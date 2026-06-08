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Radeony s architekturou RDNA 5 až v roce 2028? Nová generace GPU od AMD je možná ještě hodně vzdálená

Jan Olšan
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Grafiky AMD Radeon a procesory AMD Ryzen - ilustrace Autor: Jack Huynh, AMD
Grafiky AMD Radeon a procesory AMD Ryzen - ilustrace
Podle informací od výrobců karet je nová generace GPU Radeon dost daleko. Ani termín v druhé polovině roku 2027, který se očekával dříve, už možná nestihne.

Každoroční veletrh Computex je sice hlavně největší počítačovou výstavou roku (vedle CES v lednu) a příležitostí pro oficiální propagaci, ale přítomnost zástupců firem je někdy také možnost k únikům a získávání neoficiálních zpráv přímo od zdrojů. Nizozemský web Tweakers.net ho využil k tomu, aby se poptal zástupců různých výrobců karet na to, jak to vypadá s novou generací grafik, konkrétně s grafikami Radeon s novou architekturou RDNA 5.

Zvěsti o čase vydání RDNA 5

Tweakers uvádí, že v Tchaj-peji mluvil s zástupci různých výrobců, kteří spolupracují s AMD na výrobě grafik Radeon o tom, kdy by z jejich pohledu měla nová generace grafických karet vyjít. Nejsou to úplně nejlepší zprávy, čekání mezi RDNA 4 a RDNA 5 bude údajně opět delší než dva roky.

První z oslovených výrobců podle Tweakers očekává vydání GPU založených na RDNA 5 buď v druhém, nebo v třetím čtvrtletí roku 2027, což je zhruba v souladu s obecně kolujícími odhady. Vydání ještě v letošním roce, které by znamenalo návrat k průměrně dvouletému cyklu zhruba platícímu předtím, než Radeony RX 9000 protáhly cyklus na 27 měsíců (Radeony RX 6000 vyšly na podzim 2020 a RX 7000 na podzim 2022), tedy už asi vůbec není na stole.

Nicméně Tweakers dostal od dalšího zdroje ještě pesimističtější informace, podle této firmy je Q2/Q3 2027 nereálný termín a spíše očekává konec roku 2027 nebo dokonce vydání až na začátku roku 2028. Tím by se onen abnormální vývojový cyklus nové generace protáhl ještě víc.

Je třeba říct, že ani u Nvidie se pravděpodobně nevrátíme k dvouletému cyklu. Rovněž Nvidia vydala aktuální generaci (RTX 5000 / Blackwell) opožděně až v roce 2025 místo „pravidelného“ termínu – který by připadal již na podzim 2024 – a zdá se, že i příští generace bude mít delší než dvouletý odstup. Podle zpráv z letošního ledna by GeForce RTX 6000 mohly na trh přijít až v druhé polovině roku 2027.

Roadmapy AMD z Financial Analyst Day 2025

Roadmapa AMD z Financial Analyst Day 2025. RDNA 5 je v ní ještě označená jen jako příští generace bez jména

Autor: AMD

Není úplně jasné, zda takto pozdní příchod nové generace GPU není ovlivněn tím, jak se budou vyvíjet ceny pamětí, nebo přesněji řečeno očekáváními jejich vývoje, s nimiž AMD a Nvidia interně pracují. Příští generace GPU podle úniků bude stále používat 3nm výrobní proces, takže faktorem, na nějž vydání čeká, není dostupnost výrobní technologie jako v minulosti, tímto procesem se totiž už čipy vyrábí dost dlouho. AMD ho sice ještě nepoužívá běžně, ale vznikají jim výpočetní GPU Instinct MI350X a serverové Epycy s jádry Zen 5c.

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Co má být RDNA 5 zač

Zatím ještě není jasné, jak se budou grafické karty s čipy architektury RDNA 5 jmenovat, protože aktuální generace RX 9000 „vyčerpala“ tento nyní používaný styl číslování. Tedy pokud by mělo zůstat u čtyřciferných označení. S RDNA 5 by tak asi mohl přijít úplně nový systém značení. AMD také dříve o této architektuře hovořilo jako o UDNA, takže teoreticky by mohlo být použito i toto označní.

Youtuber Moore’s Law is Dead přišel s předběžnými specifikacemi GPU, které AMD pro generaci RDNA 5 údajně chystá, psali jsme o nich v těchto článcích:

Cyber26

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Je třeba upozornit, že jde o dost předběžná data a nelze vyloučit, že se parametry GPU nezmění. A AMD samozřejmě ještě může některé verze zrušit. Tudíž zatím nelze moc předvídat, jaký výkon tato GPU po vydání dosáhnou a jak bude vypadat nabídka karet.

Zdroje: Tweakers, VideoCardz

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Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

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v dnešní době posedlé AI mánií, kdy je nedostatek pamětí a každé GPU je potenciálně AI "výpočetní superakcelerátor" je vydání další generace herního GPU vlastně velkou neznámou. Už od generace RDNA3 všichni doufali v nějaký "ryzen moment" u herních karet, vlastně ten obrat měl nastat už s opuštěním GCN architektury a vzniku RDNA, ale je tu už čtvrtá generace a ono se to jaksi neděje a silně pochybuji, že to nastane s RDNA5. AMD nemá zájem na tom vydávat velký "herní" čip, když by ten samý…
del42sa