Gigabyte vrací na trh SSD s pamětí SLC. Mají 180× lepší životnost než běžné moduly

Boom (nebo bublina?) kolem AI přináší ledasco, ale bude mezi tím také zajímavá novinka pro ty, kdo litují vymizení SSD založených na pamětech NAND Flash se záznamem MLC a SLC, která sice byla dražší, ale měla lepší výkon a zejména násobně vyšší životnost, se kterou byste se nemuseli bát, že SSD opotřebujete. Gigabyte totiž uvádí SSD, které oficiálně je určené pro AI aplikace, ale ne jen pro ně – jeho hlavní devizou je právě SLC NAND.

Gigabyte AI TOP 100E

Firma Gigabyte do své nabídky SSD zařadila NVMe moduly s velmi současným názvem AI TOP 100E, které má podle firmy zvládnout ty nejnáročnější úlohy a zlepšit responzivnost aplikací umělé inteligence. Souvislost s oborem AI je patrně taková, že toto SSD může sloužit jako pracovní prostor (v podstatě swap) doplňující lokální paměť GPU, která pro ty největší modely už nestačí.

Speciální je to v tom, že toto SSD je jako jedno z mála na trhu založeno na NAND se zápisem typu SLC, tedy s jen jedním bitem uloženým v každé buňce, kdy je tedy rozlišováno jen mezi dvěma úrovněmi napětí. To znamená, že čip má sice nižší kapacitu, ale extrémně vzroste jeho schopnost spolehlivě ukládat data i je spolehlivě číst s rostoucím opotřebením přepisovacími cykly.

Paměti NAND totiž mají jak známo tu nectnost, že jim každý přepis sežere něco z životnosti a postupně ztrácejí schopnost udržet spolehlivě uloženou úroveň napětí a tím vaše data. Proto je u SSD typicky záruka jen na 600–1500 celkových přepisů (u TLC NAND), nebo dokonce jen 300 u QLC NAND. SLC NAND s jen jednou úrovní napětí si udrží spolehlivost mnohem déle, obvykle se počítala na několik desítek tisíc či sto tisíc přepisů.





180× vyšší životnost

AI TOP 100E SSD od Gigabyte se k tomuto vrací. Jde o moderní modul M.2 s rozhraním PCI Express 4.0 ×4, který je nabízený s kapacitou 1 TB nebo 2 TB, nejde tedy o malé kapacity jako u historických SLC SSD. Gigabyte neuvádí použitou NAND. Je ale vrstvená (3D NAND), nejde tedy o staré planární čipy. Pravděpodobně nejsou používané čipy přímo vyráběné se zápisem SLC, protože dnes je v běžné výrobě v podstatě jen TLC a QLC. Zřejmě jsou použité takovéto čipy, ale v embedded verzi, která u nich místo mnohobitového záznamu zapisuje jen jeden bit na buňku.

SLC SSD Gigabyte AI TOP 100E Autor: Gigabyte

To je pak funkčně stejné jako SLC NAND a přínosy pro výkon a životnost by měly být obdobné. Dnešní SSD běžně používají takovýto pseudoSLC režim na části kapacity své TLC nebo QLC NAND pro tzv. zapisovací cache. Lze to tedy chápat i tak, že toto SSD od Gigabyte používá trvale celou kapacitu NAND v režimu podobném zapisovací cache a nikdy nedochází ke konverzi těchto dat na záznam TLC či QLC.

Udávaná životnost a záruka skutečně SLC odpovídá, Gigabyte pro 1TB modul uvádí, že garantuje 109 500 TB zapsaných dat čili 109 500 celkových přepisů (disk má kapacitu 1024 GB) s pětiletou zárukou. Model s 2TB kapacitou je na tom přesně stejně, jeho celkový garantovaný zápis je 219 000 TB. Je to řádově stokrát víc než u srovnatelných TLC SSD, například WD Blue SN5000, o kterém jsme psali včera, u 1TB modelu garantuje 600 TB zápisů, proti němu má toto SSD Gigabyte 183násobek garantovaného zápisu.

Moderní výkon s PCIe 4.0 ×4

Nevíme, jaký je použitý řadič, používá ale mezipaměť LPDDR4. Gigabyte uvádí u 2TB modelu sekvenční rychlosti čtení až 7000 GB/s a zápisu až 5900 GB/s, přičemž zhruba tato úroveň by měla být trvale udržitelná na rozdíl od všech běžných SSD, jelikož tento modul nepracuje se SLC cache, ale vše zapisuje vždy v režimu SLC. 1TB model má udávané ještě o něco vyšší rychlosti 7200 MB/s při čtení a 6500 MB/s při zápisu.

Gigabyte bohužel neuvádí u svých SSD hodnoty IOPS, ale výkon by snad měl být velmi slušný, neboť záznam SLC měl historicky také lepší výkonnostní charakteristiky než TLC a MLC. Oproti nějakým starším embedded nebo serverovým SLC SSD tedy v tomto případě výkon měl zcela odpovídat dnešním měřítkům (tedy pokud ponecháme stranou PCIe 5.0 moduly).

SLC SSD Gigabyte AI TOP 100E Autor: Gigabyte

Moduly bude třeba dobře chladit, protože podle specifikací při zápisu mohou konzumovat až 11 W a při čtení až 10,9 W, v nečinnosti by ale měly mít kultivovanou spotřebu (3–30 mW v šetřících režimech).

Tato SSD tedy budou asi lákavou volbou pro ty, kdo si stále nezvykli na to, že SSD mají omezenou životnost a je možné, že při příliš častém přepisování je můžete opotřebovat. Moduly AI TOP 100E by se mohly hodit obecně tam, kde se disk neustále přepisuje. Nebo pokud vaše úlohy vyžadují obrovské množství operační paměti a potřebujete SSD, které dokáže poskytnout velký swapovací prostor, ale současně i přežít jeho neustálé používání. Dobré by mohlo asi být i pro práci s velkými objemy videa například při intenzivním stříhání a upravování videa, kdy se s každou úlohou spotřebuje jeden cyklus velké části buněk SSD. Pro práci s videem také může být výhodná trvalá schopnost udržet rychlost zápisu na vysoké úrovni.

Cena bude vyšší

Nicméně za tyto výhody budete muset zaplatit, toto SSD zákonitě musí být o dost dražší než běžné modely. Pro získání kapacity 1 TB v pseudoSLC režimu totiž potřebuje minimálně 3 TB paměti NAND typu TLC (nebo 4 TB QLC NAND). Modul s kapacitou 2 TB tedy bude mít výrobní náklady odpovídající 8TB běžnému SSD. Navíc jde o méně běžný artikl, takže jsou asi vyšší různé sekundární náklady na vývoj, testování a tak podobně.

V obchodech zatím tato SSD nejsou k vidění, takže zatím nevíme, jaké reálně budou mít ceny.

Zdroje: TechPowerUp, Gigabyte (1, 2)