Grafiky Radeon RX 6000 a RX 5000 do důchodu. AMD utlumuje podporu v ovladačích

Nepříjemná zpráva přichází pro majitele grafik s architekturou RDNA 2 (a také karet s první generací architektury RDNA, jako byly Radeony RX 5700 XT). Zdá se, že AMD přestává podporovat tato GPU v nových ovladačích, nebo je přesněji přesouvá do „udržovacího“ nebo „legacy“ režimu, kde jich budou dostávat výrazně méně. Hlavní novinky a optimalizace výkonu zřejmě budou přicházet jen pro karty generací Radeon RX 7000 a 9000.
Zásadní změny s ovladači Radeon 25.10.2
AMD včera vydalo nové ovladače pro grafiky Radeon s číslem verze 25.10.2, v kterých zřejmě redukuje „břemeno podpory“ různých generací GPU. Nejprve vzbudilo pozornost, že porty USB-C přítomné (poměrně málo často) na některých Radeonech RX 7000 ztratí schopnost sloužit jako zdroj napájení USB Power Delivery (což bylo asi hlavně dědictví standardu VirtualLink, který Nvidia mezitím opustila).
Tyto porty budou dál fungovat pro obrazový výstup v režimu DisplayPort Alternate Mode. Zřejmě to není kvůli tomu, že by v implementaci byla objevená nějaká hardwarová závada. AMD totiž pro uživatele, kteří potřebují dosavadní podporu USB Power Delivery, doporučuje zůstat na stávajících ovladačích 25.3.1.
RDNA 1 a 2 odsunuté z hlavní koleje
Důležitější ale je, že tyto ovladače mají v poznámkách k vydání uvedeno, že patche pro podporu aktuálně vydávaných her a nová rozšíření API Vulkan „jsou dostupná pro grafiky generací Radeon RX 7000 a 9000“. V ovladačích jsou zdá se dvě separátní větve ovladačů, kdy tyto novější Radeony dostávají ovladače s interním označením 25.20, zatímco pro Radeony RX 6000 a RX 5000 je v balíku ovladač s interním číslem verze 25.10. To zřejmě odrážení rozštěpení aktualizací a to, že starší grafik budou dostávat omezenou část podpory proti těm novým.
New Game Support and Expanded Vulkan Extensions Support is available to Radeon™ RX 7000 and 9000 series graphics products.
AMD poté potvrdilo, že grafiky Radeon RX 6000 a RX 5000 s architekturami RDNA 2 a RDNA první generace se přesouvají o tzv. udržovacího režimu („maintenance mode“), lze asi říct, že je firma posílá na vedlejší kolej vývoje ovladačů. Má to být proto, že se vývoj nových technologií a optimalizací výkonu ve hrách zaměří na novější GPU generací Radeon RX 7000 a Radeon RX 9000 s architekturami RDNA 3 a 4. Předchozí generace bude dál dostávat opravy chyb a záplaty bezpečnostních děr v ovladačích. Toto AMD sdělilo německému webu PC Games Hardware.
Asi to ještě nemusí znamenat konec podpory v smyslu obvyklém v minulosti, kdy ovladače skutečně prakticky přestávaly vycházet. Předchozí grafiky Radeon, které takto byly odstavené na vedlejší kolej, byly před dvěma lety karty generací Polaris a Vega. Pro ty však AMD zatím ovladače stále vydává zhruba kvartálně (aktuálně pro ni je na webu ke stažení verze 25.8.1 ze začátku srpna letošního roku). Není to tedy tak, že by byly zcela bez aktualizací. Také karty RX 5000 a RX 6000 tedy nejspíš budou mít podobné méně časté aktualizace. Ale bude to zřejmě bez nových funkcí nebo jen s malou částí z nich.
Přesun i Radeonů RX 6000 do tohoto režimu je překvapení, protože by se spíše nabízelo omezit podporu grafik ještě nepodporujících ray tracing, ale tuto pět let starou generaci ponechat v první kategorii podpory i vzhledem k tomu, že byla poměrně populární. Může to asi být dáno technickými změnami mezi generacemi, kdy RDNA 3 je první architektura s výpočetními jednotkami schopnými za určitých podmínek zpracovávat dvě instrukce za cyklus (tzv. dual-issue) a vylepšenou AI akcelerací. Stanovení těchto nových architektonických funkcí jako nové „baseline“ teoreticky může usnadňovat optimalizace a vývoj nových funkcí jako je FSR 4.
FSR4 Redstone jenom pro RDNA 3 a 4?
Tento krok zřejmě ovlivní chystané vydání vylepšené verze upscalingu FSR 4 s interním označením Redstone, které firma avizovala na Computexu. Redstone možná rozšíří podporu FSR 4 i na starší grafiky proti dnešní verzi FSR4, která podporuje jen architekturu RDNA 4. Ve světle onoho utlumení podpory pro starší architektury to ale vypadá, že oficiálně přijde Redstone jenom pro Radeony RX 7000 a RX 9000. Na starších Radeonech RX 6000 se dá neoficiálně rozběhat verze FSR4 používající výpočty s datovým typem INT8, ale výkon je na této architektuře horší než na RX 7000 / RDNA 3.
U Nvidie teď podobné utlumení podpory probíhá pro grafiky GeForce GTX 900, GTX 1000 a architekturu Volta, které jsou ale starší (architektury z let 2014–2017). Platí ale, že tyto grafiky (stejně jako Radeony RX 6000 a RX 5000) můžete normálně dál používat, není to tak, že vám přestanou fungovat.
Je otázka, jak velký efekt budou mít chybějící optimalizace výkonu pro nově vycházející hry. Starší architektury často dostávají méně pozornosti, i když jsou stále oficiálně podporované a podpora v těchto ovladačích bývá u starších architektur relativně zralá. Někdy ale asi může nastat problém, když nová hry vyžaduje nějakou novou technologii, s kterou už výrobci GPU v ovladačích starých GPU nepočítají. Uvidíme, jak časté problémy budou.
