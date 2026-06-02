Gauč už je pasé, Sony láká hráče ke stolům. Nová výbava pro PlayStation je toho jasným důkazem

Sony na léto chystá vydání hardwaru mimo jiné pro ty, kteří Playstation nevyužívají v obýváku, ale spíš u běžného herního stolu s monitorem. Ostatně do nabídky se kromě specializovaného ovladače dostane právě i monitor. A chybět nebudou ani reproduktory.
Srpnový FlexStrike
Ovladač FlexStrike míří hlavně na bojové hry a má dorazit ve stejný den jako Marvel Tōkon: Fighting Souls, tedy 6. srpna. Nabídne ovládací joystick a tlačítka v rozložení, které je pro bojovky výhodnější. Ergonomie tak není nepodobná starým arkádám. Součástí balení je přenosné pouzdro přes rameno a vestavěná dobíjecí baterie. Podpora PC má přijít až později.
Sony u FlexStrike zdůrazňuje nízkou latenci přes PlayStation Link. V bezdrátovém režimu uvádí odezvu 4 ms mezi ovladačem a přibaleným adaptérem PS Link. Fungovat bude i prostřednictvím USB-C. K PS5 samozřejmě půjdou připojit dva kusy a konstrukce počítá s hraním na stole i na klíně.
Monitor na stůl
Dalším produktem je 27" Gaming Monitor s hákem pro nabíjení gamepadu DualSense. Monitor používá IPS panel s rozlišením 2 560 × 1 440 bodů a podporou VRR. Na PS5 a PS5 Pro zvládne až 120 Hz. S kompatibilním PC nebo Macem má podporovat frekvenci 240 Hz.
Do prodeje půjde 27. srpna 2026 v USA a Japonsku, přičemž předobjednávky začnou 5. června. O globální dostupnosti se Sony nezmínilo a případnou možnost tuzemské koupě tak ověřenou nemáme. Americká cena je nastavena na 349,99 USD, což po přepočtu a připočtení daně může znamenat cenu kolem 9 tisíc.
Zvuk později
Do nabídky se dostanou i bezdrátové reproduktory Pulse Elevate, u kterých zatím neznáme přesné datum uvedení ani cenu. Půjde o první bezdrátové stolní reproduktory PlayStationu. Využívají PlayStation Link a planární magnetické měniče a mají vestavěné mikrofony s potlačením hluku. Zmíněná je i možnost současného připojení přes PlayStation Link a Bluetooth. Vydržet na jedno nabití mají kolem 12 hodin.
Zdroj: Playstation Blog