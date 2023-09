Levnější a úspornější Zen 4 pro servery: AMD vydává procesory Epyc 8004 se socketem SP6

Letos už AMD vydalo Epyc 9004 „Genoa“, až 96jádrovou serverovou verzi architektury Zen 4, dokonce i s HPC modely Genoa-X vybavenými 3D V-Cache. Teď se k nim přidává ještě jedna separátní rodina – procesory s kódovým označením Siena, které jsou speciálně navržené pro nižší spotřebu a nižší cenu. Mají vlastní platformu označenou SP6 se šestikanálovými pamětmi (takže i desky by měly stát méně) a TDP začínající už od 70 W.

Procesory s kódovým označením Siena AMD avizovalo již v loni odhalené roadmapě a vědělo se i o jejich socketu SP6. Nyní přichází na trh pod označením Epyc 8004, podle kterého se budou dát dobře odlišit od předchozích generací i od velkých Epyců na platformě SP5 s 12kanálovou pamětí. AMD říká, že procesory 8004 / Siena dokončují nabídku Epyců čtvrté generace (doplňují ji o nižší cenová patra), takže další nová CPU pro servery asi budou až s architekturou Zen 5.

Určení řady 8004 má být zejména pro cloudové služby, „edge“ servery, storage systémy a také pro telekomunikační infrastrukturu, takže možná mají částečně konkurovat i na malých jádrech založených procesorech Intelu jako jsou Atomy P5900 „Snow Ridge). A samozřejmě také obecně pro všechny levnější servery.

Procesory Epyc 8004 jsou podle všeho založené na 5nm čipletech s jádry Zen4c (v počtu 16 jader ve dvou blocích CCX na jeden čiplet), tedy na stejném křemíku, který je v cloudových Epycích Bergamo. Maximální použitý počet jsou čtyři čiplety, což dává procesorům Siena až 64 jader a 128 vláken a 128 MB celkové L3 cache – to je konfigurace nejvyšších modelů.





Procesory AMD Epyc 8004 Siena pro socket SP6 Autor: AMD

Na druhou stranu je použitý stejný 6nm IO čiplet jako v procesorech Bergamo a Genoa, jen není plně využitá jeho I/O funkcionalita. Toto je asi minus pro výrobní náklady a možná i pro energetickou efektivitu, ale výhoda je, že jednou hotové validace pamětí DDR5 a periférií pro Epyc 9004 budou platné také pro Epyc 8004.

Levnější platforma a menší socket

Procesory mají odlišný socket SP6, jde tedy o separátní nekompatibilní platformu. Na druhou stranu by díky tomu desky měly být levnější. Procesory mají rozměr 58,5 × 75,4 mm, tedy stejný jako u SP3 a socketu procesorů Theadripper, chladiče díky tomu patrně budou kompatibilní.

Procesory AMD Epyc 8004 Siena pro socket SP6 Autor: AMD

SP6 používá jen šestikanálový řadič pamětí s podporou DDR5–4800 (včetně ECC) při jednom osazeném modulu na kanál, přičemž podle specifikací je podporovaná maximální kapacita RAM 1,152 TB, což je s dvanácti 96GB moduly. Není jasné, zda s budoucími moduly o vyšší kapacitě bude podporována i větší RAM. Platforma SP6 podporuje podle AMD základní moduly typu RDIMM, ale nikoliv dražší 3DS RDIMM používající stacking čipů pro vyšší kapacity.

Konektivita PCI Express je také poněkud omezena proti platformě SP5, ne však drasticky. Všechny linky jdou z procesoru, který funguje jako SoC (bez přídavného čipsetu, doposud používaného konkurenčními procesory Intel Xeon). Epyc 8004 poskytuje 96 linek PCI Express 5.0, což je pořád slušné. 48 linek z toho lze použít jako koherentní rozhraní CXL 1.1.

Epyc 8004 Siena a platforma SP6 ve srovnání s Epycem 9004 a platformou SP5 Autor: AMD

Velký rozdíl proti SP5 je, že platforma SP6 je čistě jednoprocesorová, nepočítá se s 2S servery. Podle AMD by 2S platforma SP6 neměla smysl, protože ji plně zastoupí 1S server platformy SP5 (Epyc 9004 Genoa s 96 a zejména Epyc 9704 „Bergamo“ se 128 jádry).

Více: AMD má 128jádrové procesory Epyc 9704 „Bergamo“. Zen 4c proti serverovým ambicím ARMu

Nižší spotřeby

A spolu s levnějším návrhem se liší také spotřeba platformy, která je úspornější a měla by být laděná na vyšší energetickou efektivitu. Základní TDP nyní uvedených modelů Epycu 8004 jsou od 80 W do 200 W. TDP lze ale u procesorů (respektive těch s příponou P v názvu) nastavovat a u nejúspornějšího modelu Epyc 8024P, který disponuje jen osmi jádry a 32 MB L3 cache, ho lze z výchozích 90 W snížit až na 70 W. TDP lze i zvýšit, velká část modelů umožňuje nastavit až 225 W. Vymyká se z toho nejvýkonnější 64jádrový model Epyc 8534P, jenž má výchozí TDP 200 W, ale volitelně ho lze nastavit od 155 W až po 255 W, což je v rámci SP6 nejvyšší spotřeba.

Modely

Modelů je celkem 12 – šest základních modelů P pro běžné servery a šest modelů řady PN, které asi budou určené zejména pro ony telekomunikační či storage aplikace blízké embedded sektoru.V obou řadách je šest modelů, vždy jeden od každého nabízeného počtu jader, což jsou konfigurace 64, 48, 32, 24, 16 a 8 jader (vždy s SMT, tedy dvojnásobným počtem vláken).

Modely P mají konfigurovatelné TDP (základní TDP jsou od 90 do 200 W, nastavitelná od 70–100 W u osmijádra až po 155–255 W u 64jádra). Tyto modely mají rozsah pracovních teplot 0–75 °C. Druhá polovina modelů s označením PN používá fixní TDP (která jsou o něco nižší, od 80 do 175 W) už bez možnosti natavení. Tyto modely mají rozšířený rozsah podporovaných teplot, od –5 °C do +85 °C, ono N v názvu značí, že tyto procesory odpovídají požadavkům NEBS (Network Equipment Building System).

Procesory AMD Epyc 8004 Siena Autor: AMD

Nižší TDP a také použití architektury Zen 4c, která je místo na vysoké frekvence optimalizovaná na vysokou hustotu tranzistorů (tedy malou zabranou plochu na čipu), se projevuje nižšími frekvencemi. Základní takty se pohybují od 2,0 do 2,65 GHz; nejvýkonnější model s 64 jádry Epyc 8534P má základní takt 2,3 GHz. Maximální boosty pak jsou u většiny modelů 3,0 GHz, u top modelů 3,1 GHz.

Schematické porovnání plochy jádra Zen 4 a Zen 4c Autor: AMD

Více: Malé velké jádro Zen 4c. AMD se povedlo zmenšit Zen 4 skoro na polovinu, prý bez zhoršení IPC

Procesory Epyc 8004 by měly být okamžitě dostupné na trhu, přičemž oficiální ceny jdou od 409 $ po 4950 $ za modely běžné řady P. Modely s PN s rozšířeným rozsahem provozních teplot stojí od 525 $ až po 5450 $. Velcí zákazníci ale asi jako obvykle budou nakupovat s množstevními selvami, takže toto je spíše orientační.

Zdroje: AMD, AnandTech, ServeTheHome