a začal pracovat na GPU. To mělo asi být zaměřené hlavně na akceleraci úloh AI, po které je nyní poptávka, pravděpodobně nemělo jít o čipy pro herní grafiku. Je možné, že tyto akcelerátory by na technologii RISC-V částečně také stavěly, podobně jako GPU Fantasy III od Innosiliconu, shodou okolností teď odhalené v Číně.
Ač výkonná procesorová architektura také teoreticky může pro Facebook být zajímavá, v dnešním klimatu je to právě asi umělá inteligence, která Marka Zuckerberga na Rivosu láká. Byla by ale škoda, kdyby se chystané RISC-V architektury nikdy nedostaly na trh. Tato značně „trendy“ instrukční sada totiž zatím stále nedala vzniknout skutečně výkonným CPU, která by dokázala vyzvat nejpokročilejší x86 a Arm procesory dneška. Rivos byl jednou z nadějí, že se něčeho zajímavého dočkáme.
Podle jiných zdrojů, které Bloomberg cituje, Meta nemá zrovna úspěch při vývoji svých vlastních čipů, na nichž nyní pracují její interní týmy. Ty měly vyvinuout právě akcelerátory pro umělou inteligenci (zejména úlohy inference), ale s výsledky prý není spokojenost, přestože firma obecně na AI (ale nejspíš jak na hardware, tak na softwarovou stránku) vynakládá značné investice. Je proto možné, že akvizice Rivosu má skrze získání jeho technologií AI hardwaru a také na ní pracujících inženýrů vyřešit problémy Meta a Facebooku v této oblasti.
Bloomberg uvádí, že Meta už se pokusila koupit jiný startup zabývající se čipy pro akceleraci AI – korejskou firmu FuriosaAI. Nabízeno za ní bylo 800 milionů dolarů, ale podle zdrojů Bloombergu (tato zpráva se objevila letos v březnu) firma nabídku odkoupení odmítla. Rivos tak možná není první volbou Mety/Facebooku, což ale nemusí být nutně dáno kvalitou, ale třeba tím, že si firma sama sebe cení na vyšší cenu. A jednání také asi mohou probíhat už delší dobu.
Rivos údajně v srpnu při vyjednávání s investory odhadl svou tržní hodnotu na 2 miliardy dolarů. To ale samozřejmě nemusí znamenat, že částka, za kterou ho Meta koupí, bude stejná.
Zdroj: Bloomberg