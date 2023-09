AMD avizuje vydání Threadripperu Pro 7000. Má 96 jader Zen 4 a výkonem prý porazí Intel o 75 %

V předvečer velkých novinek od Intelu se objevila ještě jedna od AMD. Tato firma zřejmě někde za zavřenými dveřmi prezentovala novou generaci highendových či pro pracovní stanice určených procesorů Ryzen Threadripper, respektive Ryzen Threadripper Pro. Z této akce se dostaly na veřejnost jako důkaz snímky slajdů, a vypadá to tedy, že nová generace trhače vláken od AMD je skutečná. A brzo se má dostat do obchodů.

Na internet se tyto informace dostaly přes twitterového leakera s přezdívkou Underfox s lakonickou poznámkou „Threadripper Pro je na cestě“. Podle obsahu prezentace nejde ještě o NDA dokumenty k samotnému vydání, tedy prezentaci, kterou by dostala média pro přípravu článků k samotnému odhalení, ale o prezentaci, která zatím jen slouží jako „teaser“. Pravděpodobně byla ukázána v brífinku k teď vydaným procesorům Epyc 8004 jako ukázka, co má AMD nachystáno na příště.

Nejdůležitější informace je, že odhalení by snad mohlo být během podzimu, protože slajdy uvádějí, že na podzim 2023 se dozvíme více. Konkrétnější to bohužel není, ale jde asi o zatím vůbec první náznak plánovaného vydání, kterého se AMD dopustilo. Týká se ale zatím jen Threadripperů Pro. Ačkoliv se šíří informace, že tentokrát se vrátí také levnější „ne-Pro“ verze Threadripperu (jako následník platforem X399 a TRX40), o té zatím oficiálně řeč není.





Na slajdech, které Underfox ukázal, jsou dvě ochutnávky výkonu. První slibuje, že Threadripper Pro 7000WX s architekturou Zen 4 by měl mít výkon o 20 % vyšší, než na jaký dosahovaly Threadrippery Pro 5000WX. Protože jde o relativně malý nárůst, je pravděpodobné, že se tím myslí navýšení jednovláknového výkonu. Podle úniku by jednovláknový boost u Threadripperů Pro 7000WX mohl být až 5,15 GHz, což by v kombinaci se zlepšeným IPC architektury Zen 4 mělo ST výkon o dost zvednout (Threadripper Pro 5995WX končil na 4,5 GHz).

Threadripper Pro generace 5000

Kromě toho AMD patrně ukazovalo i demo v 3D renderingu, ve kterém figuroval procesor Ryzen Threadripper Pro s 96 jádry – to by mělo dokládat, že jde o novou generaci s architekturou Zen 4 odvozenou od Epyců 9004 Genoa. A také je to potvrzení, že nejvyšší model (asi Ryzen Threadripper Pro 7995WX?) bude skutečně 96jádro.

Tento testovaný procesor má podle AMD o 75 % lepší výkon při renderingu proti konkurenčnímu 56jádrovému procesoru Intelu – Xeonu w9–3495X generace Sapphire Rapids (Xeon W3400), což je nejvýkonnější workstation CPU, které teď má Intel v nabídce (je založené na architektuře Golden Cove s AVX-512). Zatímco tento procesor má testovanou zátěž dokončit za 1125 sekund, 96jádrový Threadripper ji podle dema AMD zvládne za 657 sekund. Z toho vychází, že má o 71 % vyšší výkon. Jak vzniklo ono číslo 75 %, není jasné, protože AMD uvádí, že Threadripper zvládne o 75 % více renderů za jeden den. To by při těchto sekundových dobách vycházelo na 131 proti 76 renderům, což je pořád náskok „jen“ 72 %. Pokud se tedy onen 75% údaj nevztahuje ještě k nějakému jinému srovnání.

Tak jako tak by ale 96 jader mohlo AMD umožnit, aby tyto procesory zcela dominovaly segmentům HEDT a pracovních stanic, protože tento náskok v počtu jader nejspíš už vykompenzuje výhodu, kterou by někde Intel mohl získat výkonem v AVX-512 (v němž mají jádra procesorů Sapphire Rapids vyšší výkon díky větší výpočetní kapacitě SIMD jednotek). Vydání Threadripperu Pro 7000WX by tedy mohlo přinést nové rekordy ve výkonu a vůbec být zajímavé, i když pro nás by asi bylo vděčnější, kdyby opravdu přišly ty levnější ne-Pro modely.

Zdroje: Underfox, VideoCardz