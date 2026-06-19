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Falešné pokuty nebo únosy dětí. Kyberšmejdi zkouší stále důmyslnější a extrémnější podvody, a to i v Česku

Dominik Dobrozenský
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Podvodníci se nebojí vymáhat pokuty nebo předstírat únos Autor: Cnews (s využitím ChatGPT)
Podvodníci se nebojí vymáhat pokuty nebo předstírat únos
Podvodníci znovu vymýšlí nové způsoby, jak z lidí vylákat peníze. Tentokrát se v Česku šíří falešné SMS o pokutách za rychlost, zatímco ve světě už útočníci využívají i umělou inteligenci k napodobení hlasů blízkých osob a vydírání z únosu.
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Není to ani měsíc, co podvodníci zkoušeli okrádat své oběti pomocí jednorázových fotografií na WhatsAppu, a už přišli s novým trikem. Tentokrát se Českem šíří vlna podvodných SMS zpráv, které se lidi snaží přesvědčit o nezaplacené pokutě za překročenou rychlost.

Podvodná pokuta, která má vyděsit řidiče

Zpráva na první pohled působí velmi důvěryhodně. Tvrdí, že pochází od úřadu zabývajícího se vymáháním dopravních přestupků a příjemce vyzývá k naléhavému zaplacení pokuty. Pokud by tak neučinil, hrozí mu soudní řízení nebo zmrazení bankovní karty majitele vozidla.

Příklad podvodné zprávy o zaplacení pokuty

Příklad podvodné zprávy o zaplacení pokuty

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Jedná se samozřejmě o další, sofistikovaný podvod. Ministerstvo dopravy o něm přímo informuje na oficiálních stránkách sociálních sítích. Na takové zprávy nereagujte a neklikejte na odkazy ve zprávách. Může se jednat o závadné odkazy snažící se napodobit jediný oficiální web doprava.gov.cz.

Příklady podvodných URL adres jsou:

  • dopravypay.eu.cc/cz

  • doprrava.cfd/cz

  • doprava.govpi.cfd/cz

  • dopravo-gov.xyz/cz

Podvod s únosem dcery

Kyberpodvodníci navíc stále více využívají umělou inteligenci a jejich metody jsou čím dál nebezpečnější. Novým trendem je zneužití AI k naklonování hlasu blízké osoby.

Jak informoval server Novinky.cz, podvodníkům se takto podařilo oklamat ženu z americké Kalifornie. Zavolali jí s tvrzením, že unesli její dceru a požadovali výkupné. Jako důkaz přehráli nahrávku vyděšeného hlasu dcery, která byla však kompletně dílem umělé inteligence.

Cyber26

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Ve strachu o její život nakonec žena poslala podvodníkům 5 400 dolarů (asi 113 tisíc korun). Je pravděpodobné, že se podobné útoky mohou časem dostat i k nám, proto je dobré zůstat obezřetný a každou podobnou situaci si ověřit jinou cestou.

zdroje: Ministerstvo dopravy (1, 2), Novinky.cz

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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