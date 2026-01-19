I AMD škrtí výrobu levnějších GPU na úkor dražších. Radeon RX 9070 může zmizet ze skladů

V pátek jsme psali o tom, že se nejspíš zhorší dostupnost grafik GeForce, protože Nvidia snižuje (kvůli cenám pamětí) výrobu herních GPU. Má to zejména postihnout model GeForce RTX 5060 Ti a RTX 5070 Ti, protože Nvidia jim pomyslně vezme „příděl“ paměťových čipů a dá ho dražšímu modelu GeForce RTX 5080. Vypadá to, že něco podobného by mohlo postihnout i grafické karty AMD Radeon, také čelící problému s dostupností pamětí.
Radeon RX 9070 kanibalizován
Maďarský web ProHardver mluvil se zdroji z okruhu výrobců grafických karet spolupracujících s AMD a ze zjištěných informací vyplývá, že v nějaké podobě se osekání výroby některých modelů a to, že se bude dávat přednost dražším kartám před levnějšími, bude týkat i grafik Radeon.
Podle ProHardver AMD a potažmo výrobci karet zřejmě omezí výrobu Radeonu RX 9070 a budou místo něj upřednostňovat výrobu dražšího modelu RX 9070 XT. Nemá to znamenat, že bude ne-XT verze úplně zrušena nebo ukončena, ale těchto karet zřejmě půjde na trh méně (možná výrazně). To může vést k tomu, že kvůli nedostatku zásob stoupnou její ceny, takže zájemci o tento konkrétní model budou mít smůlu, nebo na ně budou koukat cenovky, s kterými už tato grafika nebude atraktivní.
Nvidia u grafik GeForce řeší problém s dostupností pamětí GDDR7, zatímco karty Radeon ještě všechny používají paměti GDDR6. U těch ale problémy s dostupností a cenou budou také, protože výroba všech pamětí DRAM představuje spojité nádoby. Radeon RX 9070 by se měl prodávat za nižší cenu než Radeon RX 9070 XT, ale nese stejné množství paměti (osm 2GB čipů) o stejné rychlosti, takže výrobní cena této karty je po stránce GPU a paměti stejná a s nižší cenou je větší problém unést stoupající cenu paměti.
Jednou z rolí modelu Radeon RX 9070 je to, aby se v něm daly upotřebit čipy s nějakým defektem (protože Radeon RX 9070 má část jednotek vypnutou, takže lze vypnout ty, v nichž je defekt, a GPU pak je standardně funkční). Z tohoto důvodu nebude chtít AMD zcela zrušit ostatní modely založené na čipu Navi 48. Ovšem roli osekané karty, která bude poskytovat uplatnění čipům s vadami, z nichž nemůže být karta XT, může zastat i v Číně prodávaný model Radeon RX 9070 GRE. Ten má 12GB paměť, která je o 25 % levnější než u modelu RX 9070.
Klade to otázku, zda se obětí nestane i Radeon RX 9060 XT ve verzi s 16 GB paměti. Ačkoliv jeho paměťové rozhraní má poloviční šířku, je použitý stejný počet (osm) čipů GDDR6, takže tento model bude pod značným cenovým tlakem. Podle ProHarver ale AMD nejspíš jeho výrobu neomezí, nebo ne o tolik, jako u Radeonu RX 9070. Model Radeon RX 9060 XT 16 GB je v portfoliu AMD hodně důležitý a pro získání (nebo udržení) tržního podílu. Nejspíš tedy nezmizí z nabídky, ale to nevylučuje, že bude stoupat jeho cena, moc by nás to nepřekvapilo.
Je možné, že ho v obchodech budou z větší a větší části nahrazovat modely Radeon RX 9060 XT a Radeon RX 9060 vybavené jen 8GB pamětí, což bude bohužel dost nešťastná technologická regrese v době, kdy se konečně kapacity začínaly hýbat a hry už čím dál častěji vyšší kapacitu grafické paměti potřebují.
Zdroje: ProHardver, VideoCardz