Nadměrné napětí, které ohrožuje procesory AMD
AMD vydalo novou verzi AGESA, což je komponenta tvořící jádro BIOSu základních desek pro procesory Ryzen. Tato nová verze (ComboAM5 PI 1.3.0.1f Patch A) přitom přináší zvláštní změnu: Omezuje napětí, které smí být pumpováno do některých procesorů generace Ryzen 8000, na maximálně 1,4 V. Tato změna se týká desktopových procesorů pro socket AM5 a pomalu už se dostává do BIOSů základních desek, například těch od MSI.
Důvodem k omezení maximálního napětí bývá snaha ochránit čipy před poškozením či postupnou degradací. Soudě dle této změny už napětí nad 1,4 V u těchto procesorů, které jsou odvozené od 4nm SoC „Phoenix“ pro notebooky, hrozí poškozením křemíku nebo zkrácením jeho životnosti.
Proč procesory Intel postupně umírají? Uniklé interní dokumenty odhalují víc detailů
Typické napětí Ryzenů 8000 pro desktop by mělo být spíše nižší, ale například modely 8600G a 8700G krátkodobě dosahují napětí 1,38–1,40 V. Je možné, že s některými základními deskami byla hranice překračována. Současně půjde o preventivní opatření kvůli uživatelům, kteří by zvýšili napětí nad 1,4 V při přetaktování.
Je třeba říci, že AMD nikde neuvádí, že by procesorům poškození hrozilo. Tato nová verze AGESA vyšla bez publicity nebo vysvětlení důvodů. Ochranný charakter této změny firmwaru je jen logická dedukce. Používáte-li některý z Ryzenů 8000 pro desktop, pro jistotu ale doporučujeme vaši základní desku platformy AM5 aktualizovat, až výrobce BIOS s touto novou verzí AGESA vydá. A to i v případě, že nepřetaktováváte. Chování napětí a boostu moderních procesorů je složité a je klidně možné, že zrovna vaše deska do čipu pouštěla v krátkých pulsech přes 1,4 V, aniž byste si to všimli, takže je lepší mít jistotu.
Zdroje: MSI, techPowerUp