Falešné pokuty nebo únosy dětí. Kyberšmejdi zkouší stále důmyslnější a extrémnější podvody, a to i v Česku

Není to ani měsíc, co podvodníci zkoušeli okrádat své oběti pomocí jednorázových fotografií na WhatsAppu, a už přišli s novým trikem. Tentokrát se Českem šíří vlna podvodných SMS zpráv, které se lidi snaží přesvědčit o nezaplacené pokutě za překročenou rychlost.
Podvodná pokuta, která má vyděsit řidiče
Zpráva na první pohled působí velmi důvěryhodně. Tvrdí, že pochází od úřadu zabývajícího se vymáháním dopravních přestupků a příjemce vyzývá k naléhavému zaplacení pokuty. Pokud by tak neučinil, hrozí mu soudní řízení nebo zmrazení bankovní karty majitele vozidla.
Jedná se samozřejmě o další, sofistikovaný podvod. Ministerstvo dopravy o něm přímo informuje na oficiálních stránkách i sociálních sítích. Na takové zprávy nereagujte a neklikejte na odkazy ve zprávách. Může se jednat o závadné odkazy snažící se napodobit jediný oficiální web doprava.gov.cz.
Příklady podvodných URL adres jsou:
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dopravypay.eu.cc/cz
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doprrava.cfd/cz
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doprava.govpi.cfd/cz
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dopravo-gov.xyz/cz
Podvod s únosem dcery
Kyberpodvodníci navíc stále více využívají umělou inteligenci a jejich metody jsou čím dál nebezpečnější. Novým trendem je zneužití AI k naklonování hlasu blízké osoby.
Jak informoval server Novinky.cz, podvodníkům se takto podařilo oklamat ženu z americké Kalifornie. Zavolali jí s tvrzením, že unesli její dceru a požadovali výkupné. Jako důkaz přehráli nahrávku vyděšeného hlasu dcery, která byla však kompletně dílem umělé inteligence.
Ve strachu o její život nakonec žena poslala podvodníkům 5 400 dolarů (asi 113 tisíc korun). Je pravděpodobné, že se podobné útoky mohou časem dostat i k nám, proto je dobré zůstat obezřetný a každou podobnou situaci si ověřit jinou cestou.
zdroje: Ministerstvo dopravy (1, 2), Novinky.cz