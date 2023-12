GeForce RTX 3050 6GB vyjde v únoru, už je známá i cena. Skončí tím zbylé karty GeForce GTX 1600

Před časem se začaly objevovat zprávy, podle kterých Nvidia chystá změny v modelu GeForce RTX 3050, který je nyní nejspodnější grafikou s podporou raytracingových efektů (a DLSS) v její nabídce. Tento model se má posunout cenově, ale bohužel i výkonnostně směrem dolů, místo dnešní 8GB verze má přijít osekaná 6GB karta. Podle aktuálních úniků k tomu dojde v únoru a už také kolují informace o ceně.

Nová verze GeForce RTX 3050 6GB má (jak už název indikuje) jen 6GB paměť a zřejmě také 96bitovou paměťovou sběrnici. Paměti budou pravděpodobně stále typu GDDR6. Redukce sběrnice sníží propustnost pamětí o 25 %, ovšem karta bude současně snižovat také hrubý výkon GPU, protože TDP se sníží ze 130 W na jen 70 W. Vznikne tak úsporný model nevyžadující externí napájení, který bude možné používat jako lehký herní upgrade třeba do repasovaných kancelářských sestav.

Kvůli tomuto snížení spotřeby se jistě o hodně sníží takty a dřívější informace také uváděly, že by mohl být snížený počet jednotek na 2048 shaderů místo 2560. Výkon tím pádem pořád může být v rovnováze s nižší propustností (ale pokud byste se přetaktováním chtěli dostat zpět na úrovně 8GB modelu, bude to problém).





Toto osekání karty bude vyváženo snížením ceny. GeForce RTX 3050 8GB má oficiálně pořád cenovku 249 $ (6700 Kč / 274 €), s kterou šla na trh v roce 2022, kdy běsnění kryptoměn vyneslo ceny i poměrně pomalých GPU nahoru, byť reálné ceny jsou někdy i níž. Nová 6GB verze má údajně stát 179 $, což by s DPH při dnešních kurzech u nás bylo něco pod 4900 Kč či 198 €. Byla by to vyšší cena než za Radeony RX 6400 a zhruba stejná, za jakou se dá pořídit Radeon RX 6500 XT. Nejlevnější Radeony RX 6600 jsou již ale tak blízko, že asi vzhledem k výkonu Nvidia (ani RX 6500 XT) nebude vypadat moc dobře. Je nicméně možné, že Nvidia ještě s cenovkou karty do vydání pohne, definitivní rozhodnutí se někdy dělají i na poslední chvíli.

Změny v lowendu v únoru

Vydání GeForce RTX 3050 6GB má nastat v únoru 2024. Začne se tedy prodávat po příchodu modelu RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super a RTX 4080 Super. Zřejmě by s vydáním 6GB karty také měl skončit prodej 8GB verze.

GeForce GTX 1630 od Inno3D Autor: Inno3D

Také se objevují informace, že Nvidia ukončuje výrobu čipů Turing pro lowendové grafiky řady GeForce GTX 1600 (ještě bez podpory ray tracingu), které asi také zmizí po rozprodání posledních kusů z trhu. Jejich konec na trhu je údajně plánován na první čtvrtletí. Skončit by měl model GTX 1650 i poměrně nedávno vydaný (ale hodně špatný) model GTX 1630.

Je možné, že zlevněná a úspornější (a pomalejší) GeForce RTX 3050 je cílená hlavně jako jejich náhrada spíše než jako náhrada původní GeForce RTX 3050 8GB. Proč musí z nabídky zmizet ta, není jasné. Nvidia možná chce rezervovat čipy bez defektů pro notebooky, nebo má příliš mnoho defektních kusů a toto je má pomoci prodat. Pravda, cenově nešlo o moc výhodnou kartu, takže to možná moc lidí mrzet nebude.

Zdroje: VideoCardz (1, 2), Board Channels (1, 2)