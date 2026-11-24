Není to ještě ani týden od vydání GTA VI a už zde máme rýsující se verzi na počítače. Jak se dalo předpokládat, komunita modderů se vrhla do práce a podle posledních informací se jim podařilo rozběhnout první spustitelnou verzi pro Windows. Zatím jde ale jen o počáteční pokus, kdy se z Xboxové verze GTA VI zobrazuje jen nabídka nastavení a zvuk.
GTA VI na PC? Zatím jen první náznak
Ještě před oficiálním vydáním hry začal Cyberleek postupně zveřejňovat soubory z její vývojové verze. Chyběl mezi nimi spustitelný soubor, který podle serveru TechSpot vypustil včera 23. listopadu. Krátce poté se na GitHubu objevil projekt, který údajně rozchodil GTA VI na počítači.
Uživatel Chasm na síti X sdílel video, na kterém se hra spouští z plochy Windows. Záznam ukazuje úvodní nastavení a přehrává zvuk ze hry, obraz ale nefunguje. Moddeři se zaměřují na Xboxovou verzi, která je PC nejblíže a s pomocí Claude analyzují její kód a přizpůsobují jej pro spuštění na počítačích. Děje se tak i přes skutečnost, kdy samotný Anthropic oznámil, že reverzní inženýrství pro nelegální porty her zakazuje.
GitHub projekt krátce po zveřejnění smazal, nicméně komunita nespí a na portu dále pracuje. Jeho kvalita je však velkou neznámou. Rockstar oficiální PC verzi zatím neoznámil a samotné spuštění hry ještě neznamená, že ji moddeři dokáží proměnit ve stabilní a dobře fungující hru.
Naděje pro PC hráče. GTA VI možná vyjde o dost dříve, než se původně předpokládalo
Snaha komunity tak může mít dva důsledky. Mohla by urychlit oficiální příchod GTA VI na počítače, zároveň ale hrozí, že kvůli uspěchanému vydání nemusí být hra natolik optimalizovaná, aby byl její herní zážitek tak plynulý jako na konzolích.