Intel chystá proti Threadripperům 7000 nové Xeony W-2500. Půjde ale o refresh Sapphire Rapids

AMD teď vypouští procesory Ryzen Threadripper a Threadripper Pro 7000 s architekturou Zen 4, které se mají začít prodávat 21. 11. spolu s platformami WRX90 a TRX50. Pravděpodobně získají výkonnostní vedení v pracovních stanicích a highendovém desktopu. Intel proti druhé zmíněné platformě TRX50 a ne-pro modelům procesorů chystá refresh svých CPU Sapphire Rapids, který vyjde jako Xeon W-2500. Tato odpověď ale asi bude spíš mírný upgrade.

Intel by v prosinci měl odhalit nové serverové procesory Emerald Rapids, které jsou složené ze dvou čipletů (změna proti čtyřdílnému uspořádání Sapphire Rapids) celkem s až 66 jádry. Zatím to ale nevypadá, že by se je firma chystala pustit také do HEDT a WS segmentu. Chystá sice novou generaci asi zaměřenou proti přicházejícím Threadripperům, ale ta je pořád odvozená od původních čipů/čipletů Sapphire Rapids, takže jde spíše o refresh.

Leaker YuuKi-AnS přišel na Twitteru se přehledem toho, co by mohla refreshová generace W-2500 přinést za procesory. Mělo by jít minimálně o sedm modelů. Nejlevnější model bude osmijádro/16vlákno Xeon w3–2525 s takty 3,5–4,5 GHz a 22,5MB L3 cache při 175W TDP, dále pak budou k mání 10jádro a 12jádro, které ale možná budou jen na OEM trhu.

Pokud to Intel udělá stejně jako v první generaci těchto CPU, pak by volně na prodej na retailovém trhu zase mohly být jen modely s označením X, které jsou také odemčené pro přetaktování (zatímco ne-X modely ne). Tyto začínají 14jádrem (28 vláken) Xeon-w2555X s takty 3,3–4,8 GHz, 33,75MB L3 cache a 210W TDP. Dále pak bude možné koupit Xeon w5–2565X s 18 jádry (36 vláken), 37,5MB L3 cache a takty 3,2–4,8 GHz a Xeon w7–2575X s 22 jádry / 44 vlákny a 45MB L3 cache s takty 3,0–4,8 GHz, tyto modely jsou 240W.





Nejvýkonnější model bude Xeon w7–2595X s 26 jádry, 52 vlákny a 48,75MB L3 cache. Ten již má mít 250W TDP a takty 2,8–4,8 GHz. Všechny modely mají čtyřkanálový řadič pamětí s podporou DDR5–4800 včetně EEC (při jednom modulu na kanál) nebo DDR5–4400 (dva moduly na kanál).

Vypadá to, že Intel u všech těchto modelů v podstatě udělal to, že zapnul o dvě jádra víc a současně také zvýšil maximální takty boostu. Původní řada W-2400 měla 6 až 24 jader a maximální boosty dosahovaly u top modelů 4,6 GHz. Nicméně se také zvýšilo TDP, které u původní řady bylo od 120 do 225 W a nyní to vypadá na 175–250 W.

Xeon W-2400 Sapphire Rapids / W790 refresh Model Jádra Vlákna Takt CPU Turbo L3 cache TDP Xeon W-2595X 26 52 2,8 GHz 4,8 GHz 48,75 MB 250 W Xeon W-2575X 22 44 3,0 GHz 4,8 GHz 45 MB 240 W Xeon W-2565X 18 36 3,2 GHz 4,8 GHz 37,5 MB 240 W Xeon W-2555X 14 28 3,3 GHz 4,8 GHz 33,75 MB 210 W Xeon W-2545 12 24 3,5 GHz 4,7 GHz 30 MB 210 W Xeon W-2535 10 20 3,5 GHz 4,6 GHz 26,25 MB 185 W Xeon W-2525 8 16 3,5 GHz 4,5 GHz 22,5 MB 175 W

Nicméně pozor – jde pravděpodobně o parametry sestavené podle ES a případně QS vzorků těchto procesorů dostupných v čínských průmyslových kruzích. Specifikace tedy asi nemusí přesně sedět, ale rámcově by nabídka měla odpovídat.

Tyto procesory nebudou v hrubém výpočetním výkonu moc konkurenceschopné proti Threadripperům 7000, které mají až 64 jader / 128 vláken. Je možné, že u nich Intel nasadí přívětivější ceny, aby to vykompenzoval. Vedle toho se také asi bude snažit přesvědčit konektivitou desek. Platforma TRX50 pro Threadrippery 7000X poskytuje jen 48 linek PCI Express 5.0. Má sice i dalších 40 linek, ale ty jsou již PCIe 4.0.

Konektivita platformy Intel Xeon W-2400 a W-2500 s čipsetem W790 Autor: Intel

W790 desky s procesory Intel Xeon W-2500 poskytují 64 linek PCI Express 5.0. Z čipsetu pak lze dostat dalších 16 linek PCI Express 4.0. Počet linek tak není vyšší celkově, ale Intel jich má více s maximální rychlostí PCIe 5.0. Otázka je samozřejmě, zda zrovna to využijete (pro připojení SSD, FPGA, GPU). Často některé periférie stejně budou umět jenom PCIe 4.0, takže kompromis u platformy TRX50 nemusí vadit. Nicméně v budoucnu mohou zařízení s rozhraním PCIe 5.0 přibývat.

Výkonnější Xeony W-3500?

Vedle této řady by mohly vyjít také Xeony W-3500, které by pak doplňovaly nabídku o modely s více jádry a osmikanálovým řadičem. Platforma W790 funguje tak, že i do levnějších desek se čtyřkanálovým řadičem určených primárně pro Xeon W-2400 (a W-2500) lze osazovat i výkonnější modely řady 3000, které tak dodávají možnost používat více jader. Nefunguje u nich ale pak samozřejmě osmikanálový řadič pamětí a linky PCIe navíc, které potřebují k tomu uzpůsobenou desku (podobně lze takto u AMD instalovat Threadrippery Pro s až 96 jádry do čtyřkanálových desek TRX50).

O modelech této řady W-3500 však zatím zprávy nejsou. Dosavadní informace ale neindikují, že by Intel takovéto procesory hodlal založit na onom novém serverovém designu Xeonu Emerald Rapids. Pokud tedy také vyjdou, asi bude řada W-3500 opět jen refreshem modelů Sapphire Rapids.

