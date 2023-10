Nový král CPU: Vydány 96jádrové Threadrippery Pro 7000WX a Threadrippery 7000X s deskami TRX50

Šeptanda se nepletla, po dlouhém čekání dnes opravdu přichází highendová a „WS“ verze Zenu 4, procesory AMD Ryzen Threadripper generace 7000. Dnes byly oficiálně oznámeny a je také konečně potvrzeno, že přichází nejen Threadripper Pro 7000WX, který bude používat desky platformy WRX90. AMD se současně vrátí do segmentu „HEDT“, protože nabídne i dostupnější „ne-Pro“ Threadripper 7000X s deskami TRX50. Od obojího už známe všechny modely.

Obě tyto platformy by měly být založené na stejném základu, jako Epyc 9004 „Genoa“, z nějž bude pocházet IO čiplet a na 5nm technologii vyráběné CPU čiplety s osmi jádry Zen 4 (ty jsou ovšem shodné i s desktopovými Ryzeny 7000). Architektura Zen 4 přináší vyšší výkon na 1 MHz i vyšší frekvence a také podporu AVX-512.

Konektivita se ale od Epyců bude lišit a tato platforma také bude používat externí čipset, podle kterého má ona označení WRX90 a TRX50. Ten by zase měl používat křemík či asi přesněji dva křemíky Promontory 21 používané v čipsetech X670, B650 a tak dále.

Odhalení procesorů AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 / WRX90 a Ryzen Threadripper 7000 / TRX50 Autor: AMD, via Anandtech

Ryzen Threadripper Pro 7000WX a platforma WRX90

Výkonnější a dražší verze s Threadrippery Pro 7000WX je určená pro pracovní stanice a bude dostupná hlavně přes OEM kanály, ale budou vydány i samostatné desky a procesory. Oproti předešlým generacím mají desky platformy WRX90 osmikanálové paměti DDR5–5200, kterých je možno osadit až 2TB (s moduly RDIMM) včetně ochrany dat ECC. Podle specifikací se zdá, že bude podporován jen jeden modul na kanál, takže bude třeba kupovat ty s vyšší kapacitou.

Z procesoru bude vyvedeno až 128 linek PCI Express 5.0 a osm linek PCIe 3.0 (zatímco předchozí generace uměla jen PCIe 4.0) pro různé periférie, k čemuž bude čipset WRX90 přidávat další linky PCIe 4.0, porty SATA a USB 10Gbps a 20Gbps. I přímo procesor ale poskytuje „nativní“ porty USB (4× USB 10Gbps) a může poskytovat i porty SATA (až 12×), které ale při použití spotřebovávají linky PCIe 5.0.

Odhalení procesorů AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 / WRX90 a Ryzen Threadripper 7000 / TRX50 Autor: AMD, via Anandtech

Modely

Na platformě WRX90 bude v nabídce šest procesorů počínaje základním 12jádrem Ryzen Threadripper Pro 7945WX (takty 4,7–5,3 GHz, 64 MB L3 cache) přes 16jádro, 24jádro, 32jádro (Ryzen Threadripper Pro 7975WX s taktem 4,0 GHz v základu a 5,3 GHz v boostu, 128 MB L3 cache) až po top modely s 64 a 96 jádry. Ryzen Threadripper Pro 7995WX má 96 jader, 384 MB L3 cache a takty 2,5 GHz v základu a 5,1 GHz v boostu. Ryzen Threadriper Pro 7985WX má 64 jader, 256 MB L3 cache a takty 3,2 GHz v základu a 5,1 GHz v boostu.

Modely procesorů AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 Autor: AMD

U těchto top modelů by maximální boosty asi mohly být ve skutečnosti 5,15 GHz, jelikož úniky uváděly tyto hodnoty, ale AMD jako u hodně svých CPU zřejmě inzeruje jen o něco nižší hodnotu. Každopádně 64jádro a 96jádro mají o něco nižší maximální takt pro jednovláknové aplikace v porovnání s modely o 12 až 32 jádrech, které všechny oficiálně boostují až na 5,3 GHz.

TDP je ovšem pro všechny modely stejných 350 W, i když to asi nemusí znamenat, že ho třeba s 12jádrem a 16jádrem budete opravdu vyčerpávat. Všechny tyto procesory mají aktivní SMT (tedy dvojnásobný počet vláken proti počtu jader) a podle AMD by také mělo být možné je přetaktovat. To se ovšem bude týkat jen retailových desek, zatímco OEM pracovní stanice budou obvykle proti přetaktování uzamčené.

Konektivita platformy AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 / WRX90 Autor: AMD, via Anandtech

Tyto procesory se objeví v pracovních stanicích HP Z6 G5, Dell Precision a Lenovo Thinkstation, nabízet je bude také SuperMicro. Mnohé menší značky pak mohou nabízet sestavy založené na retailových deskách. Pro tyto procesory zatím nebyly sdělené ceny, asi budou ve volném prodeji hodně vysoké.

Odhalení procesorů AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 / WRX90 a Ryzen Threadripper 7000 / TRX50 Autor: AMD, via Anandtech

Ryzen Threadripper 7000X a platforma TRX50

V generaci Zen 3 AMD vynechalo levnější „ne-Pro“ modely pro platformu TRX40, ale to teď bude napraveno. Paralelně s platformou WRX90 existuje levnější platforma TRX50, která bude mířit právě na tento segment tzv. highendového desktopu (HEDT). Bude pořád dražší než někdejší celkem dostupné desky X399 a Threadrippery prvních dvou generací a zřejmě i o něco dražší než TRX40, ale zhruba by snad mohla zůstat blízko a být méně nákladná než WRX80 a WRX90 s Pro Threadrippery.

Desky platformy TRX50 budou používat jen čtyřkanálový paměťový řadič s oficiální podporou DDR5–5200 a rovněž oficiální podporou ECC i pamětí typu registered (RDIMM) až do kapacity 1 TB. I zde to ale vypadá, že by mohl být podporován jen jeden modul na kanál, takže pro vysokou kapacitu RAM je třeba pořídit dražší velké moduly.

Odhalení procesorů AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 / WRX90 a Ryzen Threadripper 7000 / TRX50 Autor: AMD, via Anandtech

Konektivita je skrouhnutá na 48 linek PCI Express 5.0, k tomu ale CPU poskytuje 32 linek PCIe 4.0. Čipset TRX50 by měl poskytovat další linky PCIe 4.0. Procesor by měl nativně poskytovat 4× USB 10Gbps a opět může dávat i rozhraní SATA. Čipset by měl přidávat další a podporuje USB 1.0Gbps a 20Gbps. Desky ale mohou volitelně přidávat i USB4.

Platforma TRX50 nebude proti WRX90 nabízet různé „Manageability“ funkce, které jsou podobné jako u Ryzenů Pro, tedy například vzdálenou správu a související bezpečnostní funkce.

Deska Gigabyte TRX50 Aero D pro Threadrippery 7000 Autor: Gigabyte

Modely

I zde mají všechny modely 350W TDP. Procesorů ne-Pro řady bude v nabídce méně. Možnosti začínají 24jádrem s 48 vlákny Ryzen Threadripper 7960X, které má základní takt 4,2 GHz a maximální boost 5,3 GHz, k tomu 128 MB L3 cache. Druhý model bude 32jádro/64vlákno Ryzen Threadripper 7970X se 128MB L3 cache, kde jsou takty 4,0–5,3 GHz.

Modely procesorů AMD Ryzen Threadripper 7000 Autor: AMD

Nejvýkonnější model ne-Pro bude 64jádro/128vlákno Ryzen Threadripper 7980X s 256 MB L3 cache. Jeho takty jsou 3,2 GHz–5,1 GHz, i zde je tedy o trošku nižší boost proti ménějaderným verzím. Ceny bohužel stouply proti předchozí generaci (Threadripperům 3000X). Nejnižší model stojí 1499 $ (42 300 Kč / 1716 €), 32jádro už 2499 $ (70 500 Kč / 2860 €) a 64jádro stojí 4999 $ (141 tisíc Kč / 5720 €). Zaplatíte tedy o čtvrtinu víc a pravděpodobně může být o něco dražší i deska platformy TRX50.

Pro modely fungují i v TRX50

Na platformě TRX50 tedy nebudete moci přímo dostat 96jádro, protože to bude existovat jen ve verzi Pro. Ale nebude výsadou WS platformy WRX90. AMD potvrdilo, že na TRX50 deskách se budou dát provozovat Threadrippery Pro 7000WX, takže pokud zaplatíte „pro“ přirážku, bude možné pořídit Ryzen Threadripper Pro 7995WX a získat tak systém s 96 jádry. Opačně to nepůjde, desky WRX90 ne-Pro procesory nepodporují.

Odhalení procesorů AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 / WRX90 a Ryzen Threadripper 7000 / TRX50 Autor: AMD, via Anandtech

Na druhou stranu asi čtyřkanálový řadič může být v řadě úloh limitující, takže využitelnost vícejádrového modelu by mohla být zhoršená. To bude zajímavé otestovat a je klidně možné, že v řadě úloh to nemusí vadit a TRX50 + Threadripper Pro 7995WX bude výhodná cesta.

Socket sTR5 je kompatibilní s dnešními chladiči

Provedení procesorů je jiné oproti Epycům 9004. Používají socket sTR5, který má 4844 pinů. Jeho fyzická podoba vychází ze socketu SP6 pro procesory Epyc 8004 „Siena“, ale použití pinů je jiné, mezi těmito platformami nebude určitě kompatibilita. Socket sTRP5 je použitý jak na platformě TRX50, tak na WRX90 a jak už bylo řečeno, částečně se procesory budou dát zaměnit (jen v TRX50 deskách).

Rozměry procesoru jsou 75,4 mm × 58,5 mm a jsou nezměněné proti Threadripperům předchozích generací či Epyců 7001 / 7002 / 7003. To znamená, že lez použít opět stejné chladiče jako pro sockety SP3, TR4 a sTRX4 či sWRX8.

Odhalení procesorů AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 / WRX90 a Ryzen Threadripper 7000 / TRX50 Autor: AMD, via Anandtech

Dostupnost do konce roku, částečně už 21. listopadu

Dnešní odhalení je zatím jen papírové, možnost fyzicky něco z tohoto hardwaru pořídit nastane až za měsíc. AMD má oficiálně pro Threadrippery 7000X i Threadrippery Pro 7000WX uvedené stejné termíny dostupnosti. Pracovní stanice a hotové systémy založené na obou větvích procesorů mají být v prodeji „před koncem roku“ bez konkrétního určení dne.

Odhalení procesorů AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 / WRX90 a Ryzen Threadripper 7000 / TRX50 Autor: AMD, via Anandtech

Nicméně dostupnost v retailu, tedy v koncovém prodeji pro běžného zákazníka, má být už v listopadu. Podle AMD se začnou procesory Ryzen Threadripper 7000X a některé vybrané modely Threadripperů Pro 7000WX (nejspíš by to mohlo být 32jádro, 64jádro a 96jádro, zatímco modely s malým počtem jader budou jen na OEM trhu) volně prodávat 21. 11. (čili za měsíc a něco).

Zdroje: AMD, AnandTech, ServeTheHome