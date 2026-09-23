GeForce RTX 6000 vyjdou až v roce 2028, odklad nové generace herních GPU „Rubin“ potvrzen

Minulý týden jsme tu měli zprávu, že podle jednoho z internetových leakerů se příští rok nedočkáme nových herních GPU – respektive skoro žádných herních GPU, s jednou možnou (ale také asi nezaručenou) výjimkou. Mělo se to týkat i nové generace herních GPU Nvidia s architekturou Rubin. Bohužel se zdá, že to teď potvrdil další spolehlivý zdroj, takže nové grafické karty (GeForce RTX 6000) zřejmě opravdu budou až věcí roku 2028.
Odklad GeForce RTX 6000 na rok 2028 byl potvrzen dalším zdrojem
Fandové Nvidia mohli mít jednu útěchu – předchozí zpráva pocházela od leakera, který typicky má informace o plánech AMD, ne o plánech Nvidie. Takže se dalo namítat, že část o tom, že jsou odložené nejen grafiky AMD s architekturou RDNA 5, ale také Nvidia Rubin / GeForce RTX 6000, nemusí být spolehlivá (nebo že jde dokonce o jistou podjatost proti Nvidii).
Teď se ovšem k těmto zprávám vyjádřil také Kopite7kimi, což je přední leaker přes Nvidii. Kopite7kimi v minulosti prokazatelně měl dobré zdroje – dlouho dopředu znal i poměrně přesné specifikace karet nadcházejících nových generací GPU GeForce. Podle tohoto zdroje je skutečně pravda, že Nvidia plánovaný termín vydání grafik GeForce RTX 6000 „Rubin“ opět odložila (uvádí, že to není poprvé). Herní verze GPU Rubin podle něj jako produkt skutečně bude existovat až v roce 2028.
Je dobré zdůraznit, že řeč je o herních GPU Rubin, což je odlišná větev proti GPU Rubin určenému pro datacentra. To má v stávající AI horečce samozřejmě prioritu a Nvidia ho určitě začne prodávat mnohem dříve než herní verze, už ostatně bylo oficiálně odhaleno. V herních grafikách budou odlišné čipy (označené zřejmě GR202, GR203 a tak podobně) používající paměti GDDR7 a odklad na rok 2028 se týká těch.
GPU Rubin od Nvidie detailně odhaleno: Čtyři čiplety s téměř tisícem tensor jader mají výkon 50 PFLOPS
Pokud jste tedy chtěli vydržet s nákupem nové grafické karty až na GeForce RTX 6000 a současnou generaci jste chtěli vynechat, budete ještě čekat nějaký rok a půl, ne-li déle. Jiná otázka je samozřejmě, zda pořád chcete grafiku kupovat poté, co výrazně zdražily kvůli cenám pamětí, vybičovaným nahoru AI hypem.
Zprávy o vydání příští rok? Nejspíš liché
S tím, že herní grafiky nové generace od Nvidie nevyjdou před rokem 2028, nesouhlasí všichni komentátoři hardwarového dění. Youtuber Moore’s Law is Dead v posledních dnech opakovaně přišel s údajnými svědectvími svých (nejmenovaných) zdrojů, podle nichž Nvidia pořád má chystat grafické karty GeForce RTX 6000 na rok 2027 (a to dokonce už na jeho první polovinu). V poslední takovém videu nicméně trochu ustoupil zpět a cituje údajné zdroje zevnitř Nvidie, podle nichž se firma sice může na poslední chvíli rozhodnout GPU vydat až v roce 2028, ale prý „pořád provádí přípravy tak, aby nová GPU byla připravené v předstihu a mohla v roce 2027 jít na trhu, kdyby bylo třeba“ (volná parafráze).
Je ale třeba říct, že Kopite7kimi je (pokud jde o úniky plánů Nvidie) zcela nejspolehlivější zdroj, který na internetu veřejně mluví. V tomto případě je proto na místě předpokládat, že má lépe podložené informace než Moore’s Law, a odklad GeForce RTX 6000 je tak velmi pravděpodobně skutečnost.
Asi zbývá nějaká naděje, že Nvidia plán znovu přehodnotí někdy v budoucnu a vydání uspíší (bude-li pro to ovšem v tu chvíli ještě prostor). K něčemu takovému by ji mohlo přimět třeba splasknutí trhu s AI a pád dnes extrémně vysokých cen pamětí. Nicméně to je hypotetický vývoj, na nějž se nelze moc spoléhat. Prozatím se holt musíme nějak přizpůsobit scénáři, kdy nové čipy Rubin opravdu vyjdou až v roce 2028 a do té doby se může objevit maximálně dlouho odkládaný refresh GeForce RTX 5000 (modely „Super“).
Nové grafické karty Nvidia jsou u ledu. GeForce RTX 5000 Super odloženy kvůli cenám pamětí
Zdroje: Kopite7kimi, Moore’s Law is Dead (1, 2)