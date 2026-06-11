Herní konzole Xbox už je tu čtvrt století. A k výročí vyjde speciální edice s parádním designem

V článcích, v nichž jsme ukazovali novinky vystavované výrobci PC hardwaru na Computexu, se sešla samá výročí různých značek nebo celých firem. Shodou okolností ale letos bude mít výrazné výročí i Microsoft s konzolemi Xbox – jejich první generace vyšla 15. listopadu 2001. A k tomuto výročí vyjde i speciální konzole v limitované edici a zvláštním designem, jež ho má připomenout.
Xbox Series X25 Limited Edition
Edici „X25“ firma oznámila už teď v neděli, třebaže do výročí ještě nějaké měsíce zbývají. Jde o verzi Xboxu Series X, protože nová generace (která asi bude víc ekosystémem než jedním zařízením) je ještě relativně daleko. Konzole má mít 1TB SSD, podle obrázků jde o verzi s optickou mechanikou. Další specifikace hardwaru se pravděpodobně měnit nebudou, bude zřejmě fungovat stejně jako běžný Xbox Series X – nicméně její softwarové prostředí dost možná nějaké speciální vizuální ztvárnění mít bude.
Tato edice bude určitým revivalem vzhledu původní konzole Xbox, která byla kdysi nabízena ve verzích s průhledným plastovým pláštěm, jímž byly vidět komponenty vevnitř. Xbox Series X25 Limited Edition bude proto mít zevnějšek z průhledného zeleného materiálu a také logo bude svítit zeleně – tento odstín je také tradiční barevné téma Xboxu již od začátku.
Na konzoli také bude označení XBOX 25 a další elementy upomínající na původní originální model. Ze stejného průhledného plastu bude také gamepad (ruční ovladač) dodávaný s konzolí. Ten tedy také bude vyvedený ve výročním designu a má používat barvy tlačítek z původní první generace konzole.
Podle obrázků, které Microsoft publikoval, by to po vizuální stránce mělo vypadat působivě. Byť samozřejmě s tím, že budete muset občas konzoli profouknout pro odstranění prachu (o kterém ale aspoň budete vědět, místo aby se nerušeně akumuloval).
Zatím nebylo sděleno, kolik tato speciální edice bude stát. Začne se prodávat v listopadu (možná v dne výročí, byť přesné datum Microsoft neuvádí) ve vybraných regionech. Není tedy úplně jisté, zda bude k mání i u nás, ale celý region EU asi cílem bude. Prodávat se bude celý set konzole a gamepadu, ale i zvlášť samotný gamepad v speciálním zeleném provedení. Bude tedy možné získat ke konzoli těchto ovladačů víc, nebo si případně pořídit pouze ten, pokud byste připomínkový předmět chtěli, ale ne za tak vysokou cenu.
Zdroj: Microsoft