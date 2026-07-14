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Hackeři ukradli data zákazníků Lidlu: únik se týká jmen i dat narození

Matěj Vlk
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Problém se týká e-shopů v Německu, Belgii a Nizozemsku. Autor: Unsplash
Problém se týká e-shopů v Německu, Belgii a Nizozemsku.
Útočníci se dostali k citlivým údajům, jako jsou jména, data narození nebo telefonní čísla. Data neunikla přímo z databáze Lidlu, nýbrž jednoho z externích poskytovatelů služeb.
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Jeden z největších evropských řetězců se stal minulý týden terčem hackerů, kteří se prostřednictvím systému jednoho z dodavatelů dostali k citlivým datům. Bezpečnostní incident zasáhl zákazníky online obchodu v Německu, Belgii a Nizozemsku. Lidl začal dotčené uživatele informovat e-mailem a zveřejnil upozornění na lokálních zákaznických webech.

Neznámí útočníci pronikli k souboru uloženému mimo hlavní systém e-shopu a část jeho obsahu následně odcizili. Napadený poskytovatel podal trestní oznámení a do vyšetřování zapojil specialisty na digitální forenzní analýzu. Lidl případ oznámil také úřadu pro ochranu osobních údajů v Nizozemsku.

Uniklé osobní údaje

Napadení obchodu ukazuje riziko útoků vedených přes dodavatelský řetězec – firma může sebelépe zabezpečit vlastní infrastrukturu, přesto zůstávají citlivá data dostupná jejím externím partnerům. Lidl nezveřejnil jméno napadeného poskytovatele ani podrobnosti o způsobu útoku. Odcizený soubor obsahoval oslovení, jména a příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy a data narození. Útočníci získali rovněž zákaznická čísla uživatelů internetového obchodu.

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Únik se naopak netýkal bankovních údajů nebo hesel a součástí uniklé databáze nebyly ani doručovací a fakturační adresy.

Hrozí cílený phishing

Kombinace kontaktních údajů s datem narození a zákaznickým číslem umožňuje připravit přesvědčivé podvodné zprávy v rámci phishingových útoků. Útočníci se například mohou vydávat za zákaznickou podporu a vyžadovat například doplacení nákupu. To může snadno vést k odcizení platebních údajů.

Školení Kubernetes

Lidl zatím nemá konkrétní důkazy o zneužití odcizených dat, zákazníkům přesto doporučil zvýšenou opatrnost vůči e-mailům, SMS zprávám a telefonátům. Podezřelá je zejména komunikace s odkazem na přihlašovací stránku nebo požadavkem na zadání platebních údajů.

Zdroj: BleepingComputer

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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