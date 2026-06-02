Gauč už je pasé, Sony láká hráče ke stolům. Nová výbava pro PlayStation je toho jasným důkazem

Matěj Vlk
Dnes
Během následujících měsíců se nabídka periferií určených primárně ke konzoli Playstation rozroste o monitor, bezdrátové repráky a ovladač se specializací na bojovky.

Sony na léto chystá vydání hardwaru mimo jiné pro ty, kteří Playstation nevyužívají v obýváku, ale spíš u běžného herního stolu s monitorem. Ostatně do nabídky se kromě specializovaného ovladače dostane právě i monitor. A chybět nebudou ani reproduktory.

Srpnový FlexStrike

Ovladač FlexStrike míří hlavně na bojové hry a má dorazit ve stejný den jako Marvel Tōkon: Fighting Souls, tedy 6. srpna. Nabídne ovládací joystick a tlačítka v rozložení, které je pro bojovky výhodnější. Ergonomie tak není nepodobná starým arkádám. Součástí balení je přenosné pouzdro přes rameno a vestavěná dobíjecí baterie. Podpora PC má přijít až později.

Sony u FlexStrike zdůrazňuje nízkou latenci přes PlayStation Link. V bezdrátovém režimu uvádí odezvu 4 ms mezi ovladačem a přibaleným adaptérem PS Link. Fungovat bude i prostřednictvím USB-C. K PS5 samozřejmě půjdou připojit dva kusy a konstrukce počítá s hraním na stole i na klíně.

Monitor na stůl

Dalším produktem je 27" Gaming Monitor s hákem pro nabíjení gamepadu DualSense. Monitor používá IPS panel s rozlišením 2 560 × 1 440 bodů a podporou VRR. Na PS5 a PS5 Pro zvládne až 120 Hz. S kompatibilním PC nebo Macem má podporovat frekvenci 240 Hz.

Do prodeje půjde 27. srpna 2026 v USA a Japonsku, přičemž předobjednávky začnou 5. června. O globální dostupnosti se Sony nezmínilo a případnou možnost tuzemské koupě tak ověřenou nemáme. Americká cena je nastavena na 349,99 USD, což po přepočtu a připočtení daně může znamenat cenu kolem 9 tisíc.

Cyber26

Zvuk později

Do nabídky se dostanou i bezdrátové reproduktory Pulse Elevate, u kterých zatím neznáme přesné datum uvedení ani cenu. Půjde o první bezdrátové stolní reproduktory PlayStationu. Využívají PlayStation Link a planární magnetické měniče a mají vestavěné mikrofony s potlačením hluku. Zmíněná je i možnost současného připojení přes PlayStation Link a Bluetooth. Vydržet na jedno nabití mají kolem 12 hodin.

Zdroj: Playstation Blog

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

