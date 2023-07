Máme parametry 10nm Atomů Jasper Lake s jádry Tremont. Přijdou koncem roku

Měli jsme tu dnes už zprávu o tom, na kdy Intel údajně plánuje vydání procesorů Rocket Lake pro desktop (prý to bude už v první čtvrtině roku 2021). Stejný zdroj, tedy web FanlessTech ale vytáhl ještě jeden zajímavý únik – a to tentokrát o 10nm Atomech Jasper Lake. To budou následníci úsporných SoC Gemini Lake, které se jako 6–10W Celerony a Pentia prodávají v různých levných noteboocích, minipočítačích a podobných zařízeních včetně těch pasivně chlazených.

Jasper Lake by v této oblasti mohlo být docela „velká věc“, ač jde o „malá“ jádra. Přijde s ním totiž nová a údajně dost výkonná architektura Tremont a navíc konečně efektivnější 10nm proces. V lowendu by to tedy Jasper Lake mohlo hodně oživit, takže příchod těchto čipů bude možná větší událost, než by se zdálo.

10nm úsporné Celerony a Pentia koncem roku

Podle FanlessTechu Intel čipy Jasper Lake oficiálně uvede na trh koncem roku. Jde ale jako obvykle o SoC v pouzdru BGA pájený na desku, takže se nebudou dát koupit samostatně.

Reálně tedy dostupnost v obchodech nastane, až když budou vydané notebooky/chromebooky, Mini-ITX desky a případně pasivní mini PC a barebony s nimi. To zřejmě bude chvíli trvat, takže podle FanlessTechu je pravděpodobné, že se výrobky s těmito novými procesory budou dát pořídit až po Vánocích, někdy v prvních měsících roku 2021. Toto je podobné, jako při několika posledních generacích Atomů (respektive těchto SoC Celeronů/Pentií).

Galerie: Detaily CPU architektury Intel Tremont (prezentace)

Hlavní nová informace je ale to, že FanlessTech už má i parametry, na kterých tyto tremontové čipy poběží. Intel opět uvede dvě třídy – desktopovou s 10W TDP a notebookovou/mobilní se 6W TDP. Nejprve k této úspornější třídě.

Notebooky: až 3,1 GHz

Intel plánuje zatím pro každou kategorii tři procesory. Nejvýkonnější 6W Jasper Lake je Pentium Silver N6000, čtyřjádro se čtyřmi vlákny (Tremont stále nemá SMT/HT). Takt v základu bude dost nízký, jen 1,1 GHz, ovšem maximální boost až 3,1 GHz. Tato frekvence je možná na všech jádrech najednou, ale pravděpodobně ne trvale. Podle FanlessTechu je přítomná 4MB L2 cache; tato verze Tremontu tedy asi nepoužívá L3 cache jako hybridní procesor Lakefield.

Pod ním bude levnější čtyřjádro Celeron N5100, to má stejný základní takt 1,1 GHz, ale maximální boost (opět i pro všechny čtyři jádra) je jen 2,8 GHz. Třetí model Celeron N4500 je pak už jenom dvoujádro, ale se stejnými takty 1,1–2,8 GHz. L2 cache je opět 4MB, a to i u dvoujádra.

Jasper Lake: Notebooky Model Jádra

Takt CPU

Turbo L2 cache GPU EU

Takt TDP Cena Pentium Silver N6000 4 1,1 GHz 3,1 GHz 4 MB UHD 16? ? 6 W ? Celeron N5100 4 1,1 GHz 2,8 GHz 4 MB UHD ? ? 6 W ? Celeron N4500 2 1,1 GHz 2,8 GHz 4 MB UHD ? ? 6 W ?

Desktopové verze: vyšší takty díky vyššímu TDP

Desktopové verze poznáte podle pětky na posledním místě jejich čísla. Jejich TDP je stanovené na 10 W a díky vyšší povolené spotřebě zdá se dokáží běžet na mnohem vyšší základní frekvenci. Nejvýkonnější model, Pentium N6005, bude mít takty zvýšené na 2,0 GHz v základu a až 3,3 GHz pro boost všech jader naráz.

Levnější dva modely jsou opět Celerony. Celeron N5105 je čtyřjádro na taktu 2,0 až 2,8 GHz (boost všech čtyř jader), Celeron N4505 dvoujádro na taktu 2,0 až 2,9 GHz. Všechny modely opět nesou 4MB L2 cache.

Jasper Lake: Desktop Model Jádra

Takt CPU

Turbo L2 cache GPU EU

Takt TDP Cena Pentium Silver N6005 4 2,0 GHz 3,3 GHz 4 MB UHD 16? ? 6 W ? Celeron N5105 4 2,0 GHz 2,8 GHz 4 MB UHD ? ? 6 W ? Celeron N4505 2 2,0 GHz 2,9 GHz 4 MB UHD ? ? 6 W ?

Grafika (a proces?) z Ice Lake

Jak 6W, tak 10W Jasper Lake mají integrovanou grafiku označenou prostě Intel UHD Graphics. Její parametry nám FanlessTech zatím neříká, ale podle starších informací má používat grafickou architekturu Gen11 (podrobně jsme o ní psali v tomto článku), tedy stejnou jako v procesorech Ice Lake. Počet jednotek by snad mohl být 16 EU, tedy 128 shaderů, nicméně to teoreticky může být třeba konfigurace Celeronů, jimž Intel GPU typicky ořezává; Pentia by pak mohla mít grafiku širší. Takty nejsou známé.

Zatím nevíme, zda je Jasper Lake vyráběno na starším 10nm procesu používaném architekturou Ice Lake, který byl méně efektivní a měl problém s dosahovanými frekvencemi, nebo na nové značně vylepšené (nebo chcete-li opravené) verzi SuperFin. Použití grafiky Gen11, navržené pro původní 10nm proces, by možná mohlo ukazovat na první variantu.

Zdroj: FanlessTech