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GeForce Now za míň peněz. Nvidia nabízí letní akční slevu na své streamování her za předplatné

Jan Olšan
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GeForce Now Autor: Nvidia
GeForce Now
Během následujícího měsíce se GeForce Now bude dát koupit se slevou 35 %. Ovšem platí to jenom na 12 měsíců.

Nvidia už hodně dlouho provozuje službu streamovaného hraní přes internet GeForce Now, kdy si místo koupení herní grafické karty můžete platit hraní v cloudu (ovšem v horší kvalitě a s výraznějším lagem, pochopitelně, protože snímky k vám putují se ztrátovou kompresí). Podobně jako občas bývají ve slevě hry, teď je dočasně v akci i toto předplatné, takže uživatelé mohou něco ušetřit.

GeForce Now lze dočasně mít se slevou

Jde o dočasnou akci, během které je možné prodloužit nebo koupit předplatné za sníženou cenu. Tato možnost bude do 8. 7., do této doby je předplatné možno koupit se slevou 35 % proti normální ceně. Tato akce se dá využít i pokud máte předplatné, které ještě nějakou dobu nevyprší, nově koupená doba se k němu přidá.

Ovšem týká se to jen předplatného na délku jednoho roku. Sleva je nabízená u tarifu Performance GeForce RTX, který v akci stojí 1949,35 Kč za oněch 12 měsíců, a u tarifu Ultimate GeForce RTX 5080, který je v této akci na 12 měsíců za 3899,35 Kč (standardní ceny by měly být 2999 Kč a 5999 Kč za rok). Alternativní možnosti zakoupení pouze jednoho měsíce nebo jednoho dnu hraní zlevněné nejsou.

Snížená cena nebude platit trvale, ale jenom na 12 měsíců a další období už budete mít za běžnou vyšší částku (holt jedna z nevýhod tohoto modelu). V podmínkách Nvidie mimochodem stojí, že předplatné se vám automaticky prodlužují, pokud ho zapomenete ručně před vypršením zrušit.

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Autor: Nvidia

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Nevýhoda je samozřejmě i to, že dokola platíte částku, která sice není nijak extrémní, ale nedostanete za ni nic trvale, takže v momentě, kdy platit přestanete, máte po hraní (zatímco třeba na splátky koupená grafická karta by vám zůstala). GeForce Now má kromě toho i různá omezení, vedle již zmíněné ztrátové komprese snižující kvalitu obrazu. Jedno herní sezení například může trvat maximálně 6 hodin (8 hodin u Ultimate) a za měsíc můžete odehrát maximálně 100 hodin, jinak si budete muset zaplatit navíc.

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A také „počítač“ nemáte plně v rukou tak, jako byste měli vlastní fyzické PC, kde si můžete instalovat jakékoli hry, modifikace a nástroje a podobně. Podobné služby proto nejsou plnohodnotná náhrada herního počítače (alespoň dle mého skromného názoru). Možná mají smysl spíš jako sekundární doplněk, když už PC máte (a nevadí vám utrácení dalších peněz navíc). Například když chcete hrát o dovolené na nějakém notebooku nebo tabletu, na což ale zase asi celoroční předplatné není tak vhodné.

Zdroj: Nvidia

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Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

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