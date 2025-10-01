Cnews.cz  »  Hardware  »  Intel chystá odpověď na Threadripper 9000. Nové highendové procesory platformy W890 unikly

Intel chystá odpověď na Threadripper 9000. Nové highendové procesory platformy W890 unikly

Jan Olšan
Dnes
Procesory Intel Xeon 6900P (Granite Rapids-AP) Autor: Intel
Procesory Intel Xeon 6900P (Granite Rapids-AP)
Nová highendová platforma s procesory Granite Rapids-WS poprvé prosákla na internet.

Dlouho to vypadalo, že Intel teď neplánuje vydat žádnou konkurenci pro procesory AMD Ryzen Threadripper 9000, které teď výkonem dominují v pracovních stanicích. Firma má v tomto segmentu doteď jen Xeony W-3400 a W-2400 generace Sapphire Rapids, což jsou ještě 7nm CPU z roku 2023. Na obzoru je ale změna – Intel chystá nové výkonné procesory pro highendový desktop a pracovní stanice, založené na novější architektuře a křemíkovém procesu.

Granite Rapids-WS

První stopa těchto chystaných procesorů byla objevena v databázi OpenBenchmarking, což je sada benchmarků, které používá web Phoronix. V těch kdosi otestoval procesor Granite Rapids, který je základem Xeonů 6900P a používá 3nm proces Intelu. Xeon 6900P pro servery byl vydán loni touto dobou a nejde tedy o novinku. Jenže podle detekce hardwaru byl testovaný procesor prototypem ne serverové verze, ale platformy „GNR-WS“. To by mělo znamenat Granite Rapids Workstation, čili procesor pro pracovní stanice, což je zatím nevydaná novinka.

Toto CPU mělo 86 jader se 172 vlákny, úctyhodnou konfiguraci, s kterou by mohlo vést důstojné soupeření proti 96jádrovým Threadripperům Pro 9000. Frekvence procesoru je podle popisu 4,8 GHz, což je zřejmě takt boostu, ne základní frekvence. Architektura těchto jader je hybridem jader Redwood Cove z procesorů Meteor Lake (což je varianta jádra Golden Cove z roku 2021), ale s některými prvky loňské nové architektury Lion Cove. Psali jsme o ní v článku ke Xeonům 6900P:

Procesor je označen „Intel 0000“, což je obvyklá věc u tzv. ES vzorků procesorů Intel, tedy verzí CPU, které jsou určené pro testování a vývoj například základních desek ještě před rozjezdem sériové výroby. Otestovaný exemplář není tedy sériovým kusem, u kterého by se dalo předpokládat, že byl-li už někým benchmarkován, nemůže vydání na trh být příliš daleko. ES vzorky jsou dostupné mnoho měsíců předem, první firma může mít jen pár měsíců po tzv. tape-outu.

Záznam procesoru Granite Rapids-WS v databázi

Záznam procesoru Granite Rapids-WS v databázi

Autor: OpenBenchmarking

To není případ Granite Rapids-WS, protože příbuzné serverové procesory jsou již rok na trhu a je pravděpodobné, že nyní uniklá verze pro pracovní stanice použije stejný křemík beze změn a nového tape-outu. Z tohoto pohledu by snad nemělo vydání nové verze pro pracovní stanice nic moc zdržovat. Je pravděpodobné, že tím, na co se čeká, je spíše vývoj platformy a desek pro tato CPU.

Na trh tyto procesory půjde zřejmě jako Xeon W-3600 (kdy šestka udává generaci) v případě výkonnějších modelů či Xeon W-2600 v případě levnějších. Pokud tedy Intel členění nabídky a případně i značení nepředělá. Kdy vydání bude, těžko říct.

Tato CPU budou nejspíš potřebovat novou základní desku a nový socket. Jak si všiml web ComputerBase, na internetu už se dají nalézt údaje o chystaném čipsetu Intel W890, který je nejspíše určený právě pro tyto procesory. Po stránce výbavy a použitého křemíku asi bude odvozený od designu čipsetů řady 800 pro socket LGA 1851 a procesory Arrow Lake, tedy Z890, B860 a tak podobně.

hacking_tip

Vlastnosti procesorů Intel Xeon 6900P (Granite Rapids-AP pro servery)

Vlastnosti procesorů Intel Xeon 6900P (Granite Rapids-AP pro servery)

Autor: Intel, via: ServeTheHome

Důležité je, že ES procesory nemají typicky stejné frekvence je sériové prodávané modely. Až tedy procesory vyjdou, mohou mít takt boostu vyšší než uvedených 4,8 GHz. Ani teď viditelné výsledky na OpenBenchmarking.org tedy nemusí ukazovat reálný výkon, který procesory Granite Rapids-WS budou nakonec nabízet.

Zdroje: OpenBenchmarkingMomomo_us, ComputerBase

