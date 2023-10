AMD Radeon RX 7900M: Highendové mobilní grafiky generace RDNA 3 prý vyjdou tento měsíc

Když v létě AMD v Číně vydalo Radeon RX 7900 GRE, ukázalo se, že není založený na osekaném čipu Navi 31, jak se u podobných modelů dá čekat, ale na hybridu Navi 31 a menšího pouzdra kompatibilního s GPU Navi 32 a jen 256bitovou paměťovou sběrnicí. To hned ukazovalo na možnost, že by tato kombinace mohla být použitá v noteboocích a zdá se, že se to také brzo potvrdí. AMD by toto prý mohlo brzo vydat jako mobilní Radeon RX 7900M.

Tato grafika by patrně mohla být oficiálně oznámena spolu s Threadrippery Pro 7000WX. Ty AMD podle webu WCCFtech představí 19. 10. a stejný zdroj nyní také uvádí, že v tento den by měla být odhalena nová mobilní grafika AMD – Radeon RX 7900M.

AMD zatím z nové generace Radeon RX 7000 vydalo pro notebooky jen pomalejší modely založené na GPU Navi 33, které se jinak používá v desktopovém Radeonu RX 7600 a jde o jediný monolitický čip architektury RDNA 3, vyráběný ještě na 6nm technologii.





Radeon RX 7900M by teď měl dodat výkonnější herní grafickou kartu pro notebooky. Podle WCCFtechu by prý bude poskytovat 72 CU, tedy více, než co umožňuje 5nm čiplet v Navi 32 (60 CU, viz desktopové grafiky Radeon RX 7800 XT), musí tedy jít o grafiku založenou na onom hybridním designu z GPU čipletem z Navi 31.

Počet 72 CU znamená 4608 shaderů aktivních z 6144, které může teoreticky takovéto GPU poskytnout, takže konfigurace není nejvýkonnější možná, Ovšem spotřeba musí být výrazně snížená proti desktopové verzi, takže toto oříznutí možná není tak daleko od optimální konfigurace, jak by se mohlo zdát. I s tímto nižším počtem jednotek pojede GPU na nižších taktech než v Radeonu RX 7800 XT nebo 7900 XT.

Podle WCCFtechu by základní TDP mohlo být 160 W, ale při zapojení technologie Smart Shift, která umožňuje přesunout část „přídělu“ spotřeby CPU grafice, může maximální spotřeba Radeonu RX 7900M stoupnout až na 200 W.

Grafika má mít 16 GB paměti GDDR6, což odpovídá použití čtyř MCD čipletů a tím pádem 256bitové paměťové sběrnici. Hybridní verze Navi 31 má sice pozice pro šest MCD, což na první pohled mate, ale pouzdro má piny jen pro 256bitovou sběrnici, takže všechny je nelze využít (dvě z MCD jsou zřejmě neaktivní křemíkové vložky nebo zmetky).

Navi 31 v menším pouzdru založeném na Navi 32 Autor: PowerColor

Není jasné, jak rychlé budou použité čipy GDDR6, podle jejich efektivní frekvence by propustnost mohla být od 512 GB/s (16,0 GHz) až po 640 GB/s (20,0 GHz). K tomu ale bude GPU používat 64MB Infinity Cache, která zvedne výkon na vyšší úroveň, než by obvykle takovéto propustnosti pamětí odpovídalo.

Výkon je asi předčasné nějak odhadovat, ale měl by vycházet lépe, než čeho by byla schopná pomyslná verze založená jen na Navi 32, proti které bude Radeon RX 7900M mít o 20 % více výpočetních a raytracingových jednotek (mobilní grafiky založené na Navi 32 ale může AMD paralelně vydat také).

Na druhou stranu čipletová stavba, kde mezi sebou MCD a GCD musí komunikovat, také asi může vnášet jistou neefektivitu. Bude tedy zajímavé vidět, jak si RX 7900M povede proti mobilním GeForce RTX 4090 od Nvidie (které jsou založené na onom čipu druhé výkonnostní kategorie, oproti desktopové RTX 4090).

Zdroj: WCCFtech