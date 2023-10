Vydání Threadripperů 7000 za dva týdny, uniklo datum. Jenom Pro, ale WRX50 i TRX50 desky?

Nakonec bude trvat něco přes rok, než AMD po vydání procesorů Ryzen 7000 pro socket AM5 vydá také highendovou verzi pro HEDT a pracovní stanice – respektive zatím asi hlavně to druhé. Na trh se konečně chystá Pro verze Threadripperů s architekturou Zen 4, Ryzen Threadripper Pro 7000WX, kódovým označením Storm Peak. Vydání bude podle posledních informací tento měsíc, již přespříští týden.

Tuto zprávu přinesl web WCCFtech, podle jehož zdroje chystá AMD odhalení procesorů Threadripper Pro 7000WX na 19. 10., což je čtvrtek za dva týdny. Není z toho ovšem jasné, zda bude toto jen den nějakého papírového odhalení, nebo ihned začne prodej. Vzhledem k tomu, že ještě nejsou vidět úniky desek (i když v databázích benchmarků už se objevují testy pracovních stanic), by se spíš dalo čekat, že fyzická dostupnost bude později.

Threadrippery Pro 7000WX podle WCCFtechu budou primárně zaměřené na trh hotových pracovních stanic (OEM) do firem jako je HP, Lenovo a podobně. Ale ne exkluzivně, procesory i desky mají být dostupné také samostatně na retailovém trhu pro vlastnoruční stavbu takového systému. Teoreticky je asi možné, že 19. 10. budou Threadrippery Pro 7000WX dostupné ve formě oněch OEM systémů, zatímco retailová dostupnost komponent bude později.





Ryzen Threadripper Pro 7995WX v databázi Geekbench Autor: Geekbench browser

Osmikanálové paměti?

Threadrippery Pro 7000WX by měly mít od 24 do 96 jader Zen 4 s TDP až 350 W. Paměťový řadič nebude oproti Epycům 9004 údajně 12kanálový, ale maximálně osmikanálový, platforma by ale měla mít až 128 linek PCI Express 5.0. Je ale otázka, zda jsou tyto údaje o konektivitě potvrzené specifikace od onoho zákulisního zdroje, nebo zatím jen spekulace. TDP ale asi bude pravda, a existenci 96jádrové verze už potvrdilo ve slajdech (byť neveřejných) i AMD, takže to už je asi hotovou věcí.

Tip: AMD avizuje vydání Threadripperu Pro 7000. Má 96 jader Zen 4 a výkonem prý porazí Intel o 75 %

TRX50, WRX50? Nebo oboje?

WCCFtech uvádí, že by snad mohly existovat jak desky s čipsetem TRX50, tak WRX50. Toto je zajímavé, pokud mají obě platformy podporovat Threadripper Pro 7000WX. Od TRX50 jsme čekali, že by to mohla být levnější platforma (možná s jen čtyřkanálovým řadičem pamětí), do které by se instalovaly separátní „ne-Pro“ verze procesorů, kdežto WRX50 by byla profi/WS platforma pro Threadripper Pro.

ASRock X399M Taichi. V době platformy X399 byly desky pro Threadripper levnější a dokonce existoval microATX model Autor: ASRock

Je tu ale asi i možnost, že procesory tentokrát budou jenom jedny a všechny Threadrippery budou Pro. Tento stejný procesor by se ale mohl dát instalovat jak do desky platformy WRX50 (s osmikanálovými pamětmi), tak do levnější platformy TRX50, která by mohla mít méně kanálů, méně linek PCIe 5.0, ale snad by nebyla tak nákladná a tato kombinace by tak mohla opět najít víc zákazníků jako TRX40 a zejména před ní platforma X399.

Zdroj: WCCFtech