Nvidia příští rok vydá nové grafiky s architekturou Ampere. Bude úsporná GeForce RTX 3050 6GB

Po zprávě o Radeonu RX 7900M pro notebooky tu máme další zvěsti o chystaných grafikách, tentokrát od Nvidie a pro desktop. Chystá totiž novou grafiku GeForce v lowendu, kde by se tím mohla objevit nová alternativa kartám jako Radeon RX 6500 XT a Intel Arc A380. Nebude ale alternativa nová doslova, Nvidia totiž připravuje novou a zřejmě levnější verzi již existující GeForce RTX 3050, což je GPU založené na předchozí generaci Ampere.

Podle WCCFtechu se bude nová karta zřejmě pořád jmenovat GeForce RTX 3050, bude ale odlišná 6GB pamětí, což se patrně promítne i do názvu, takže se budeme bavit o GeForce RTX 3050 6GB. Grafika by to měla být založená na odlišném čipu. Specifikace GeForce RTX 3050 umožňují použití čipů GA107, ale Nvidia je zpočátku vyráběla z většího GPU GA106 (které jinak slouží v GeForce RTX 3060), snad kvůli tomu, aby se upotřebily čipy z výroby obsahující defekty nebo nezpůsobilé k použití v notebookových modelech kvůli spotřebě. Později se nicméně karty založené na GA107 objevily.

GeForce RTX 3050 6GB už ale podle WCCFtechu bude založená vždy na GA107, který má používat v nové variantě označené GA107–325 (design celé karty a PCB má údajně označení PG173 SKU 16). Zatím není známo, zda se změní počet výpočetních jednotek proti současnému modelu RTX 3050 (8GB), který má 2560 shaderů (20 SM) a frekvence 1,55 GHz v základu a 1,78 GHz v boostu.





Podle WCCFtech má ale zřejmě GeForce RTX 3050 6GB nižší frekvence – 1,47 GHz. To by bylo o zpomalení 5,2 %, pokud by šlo o základní frekvenci, ale ale podle WCCFtechu jde o frekvenci boostu, což znamená, že snížení taktů je o 17 %.

Parametry původní referenční verze GeForce RTX 3050 (8GB) Autor: Nvidia

Karta ale zejména bude mít zhoršený výkon pamětí. GeForce RTX 3050 (8GB) používá 128bitovou paměťovou sběrnici, ale 6GB model ji bude muset osekat na 96 bitů. Pokud Nvidia zachová frekvenci pamětí 14,0 GHz efektivně, zhorší se propustnost o čtvrtinu, z 224 GB/s na 168 GB/s. Toto bude asi ještě důležitější faktor něž nižší frekvence GPU. Ve výsledku bude GeForce RTX 3050 6GB o dost méně výkonná grafika, takže by si asi zasloužila odlišné označení (připomíná to faux pas s GeForce RTX 4080 16GB a GeForce RTX 4080 12GB).

Toto se doufejme projeví v ceně, každopádně ale bude „odvrácenou stranou“ tohoto nižšího výkonu lepší spotřeba. Zatímco GeForce RTX 3050 (8GB) založené na čipu GA106 měly TDP celé grafiky 130 W a novější modely s čipem GA107 ho snížily na 115 W, tato nová GeForce RTX 3050 6GB má údajně mít TDP čili spotřebu celé karty jen 70 W.

Byla by to tedy grafika, která bude moci být napájená jen ze slotu bez potřeby vést skříní kabely ze zdroje. Přirozeně by tím pádem také mohly být běžné nízkoprofilové modely této grafiky. Touto charakteristikou by se GeForce RTX 3050 6GB opět dost odlišila a opět se chce říct, že by jí slušelo jiné označení, které by na rozdíl víc upozoňovalo (třeba GeForce RTX 3050LP 6GB).

Vydání tohoto modelu není ještě úplně blízko. Podle WCCFtechu ho Nvidia plánuje až po Vánocích, do roku 2024 (termín vydání v prvním kvartále roku 2022 měla i původní RTX 3050). Stát by prý GeForce RTX 3050 6GB mohla někde okolo 149 $ (4200 Kč / 171 €), což je ale zatím asi do značné míry odhad. Konečnou doporučenou cenu Nvidia asi definitivně rozhodně až krátce před vydáním.

Zdroj: WCCFtech