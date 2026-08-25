Garmin právě představil Fénix 9: tolik variant tu ještě nebylo. AMOLED umí až 3 000 nitů

Že bude konec srpna patřit nové řadě hodinek Garmin Fénix 9, se vědělo dlouho dopředu z mnoha úniků. Den předem se dokonce objevily i české ceny, které nechtěně zveřejnil jeden z tuzemských e-shopů. Nyní ale konečně víme, jak nové portfolio nejoblíbenější řady vypadá oficiálně. K dispozici je hned 13 variant, které se liší velikostí pouzdra, typem displeje, případně podporou satelitní komunikace.
Svítivější displeje
Základní Fénix 9 používá AMOLED s jasem 1000 nitů, oproti předchozí generaci tak jde o dvojnásobek. Má safírové sklo a utěsněná tlačítka, díky čemuž jsou hodinky určené pro potápění do hloubky 40 metrů.
AMOLED u modelu Fénix 9 Pro dosahuje až 3 000 nitů, takže bude perfektně čitelný i na přímém ostrém slunci. Je tak otázkou, zda Garmin později uvede i model s MicroLED displejem, který u předchozí generace nabízel 4 500 nitů.
Největší 51mm model dostal vůbec první 1,5" AMOLED v řadě Fénix, kdy plocha displeje narostla proti Fénix 8 o 15 % bez zvětšení pouzdra. U 47mm verze zůstává úhlopříčka 1,4". Varianta Pro Solar využívá transreflexní MIP a prodává se ve velikostech 47 mm a 51 mm. Garmin uvádí u větší varianty až 57 dnů v režimu chytrých hodinek. Podmínkou jsou tři hodiny denně venku při intenzitě světla 50 000 luxů. Největší základní Fénix 9 zvládne až 29 dnů. Fénix 9 Pro s 1,5" AMOLED má dosáhnout až 31 dnů.
Fénix 9 Pro používá poprvé v této řadě titanové pouzdro, při jehož výrobě Garmin kombinuje kov s plastovými částmi technologií nanomoldingu. Konstrukce má díky tomu menší tloušťku.
Integrovaná svítilna dostala také zelený režim pro zachování nočního vidění. Nově tak nabízí tři možné režimy – bílý, červený a zelený.
LTE a satelitní komunikaci přinesl už loňský Fénix 8 Pro v jediné velikosti, nově se rozšiřuje na všechny varianty. Kromě volání, zpráv, nebo předpovědi počasí podporuje i SOS přes Garmin Response. Přibylo sdílení polohy Garmin Locate a upozornění LiveTrack v aplikaci Garmin Messenger. Největší otázkou bude výdrž u variant Pro s aktivním LTE, protože u předchozí generace mobilní konektivita výrazně zkracovala výdrž.
Naopak optický senzor zůstává stejný, stále tedy jde o verzi Elevate 5. Byť mnohé patenty naznačovaly pokročilejší šestku s několika vylepšeními, Garmin si upgrade nechává pro další generace, nebo jinou řadu.
Mapy a sport
Všechny modely mají 64 GB úložiště, což je oproti Fénix 8 dvojnásobek. Garmin zároveň zvýšil kapacitu operační paměti o 50 %. Posouvání map má být díky novému mapovému enginu až o 30 % rychlejší. Přibyl také perspektivní pohled mapy, který zobrazuje větší část trasy před uživatelem.
Zajímavě vypadá nová funkce Garmin Epic, která umí propojit více aktivit do jednoho celku. Může přitom jít o více různých disciplín. Hodit se to bude na vícedenní výpravách a expedicích. Časově by ale Epic neměl být omezen, lze tak propojit i aktivity v rámci měsíců.
České ceny
Všechny oznámené modely bude možné objednat od 28. srpna. Barevná nabídka se liší podle velikosti a provedení. U 43mm modelů je k dispozici černá, krémová, šedá a korálově růžová, zatímco 47mm a 51mm varianty kombinují hlavně černou a grafitovou s oranžovými nebo titanovými prvky. Celkem Garmin připravil 8 barevných variant.
České ceny vypadají takto:
- Fénix 9 43 mm: 24 490 Kč
- Fénix 9 47 mm: 24 490 Kč
- Fénix 9 51 mm: 26 990 Kč
- Fénix 9 Pro 43 mm: 27 490 Kč
- Fénix 9 Pro 47 mm: 27 490 Kč
- Fénix 9 Pro 51 mm: 29 490 Kč
- Fénix 9 Pro Solar 47 mm: 27 490 Kč
- Fénix 9 Pro Solar 51 mm: 29 490 Kč
- Fénix 9 Pro inReach 43 mm: 32 990 Kč
- Fénix 9 Pro inReach 47 mm: 31 990 Kč
- Fénix 9 Pro inReach 51 mm: 33 990 Kč
- Fénix 9 Pro inReach Solar 47 mm: 29 490 Kč
- Fénix 9 Pro inReach Solar 51 mm: 31 990 Kč
Základní Fénix 9 se u nás začne prodávat o 500 Kč levněji než srovnatelný Fénix 8 při uvedení, například 47mm AMOLED stojí 24 490 Kč místo předloňských 24 990 Kč. U modelů Pro s inReach naopak cena vzrostla: 47mm verze zdražila z 29 990 na 31 990 Kč.
Zdroj: TZ Garmin