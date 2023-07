Threadripper 7000 blízko? Benchmarky prvního 64jádrového modelu se objevily na internetu

Ryzeny Threadrippery s architekturou Zen 3 měly hodně velké zpoždění (vedle toho, že také vyšla jenom dražší varianta Pro). Vypadá to, že nová generace s architekturou Zen 4 by mohla být dřív. První model Threadripperu Pro 7000 se teď totiž objevil na internetu, což snad signalizuje, že by vydání mohlo nastat v relativně blízké době během pár měsíců. Zatím bylo k vidění jen 64jádro, el ukazuje i na existenci 96jádrového Threadripperu.

První uniklý model je označený Ryzen Threadripper Pro 7985WX a má 64 jader Zen 4 a 128 vláken, což víme díky tomu, že ho někdo otestoval v sadě benchmarků PugetBench, a procesor se tak objevil ve veřejné databázi výsledků. Mělo by zřejmě jít o sériový model nebo přinejmenším o kvalifikační vzorek s parametry sériového modelu, protože procesor již nese modelové jméno, nikoliv jen označení „AMD Engineering Sample“. Testován byl pod Windows 11 Pro na desce označené AMD BoulderGulch-STP, což je zřejmě interně vyvinutá vývojová platforma.

Z názvu je patrné, že i toto je dražší „Pro“ verze Threadripperu, která by tedy používala zřejmě fyzicky stejný socket jako Epyc 9004 Genoa (ale dost možná s jinými deskami a nebude mezi nimi kompatibilita) a šlo by o platformu navazující na WRX80. Podle informací v databázi PugetBench by zřejmě Threadripper Pro 7000WX mohl mít osmikanálové paměti, protože sestava obsahovala 256 GB RAM v osmi modulech DDR5–5600 (byť je teoreticky možné, že ne všechny sloty na desce byly osazeny a že by tedy mohlo být k mání 12 kanálů).

V této generaci se ale očekává, že AMD vydá i levnější „obyčejné“ Ryzeny Threadrippery 7000 bez onoho Pro. Ty by měly mít zase odlišné desky navazující na platformu TRX40, ale s levnějším menším socketem a snad i nižší spotřebou. Tato platforma by mohla mít buď čtyř, nebo šestikanálové paměti. Také asi bude podporovat méně linek PCIe 5.0 (tipuje se okolo 64), zatímco platforma Pro by mohla dávat až 128 linek PCIe 5.0.

AMD Ryzen Threadripper 7985WX v databázi PugetBench Autor: PugetBench

Ryzen Threadripper Pro 7985WX toho o sobě zatím neprozradil moc. PugetBench bohužel nezaznamenává (nebo aspoň nezveřejňuje) frekvenci. Jaké jsou takty a další parametry, tedy nevíme, potvrzeno je jenom 64 jader a 128 vláken. Podle označení ale tento model asi nebude úplně nejvýkonnějším procesorem v nabídce. Pravděpodobně nad ním bude ještě Ryzen Threadripper Pro 7995WX, který by tudíž mohl mít všech 96 jader Zen 4 (192 vláken), které kombinace IO čipletu a CPU čipletů umožňuje.

Model 7995WX po uvedení pravděpodobně bude nejvýkonnějším procesorem pro pracovní stanice a desktop, možná i nejvýkonnějším CPU vůbec (byť to asi nemusí platit pro jednovláknový výkon, který bývá u Threadripperů nižší než u špičkových desktopových CPU).

Říjen?

Kdy přesně Threadrippery (Pro) 7000 vyjdou, není ještě jasné. VideoCardz zmiňuje drby o tom, že by CPU mohla být v prodeji někdy okolo října (októbra), ale nějak seriózněji podloženo to asi zatím není. Čekání tak snad bude kratší než na Threadrippery s architekturou Zen 3, byť i toto by byla roční prodleva proti platformě AM5.

Zdroje: Benchleaks, VideoCardz