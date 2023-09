Levnější ne-Pro Threadrippery budou, AMD chystá platformu TRX50. Unikla deska od ASRocku

První Threadrippery na platformě X399 byla výhodná CPU pro mnohovláknové úlohy. Generace 3000 s architekturou Zen 2 dost zdražila, pořád však měla relativně dostupnou platformu TRX40, kterou pak ale AMD zrušilo a v generaci 5000 se Zenem 3 už byla jen drahá platforma WRX80 s Threadrippery Pro. Nové Threadrippery generace 7000 se Zenem 4 ale opět přijdou i v levnější ne-Pro verzi. Máme potvrzení, že se pro ně chystá platforma TRX50.

Předchozí úniky dosud dokládaly jen existenci nové generace Threadripperů Pro 7000WX. Objevovaly se zvěsti o tom, že se paralelně s nimi objeví Threadripper (ne-Pro) 7000X, ale až teď pro to zřejmě máme doklad – první únik levnější platformy, která pro tyto procesory bude existovat a nese označení TRX50. Jméno implikuje, že jde o následníka TRX40 pro procesory Threadripper 3000X, pětka zřejmě odkazuje na použití paměti DDR5.

Informace o TRX50 byla nalezena v databází EEC, do které ASRock zanesl jména svých chystaných základních desek (podobně, jako touto cestou nedávno provalil Radeon RX 7700 XT). Seznam ukazuje nové Mini-ITX modely platformy AM5 (s čipsetem B650 a také levnější verzi s A620) a také nové Z790 desky. Ale nejzajímavější je, že se mezi nimi objevila deska právě pro Threadrippery. Jmenuje se ASRock TRX50 WS.

Deska ASRock TRX50 WS v databázi EEC Autor: EEC

Toto by mělo dokládat jméno platformy a z pojmenování vyplývá zřejmě to, že je platforma následníkem nadšenecké „HEDT“ platformy TRX40. To by zase mělo implikovat i existenci ne-Pro Threadripperů, přestože nic dalšího bližšího název o desce neodhaluje. Přídomek WS (WorkStation) jen implikuje, že bude spíše zaměřená pracovně (pro „prosumer“ uživatele) než nadšenecky nebo na přetaktování, RGB iluminaci a podobné hraní.

Čipset TRX50 samotný zřejmě bude založený na stejném křemíku jako B650 a X670, protože stejně byl řešen v minulé generaci. Jeho funkce má na platformě AMD menší důležitost, protože hlavní konektivitu PCI Express 5.0 bude poskytovat procesor. Je možné, že kvůli vyššímu počtu portů USB a SATA bude TRX50 tvořený dvěma těmito čipy, takže jeho výbava by odpovídala čipsetu X670(E).

O tom, jakou konektivitu bude poskytovat procesor, zatím nevíme, měla by ale asi být srovnatelná s Threadrippery 3000 na platformě TRX40, případně o něco rozšířená. Místo PCIe 4.0 by měl být podporován PCI Express 5.0 a samozřejmě paměti DDR5. U těch ale pořád nevíme, zda budou u ne-Pro Threadripperu mít čtyřkanálový řadič, či třeba šestikanálový. Socket by pravděpodobně mohl být SP6, což má být levnější varianta serverového socketu SP5. Mohla by být kompatibilní s chladiči pro sockety SP3/TR4/sTRX4/sWRX8 pro předchozí generace Threadripperů.

