Nové levné SSD na trhu: WD Blue SN5000 má kapacitu 4 TB s horší pamětí QLC. Ale v nižších je pořád TLC

SSD od Vánoc dost zdražila, takže zatímco loni se daly vyšší výkonné řady koupit za překvapivě málo, teď asi víc lidí kupuje levné mainstreamové modely. WD teď do této oblasti uvedla nové SSD označené Blue SN500, které nahrazuje dosavadní Blue SN580 a přináší celkově vyšší kapacity a lepší výkon, s rozhraním PCIe Express 4.0. Western Digital také do této řady začíná osazovat paměti s horší výdrží, ale zatím jen do největšího modelu.

Western Digital tuto novou řadu neuvedl s žádnými velkými fanfárami, jak už to u levnějších produktů bývá, moduly WD Blue SN5000 se potichu objevily na jeho webu a v nabídce jeho oficiálního obchodu. Toto SSD nepředstavuje nějaký extrémní skok proti předchozí řadě SN580, ale přínosy novější generace nejsou ani nijak malé.

WD Blue SN5000 jsou NVMe SSD v klasickém provedení modulu M.2 s délkou 80 mm a rozhraním PCIe 4.0 ×4, jehož potenciál už využívají o něco více než předchozí řada SN580. Řadič má opět vlastní, speciálně vyvinutý firmou Western Digital, a má čtyři kanály. Nepoužívá mezipaměť DRAM, místo ní je tedy použitý HMB (buffer v RAM počítače).

500 GB – 2 TB s TLC NAND, ale 4TB model už má QLC

Předchozí řady SN580 ještě Western Digital uvedl na trh v kapacitách od 250 GB po 2 TB, ale nynější nová řada se celkově posune výš a nejmenší kapacita by měla být 500 GB, k čemuž pak budou dostupné ještě varianty s kapacitou 1 TB, 2 TB a 4 TB. Až po 2TB kapacitu používají moduly stále 3D NAND typu TLC (BiCS 5 od Kioxia/WD), takže pro tyto kapacity nejde o změnu proti také na TLC založené řadě SN580.





Ovšem u nové největší 4TB varianty už je změna a moduly používají QLC NAND, tedy paměti s vyšší kapacitou, ale horším výkonem a zejména horší přepisovací životností. Jde však alespoň o čipy BiCS 6, takže už jsou o generaci novější. Na toto tedy bude dobré při nákupu dávat pozor. Doufejme, že nedojde k nějaké tiché změně ve výrobních specifikacích, kdy se QLC začne objevovat i v menších modelech, zatímco kupující budou podle starších informací předpokládat paměti TLC NAND.

WD Blue SN5000 Autor: Western Digital

Výkon se posunul rozumně nahoru. Zatímco moduly SN580 sotva využívaly svou podporu PCIe 4.0 s rychlostmi sekvenčního čtení a zápisu maximálně 4150 MB/s, nové moduly SN5000 zvýšily maximální sekvenční rychlost čtení až na 5500 MB/s a sekvenční zápis až na 5000 MB/s (při použití zapisovací cache). Toto jsou paradoxně čísla pro 4TB model s QLC NAND.

Modely s TLC NAND (která je obvykle rychlejší, ale zde je použitý o jednu generaci starší typ) mají maximální rychlosti nižší, se čtením až 5150 MB/s a zápisem až 4900 MB/s. Náhodný přístup má uváděné výkony až 650 000 IOPS ve čtení a 770 000 IOPS v zápisu pro 2TB TLC model, 4TB QLC model má o trošku víc (690 000 IOPS a 800 000 IOPS). Parametry se liší model od modelu, můžete je vidět zde v tabulce:

WD Blue SN5000 Kapacita / model 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB NAND TLC 3D TLC 3D TLC 3D QLC 3D Cache (DRAM) Není, HMB Není, HMB Není, HMB Není, HMB Sekvenční čtení 5000 MB/s 5150 MB/s 5150 MB/s 5500 MB/s Sekvenční zápis 4000 MB/s 4900 MB/s 4850 MB/s 5000 MB/s Náhodné čtení (4K) 460 000 IOPS 730 000 IOPS 650 000 IOPS 690 000 IOPS Náhodný zápis (4K) 770 000 IOPS 770 000 IOPS 770 000 IOPS 800 000 IOPS Maximální spotřeba 6,3 W 6,3 W 6,3 W 6,3 W Garantovaný objem zápisu 300 TB 600 TB 900 TB 1200 TB Cena 70 $ 80 $ 140 $ 280 $

Všechny modely mají pětiletou záruku, ale liší se tím, kolik jim výrobce garantuje přepisovací životnosti. Menší modely s kapacitou 500 GB a 1 TB založené na TLC NAND mají obvyklou záruku 600 přepisovacích cyklů na buňku (takže 300 a 600 TB zápisu), u 4TB QLC modelu je kvůli inherentně nižší životnosti této paměti snížená záruka jen na 300 cyklů (celkově 1200 TB zápisu).

Asi proto, aby to ve specifikacích nepůsobilo moc nápadně a QLC vypadala trochu líp, je oficiální záruka snížená i u 2TB TLC modelu na „něco mezi“, takže u tohoto modulu WD uvádí záruku 900 TB (450 cyklů), ačkoliv reálně by asi měl zvládat podobný počet přepisovacích cyklů jako 500GB a 1TB model.

WD Blue SN5000 Autor: Western Digital

WD modulům Blue SN500 nasadil oficiální ceny 70 $, 80 $, 140 $ a 280 $ za jednotlivé kapacity. Oficiální ceny jsou, jak to často bývá, vyšší, než co by na trhu přirozeně dávalo smysl vzhledem k tomu, že dříve vydané moduly vyšších řad mezitím trochu zlevnily (mimochodem jsou o dost vyšší než při vydání u řady SN580).

Čašem by si ale také WD Blue SN5000 měly sednout na nižší ceny, snad blízko cenám, které teď za stejnou kapacitu WD chce u starších modelů SN580. V našich zemích nové moduly ještě v obchodech nejsou, uvidíme, za jaké částky odstartují u nás.

Zdroje: AnandTech, Western Digital