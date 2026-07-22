Historická změna: S grafikami GeForce už se dá hrát na Arm počítačích, Nvidia vydala ovladače pro Windows

Windows už osm let funguje oficiálně na procesorech Arm, ale pro plnohodnotné využití PC včetně hraní her se ukázala být bariérou také GPU, která vyžadují velmi komplexní ovladače a softwarový ekosystém, jenž GPU používaná v procesorech Arm postrádají. V tom budou mít výhodu čipy RTX Spark od Nvidie obsahující grafiku GeForce. Nvidia pro ně teď vydala ovladače, které se ale ukázaly být univerzální a fungují i s desktopovými kartami.
Karty GeForce poprvé fungují na Arm Windows
Nvidia teď vydala první veřejně dostupné ovladače pro Windows integrované grafiky GeForce v procesoru RTX Spark, která patří do rodiny GPU Blackwell (GeForce RTX 5000). Nejsou ještě určené přímo pro sériové notebooky, ale pro vývojářskou stanici od Microsoftu, která je na procesoru založená. Ovladače mají číslo verze 616.00 a oficiálně jde o „Developer Preview“ (bez certifikace WHQL), takže zatím je má Nvidia jen na svém fóru a ne přímo v sekci na webu, odkud se ovladače stahují normálně. A je nutné je vyextrahovat z balíku softwaru pro vývoj na RTX Sparku.
Uživatelé ale zjistili, že jde o kompletní balík ovladačů, který neobsahuje jen specifickou podporu pro RTX Spark, ale už je nachystán i na samostatná GPU Nvidia – a to i ta relativně starší. Tím pádem je teď poprvé možné v podstatě oficiálně zprovoznit samostatná GPU Nvidia ve Windows na různých základních deskách s Arm procesory, a to včetně hraní.
Microsoft zatím žádnou desktopovou platformu se sloty PCI Express ×16 oficiálně nepodporuje a takový hardware není ani příliš běžný (vyjma serverových desek). Nicméně to, že ovladače od Nvidie podporují desktopové grafické karty v Arm počítačích, už bylo vyzkoušeno s různými obvykle čínskými deskami s polooficiálně nainstalovanými Windows 11.
Vyzkoušena byla například GeForce RTX 4060 na počítači Huawei Qingyun W510 s 24jádrovým procesorem Kunpeng 920, běžící ve slotu PCIe 4.0 ×8, tedy dokonce i s procesorem domácí produkce. Další uživatel vyzkoušel Mini-ITX desku Radxa Orion 06, která má také čínský procesor CIX P1 (ale s licenčními jádry Cortex-A720 / Cortex-A520). V této desce běžela dokonce GeForce RTX 2080 Ti, takže se zdá, že v balíku ovladačů je podpora pro všechny generace grafik GeForce RTX, od generace RTX 2000 (Turing) z roku 2018.
Hry na těchto platformách běží v emulaci, protože zkompilované jsou pro architekturu x86 / x64, ale fungují. Emulace většinou u her tolik nevadí, pokud je limit ve výkonu GPU, protože grafická akcelerace i ovladač běží normálně nativně a výkonnostní postih překladu CPU kódu hry z x86 na Arm se jí nedotýká. Ovšem v tomto případě mají procesorová jádra hodně nízký výkon, takže nejspíš už snímkové frekvence her snížené jsou.
Uživatel Voidtech test s Developer Preview ovladačem publikoval na Bilibili, jde o zmíněný počítač Huawei s GeForce RTX 4060. Fungovaly mu například hry Genshin Impact (20 FPS), Black Myth: Wukong (21 FPS) nebo dema Star Wars Reflections, 3D Mark Night Raid (43 530 bodů), Solar Bay (32 370 bodů) a Speed Way (2 252 bodů). To už jsou nativní Arm aplikace. A povedlo se také spustit x86 sestavení Blenderu s podporou CUDA a 3DMarku Time Spy (6369 bodů).
Nvidia potvrdila specifikace GPU v RTX Sparcích
Tyto ovladače také potvrdily specifikace grafiky pro procesory RTX Spark. Podle jejich metadat bude Nvidia procesor nabízet v konfiguraci s 6144 shadery (48 bloků SM) a s 5120 shadery (40 bloků SM), což bude ořezaná verze umožňující využít čipy s defekty.
Procesory jsou také v souborech ovladače označené „Nvidia RTX Spark N1X“, což dokládá, že toto dříve uniklé označení opravdu Nvidia interně používala. Zda ho ponesou i sériově vydané procesory (přičemž později má vyjít i levnější verze N1 s méně jádry a slabšími GPU), to ještě nevíme. Je možné, že ho Nvidia nakonec opustí, aby to nevypadalo, že se opičí po značení Applu.
Zdroje: Nvidia, Windows Latest, VideoCardz (1, 2)