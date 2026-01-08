Nová generace grafických karet se odsouvá, GeForce RTX 6000 vyjdou nejdřív za rok a půl

CES 2026 nepřineslo jenom oficiální informace, ale zdá se i určité rozvázání jazyků v neoficiálních kanálech. Od leakerů se objevily nové informace o tom, kdy bychom se mohli dočkat nové generace GPU a tím umožněného posunu v grafickém výkonu. Dříve se dalo celkem spolehnout na dvouletý cyklus, podle nějž by měly nové Radeony a GeForce vyjít letos na podzim, ale ten je zdá se pryč. Nové karty vyjdou o dost později, než se čekalo.
Nvidia na CES 2026 k novým grafikám oficiálně nic neřekla, což je u ní ovšem normální, firma dopředu herní GPU neoznamuje. Nicméně informace k jejím nadcházejícím grafikám odhalil leaker Kopite7kimi, většinou nejlépe informovaný zdroj, pokud jde o plány Nvidie.
Nvidia dle něj chystá herní GPU založené na architektuře Rubin (jméno herní architektury bude stejné jaké u té výpočetní, na rozdíl od generace Ada Lovelace / Hopper), a to čipy se značením GR20×. Tedy například GR202, GR203, GR206 a tak dále, konkrétní jména ani podrobnosti ale zatím sdělené nebyly. Tyto čipy jsou odlišné od GPU, které Nvidia už loni oznámila coby výpočetní produkt Rubin CPX pro umělou Inteligenci. Tento akcelerátor je prý založený na čipu GR212, který zřejmě pro herní využití nebude, ač jsme v to trochu doufali vzhledem k použití pamětí GDDR7. Velké výpočetní akcelerátory s pamětí HBM4 budou založené na čipech GR102 a GR100 (což je spojení dvou GR102).
Herní GPU značená GR20×, na nichž bude založené řada herních grafik GeForce RTX 6000, ovšem zřejmě vyjdou později než Rubin CPX, o němž už Nvidia tvrdí, že se jeho výroba rozbíhá. Kopite7kimi na bývalém Twitteru napsal, že uvedení bude zřejmě až v druhé polovině roku 2027 (H 2027). Znamenalo by to, že se cyklus mezi vydáním prvních modelů generace RTX 5000 a prvních RTX 6000 protáhne na rok a půl (a mezi RTX 4000 a RTX 6000 by mohlo být pět let).
Na druhou stranu to může dávat větší prostor pro to, aby se podmínky na trhu pamětí trochu upravily, než bude nová generace grafik na řadě, takže by po jejich vydání mohly být lepší ceny. Pokud by se tedy do té doby šílení kolem umělé inteligence trochu uklidnilo.
Později než obvykle budou i nové grafiky Radeon
Nejen next-gen grafiky Nvidie ale vyjdou pozdě. O moc lepší to prý nebude ani u AMD. Ačkoliv nedávno proběhla médii zpráva, že AMD již (tedy už před koncem roku 2025) dokončilo tape-out GPU s novou architekturou RDNA 5, neznamená to, že vyjdou ještě koncem roku 2026 nebo ve stejném termínu jako Radeony RX 9000 (přelom února a března 2027).
Podle Keplera_L2, což je pro změnu jeden z lepších zdrojů ohledně grafik AMD, to s termínem vydání RDNA 5 vypadá na čas zhruba v polovině roku 2027. I u Radeonů tedy bohužel dojde k dalšímu posunu proti původním dvouletým cyklům vydávání grafik.
Formulace o „prostředku roku“ sice zní, jako by tentokrát karty AMD mohly vyjít dříve než ty od Nvidie, nicméně to se v posledních letech prakticky nikdy nestalo. Lze čekat, že kdyby to na podobný zvrat vypadalo, bude se Nvidia snažit vydání vlastních novinek co nejvíc uspíšit a naopak u AMD může dojít k nějakému odkladu, jaký jsme viděli u Radeonů RX 9070 a 9070 XT, jejichž vydání bylo podle všeho na poslední chvíli pozdrženo o nějakých pět až šest týdnů.
Podle Keplera_L2 používá AMD pro GPU 3nm výrobní proces, konkrétně N3P od TSMC. Přesněji by měl asi být použitý pro jejich výpočetní čiplety, protože se objevují zprávy, že by GPU mohla být čipletová (například multimediální výbava a obrazové výstupy by mohly být vydělené na samostatný čiplet vyráběný levnější technologií). Proces N3P by nejspíš měly používat i čipy Nvidie v grafikách GeForce RTX 6000, byť u nich to zatím nebylo nikde konkrétně řečeno.