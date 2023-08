Čtyři modely Threadripperů Pro 7000: Spotřeba 350 W, menší socket SP6 s horší konektivitou?

Včera jsme tu měli novinku o úniku top modelu procesorů Ryzen Threadripper (Pro) generace 7000 s architekturou Zen 4. O těchto CPU se teď objevily i další informace. Máme první tři (nebo čtyři) modely, které budou tvořit nabídku modelů Pro, a také TDP. To narostlo z 280 W u předchozí generace přesně o čtvrtinu. Mezi novými informacemi je i socket, jenž bude odlišný od toho použitého u Epyců 9000, což vyvolává určité otázky.

Nové vědění se ve věci 5nm Threadripperů objevilo díky seznamu tří modelů zachycených v databázi přepravovaného zboží, kde si jich všiml Harukaze5719 z Twitteru. Ta ukazuje CPU Ryzen Threadripper Pro 7995WX, 7985WX a 7945WX, které mají přiřazené i produktové kódy (100–000000884, 100–000000454 a 100–000000887).

Top model 7995WX známe ze včerejška i s jeho benchmarkem v Geekbenchi; má zřejmě 96 jader a maximální boost vypadá na 5,15 GHz. Také prostřední model 7985WX se ale již objevil. Podle tohoto by to zřejmě měl být 64jádrový procesor. Model 7945WX pravděpodobně bude mít nižší počet jader, nabízela by se konfigurace s 12 jádry. Není to sice úplně potvrzeno, ale přesně tolik měl Threadripper Pro 5945WX. Toto dvanáctijádro asi bude fungovat jako „entry“ model.

Databáze neobsahuje parametry procesorů s jednou výjimkou – uvádí, že procesory používají socket SP6 a všechny tři mají TDP 350 W, v plné zátěži budou tedy schopné konzumovat stejně jako nejvýkonnější serverová CPU. Zvlášť v případě 96jádrového modelu to ale asi není moc překvapující, protože pokud spustíte aplikaci nebo více aplikací využívajících všech jader, připadá na jedno jen cca 3 W. Nebo možná i méně, jelikož poměrně velkou spotřebu bude mít „uncore“ s paměťovými řadiči, L3 cache a logikou propojující to všechno dohromady s jádry CPU.





Údajný ES Ryzen Threadripper Pro 7955WX v databázi Geekbench Autor: Geekbench browser

Vedle těchto tří modelů se posléze vynořil ještě čtvrtý. V databázi Geekbench se objevil inženýrský vzorek s kódem 100–000000886–30_Y, který má 16 jader. Podle Hoang Anh Phu z Twitteru by toto měl být vzorek modelu Ryzen Threadripper Pro 7955WX, tedy o stupínek vyššího modelu než 7945WX (kterému tím pádem ještě víc dává smysl dvanáct jader).

Geekbench 6.1.0 pro tento procesor uvádí základní frekvenci 4,5 GHz a maximální naměřený boost 5169 MHz (takže boost by asi mohl být buď 5,175 GHz, nebo 5,20 GHz). Protože ale jde o ES vzorek, nemusí jít o frekvence konečné. TDP by asi opět mohlo být 350 W jako u ostatních modelů, když už je stejné i u nižšího 12jádra.

Výkon ES vzorku procesoru Ryzen Threadripper Pro 7955WX v databázi Geekbench Autor: Geekbench browser

Skóre v mnohovláknové zátěži je 17 419 bodů (ve Windows), ale opět – jde o ES vzorek, takže výkon nemusí odpovídat finálnímu modelu. Také nesrovnávejte skóre s výkonem 96jádra 7995WX, toto jsou už čísla pro novou verzi Geekbench 6 vydanou letos.

Tip: Vyšel Geekbench 6. Benchmark, který postavil do přímé konfrontace x86 a čipy Apple, se mění

Menší socket SP6 s horší konektivitou?

Je zajímavé, že únik v databázi zmiňuje, že procesory používají socket SP6. O tom se totiž dříve objevila informace, že se bude používat pro levnější platformu s procesory Siena, zatímco nejvýkonnější plnotučné Epycy 9004 používají socket SP5 s 12kanálovou pamětí. Od socketu SP6 se čekalo, že bude poskytovat méně paměťových kanálů, zřejmě jen šest, a také že bude stavěný na procesory s nižší spotřebou (do 225 W). Rozměry měly být stejné (58,5 × 75,4 mm) jako u socketu SP3 pro předchozí Epycy, na kterém byl založený socket TR4, ale pinů má být více (4844).

AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX (Socket SP6) Model Jádra L3 Takt Turbo TDP Kód Threadripper Pro 7995WX 96 384 MB ? 5,15 GHz? 350 W 100–000000884 Threadripper Pro 7985WX 64 256 MB? ? ? 350 W 100–000000454 Threadripper Pro 7955WX 16 64 MB 4,50 GHz? 5,20 GHz? 350 W 100–000000886 Threadripper Pro 7945WX 12? 64 MB? ? ? 350 W 100–000000887

Tyto specifikace paměťového řadiče a TDP ale platí, jen pokud by byl použitý stejný socket jako pro servery. Je však možné, že Threadrippery Pro 7000WX budou používat jen stejné fyzické provedení – kvůli zlevnění výroby CPU a desek – ale ne stejně definované piny. Verze pro Threadrippery Pro by se třeba mohla jmenovat sWRX5 (a pro běžné Threadrippery případně sTRX5) a mohla by ty piny, které jsou normálně určené pro propojení dvou CPU v dvousocketové desce, používat pro posílení napájení a pro další paměťové kanály a konektivitu PCI Express. Tudíž tato platforma by mohla být méně omezená než serverový socket SP5.

Je tu tedy ještě jedno potenciální vysvětlení – že přes označení „WX“ v označení procesorů nejde o Threadrippery Pro (které by pak třeba měly větší socket SP5), ale o levnější běžné procesory Ryzen Threadripper, pro něž by čtyřkanálový nebo šestikanálový paměťový řadič dával smysl. WX sice dnes implikuje Threadrippery Pro, ale nebývalo to tak vždy, takže není vyloučeno, že se HEDT verze bude jmenovat už ne 7000X, ale Ryzen Threadripper 7000WX.

Zdroje: VideoCardz (1, 2), Harukaze5719, Geekbench, Hoang Anh Phu