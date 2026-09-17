Špatné zprávy pro hráče: Nová generace GPU nebude dřív než v roce 2028. Možná se však objeví jedna výjimka

Dřív platilo, že nové generace grafických karet přicházely každé dva roky. GeForce RTX 3000 a Radeony RX 6000 koncem roku 2020, RTX 4000 a Radeony RX 7000 koncem roku 2022. Už poslední generaci se to však začalo kazit a vypadá to, že bude ještě hůř: GeForce RTX 6000 údajně nejenže nevyjdou letos, ale ani příští rok a dočkáme se jich až v roce 2028. A má to platit i pro nové Radeony – byť tam možná ne úplně.
Na fóru AnandTech se objevil příspěvek od leakera jménem Kepler_L2, který mívá zákulisní informace o chystaných GPU od AMD a o čipech pro konzole. Jeho aktuální zprávy o (hodně zvolna) nadcházejících grafikách jsou bohužel pesimistické. Podle Keplera_L2 údajně nové grafiky nevyjdou v roce 2027, k čemuž se přikláněly předchozí zprávy, ale bude se na ně čekat až do následujícího roku 2028.
GeForce RTX 6000 až v roce 2028?
V případě nové generace Nvidie to údajně vypadá na kompletní opoždění nové generace – žádné modely GeForce RTX 6000 (pokud to bude její jméno) prý před rokem 2028 nevyjdou. Ovšem ani o jaké části roku 2028 se bavíme, není jasné. Pokud by karty vyšly v prvních měsících, byla by to tříletá pauza (čili roční protažení původně dvouletého cyklu) od vydání karet GeForce RTX 5000.
Pokud by to celé trvalo ještě déle, začneme se skoro blížit ke čtyřem letům od chvíle, na níž by vycházelo vydání Blackwellu při hypotetickém zachování dvouletých cyklů (podzim 2024). Takže by skoro mohla nastat situace, že generace „n+1“ půjde na trh v době, na kterou bychom ještě před pár lety už tipovali vydání generace „n+2“.
…a příští generace od AMD dost možná také
Podle Keplera_L2 ale bude údajně stejně opožděná i nová generace od AMD, tedy GPU s architekturou RDNA 5, u kterých zatím nevíme, jak se budou jmenovat (pracovně by se dalo mluvit o Radeonech RX 10000, ale těžko říct, jestli takové označení bude zvoleno). Dříve kolovaly informace, že by mohly vyjít někdy uprostřed roku 2027, i když v červnu už se také objevilo varování, že by to mohlo být až koncem roku nebo dokonce až po jeho konci. Teď Kepler_L2 uvádí, že vydání opravdu bude až v roce 2028.
Nicméně na straně AMD prý má existovat výjimka a jedno z nových GPU by mohlo pořád vyjít ještě před koncem roku 2027. Má to být čip označený AT2, který by snad mohl v rámci cenového a výkonnostního žebříčku sedět někde na pozici, kterou dnes má GPU Navi 48 a na něm založené Radeony RX 9070 XT. Tedy vyšší mainstream s dobrým výkonem, ale ne highend (nicméně cena této pozice může kvůli zdražování pamětí v té době být už vyšší, než dřív). AMD chystá v generaci RDNA 5 ještě levnější GPU AT3 a AT4 a highendové GPU AT0, které ale podle tohoto máme spatřit až v roce 2028.
Jaké by AT2 bylo GPU?
Podle starších informací Moore’s Law is Dead by AT2 snad mohlo mít 64 CU (4096 shaderů, pokud se nezvýší počet shaderů na jednu CU). Čip AT2 by prý mohl být použitý i v rámci semicustom APU pro příští generaci konzolí Xbox jako jejich GPU čiplet a Moore’s Law is Dead mimochodem uváděl, že by Xbox mohl mít více výpočetních jednotek. To by mohlo znamenat, že ve skutečnosti je výpočetních jednotek více než 64 (což by již byla ořezaná konfigurace), možná 72 (4608 shaderů). Uniklé specifikace ještě mohou být pouze přibližné.
GPU má mít údajně 192bitové paměťové rozhraní, na které by se už ale připojovaly paměti typu GDDR7, které by díky vyšším frekvencím (očekává se údajně efektivní takt až 36,0 GHz) měly dodávat vyšší propustnost, než mají nyní Radeony RX 9070 XT s 256bitovou GDDR6. Výkonu by měla pomáhat 24MB „Global L2“ cache představující vylepšenou či přepracovanou náhradu dnešní Infinity Cache.
Grafické karty založené na čipu AT2 (který by měl používat 3nm proces) by měly být výkonnější než Radeon RX 9070 XT, ale těžko odhadovat, o kolik. Bude to samozřejmě záviset i na tom, jak se grafická architektura RDNA 5 povede a o kolik naroste výkon na jednu výpočetní jednotku. Ale výkon by nejspíš mohl přesáhnout i GeForce RTX 5080. Na trhu by pak už výkonnějším řešením byla jenom GeForce RTX 5090 od Nvidie – jejíž ceny ale teď šplhají nad 125 tisíc Kč (pokud jsou vůbec k sehnání), jelikož tyto grafické karty vykupují AI firmy. Do rukou hráčů nejspíš už jde čím dál menší díl těchto GPU.
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Kepler_L2 ale neříká, kdy v roce 2027 by tato grafika mohla vyjít. Může se stát, že to bude až na konci roku v době, která už stejně nebude moc vzdálená od roku 2028. Dřívější informace sice zmiňovaly možné vydání v polovině roku, ale dosavadní zkušenosti jsou spíš takové, že to dopadne vždy spíš hůř, než se čekalo. Dost možná to znamená, že nic z nové generace GPU neuvidíme ještě dlouhých 12 měsíců a jediné, co se do té doby může objevit budou nějaké refreshe současných GPU (jako třeba dlouho plánované, odkládané, rušené, znovu plánované a asi opět odkladné GeForce RTX 5000 Super).
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Zdroj: Kepler_L2