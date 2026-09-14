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Gemini má konečně desktopovou aplikaci pro Windows. Nabízí funkce, které v prohlížeči nenajdete

Dominik Dobrozenský
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Gemini má vlastní aplikaci pro Windows (ilustrační obrázek) Autor: Cnews (s využitím ChatGPT)
Gemini má vlastní aplikaci pro Windows (ilustrační obrázek)
Samostatná aplikace Gemini pro Windows přináší AI asistenta přímo na plochu. Rychle se objeví nad otevřenou aplikací a pomůže, aniž by bylo potřeba věc ručně kopírovat a vkládat do prohlížeče.
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Google konečně dostává Gemini z prohlížeče přímo do Windows. Společnost vydala desktopovou aplikaci, která nemá být jen prodlouženou rukou webového Gemini, ale má nabídnout hlubší propojení se systémem a vyvolání jednoduchou klávesovou zkratkou.

Nově vždy po ruce i na Windows

Aplikace funguje na Windows 10 a Windows 11 a její hlavní výhodou má být právě rychlý přístup. Stačí stisknout Alt + mezerník a Gemini se objeví nad právě používanou aplikací. Uživatel tak může například rychle nechat ověřit dokument, shrnout text nebo si nechat inspirovat, aniž by musel otevírat další kartu v prohlížeči.

Platícím uživatelům Google umožňuje pracovat s obsahem, který má právě otevřený. Po sdílení konkrétního okna tak AI dokáže analyzovat dokument, tabulku, kód či grafický návrh. Uživatel tak nemusí věc kopírovat a ručně vkládat do chatu.

Školení Kubernetes

Součástí aplikace je propojení s dalšími službami Googlu, jako je Google Disk, Dokumenty nebo kalendář. Pokud to Gemini umožníte, může při práci přistupovat k informacím z těchto míst. Součástí aplikace pro Windows je také generování videa přes Omni, agent Gemini Spark zvládající automatické vyřizování víceúrovňových úkolů. Tyto pokročilejší funkce jsou ale pochopitelně zamknuté za předplatným.

zdroj: Gemini, 9to5google

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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